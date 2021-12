Das waren die besten Filme und Serien im Jahr 2021

Netflix und Kino Ein kleiner Film ganz gross, eine Fortsetzung und eine Überraschung: Das waren die Besten im Jahr 2021 Dieses Jahr feierten wir das Comeback des Kinos. Hier kommen die Titel, die der Film- und Serienredaktion von CH Media besonders auffielen. Daniel Fuchs und Regina Grüter Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Mann lässt sich ein Schengen-Visum auf den Rücken tätowieren und wird zur Ware: «The Man Who Sold His Skin» aus Tunesien ist der beste Film 2021. Bild: Trigon

Unsere Top 10 der Kinofilme The Man Who Sold His Skin K. B. Hania (noch nicht erhältlich) Nomadland Chloé Zhao (VoD, DVD) Promising Young Woman Emerald Fennell (VoD, DVD) The Power of the Dog Jane Campion (Netflix) The Father Florian Zeller (VoD, DVD) Quo vadis, Aida? Jasmila Žbanić (VoD, DVD) È stata la mano di Dio Paolo Sorrentino (Netflix) Don’t Look Up Adam McKay (Netflix) Dune Denis Villeneuve (VoD, DVD) Titane J. Ducournau (nicht erschienen)

Ein Flüchtling wird zum lebendigen Kunstobjekt: Der angesagteste Künstler der Welt tätowiert ihm ein Schengen-Visum auf den Rücken. Mit «The Man Who Sold His Skin» führt ein Film unsere Top Ten an, der in der Schweiz für weniger als 2500 Kinoeintritte sorgte. Der so bestechende und bis zum Schluss überraschende Spielfilm der Tunesierin Kaouther Ben Hania war immerhin für einen Oscar nominiert.

Eindringlich, schlicht der beste: «The Man Who Sold His Skin» (Trailer). Quelle: Trigon/Youtube

Auf Platz 10 unserer Hitliste steht mit «Titane» zwar der Sieger von Cannes, an den Kinokassen genützt hat es dem radikalen Werk überhaupt nichts: Weniger als 8000 verkaufte Kinotickets für den heftig inszenierten Körper-Horror-Film mit einer tief verletzten Frau im Zentrum, drei Viertel davon in der französischsprachigen Schweiz.

Sind das zu schwere, zu abschreckende Themen, um die Menschen ins Kino zu locken? Die Vermutung liegt nahe, und sie bestätigt sich bei einem weiteren Film über eine Frau auf Rachetour: In «Promising Young Woman» mimt Carey Mulligan im Ausgang die Betrunkene und lässt sich abschleppen, um ihrem «Verführer» eine Lektion zu erteilen. Für ihr grandioses Drehbuch, in dem die britische Regisseurin Emerald Fennell die Bagatellisierung sexueller Übergriffe anprangert, erhielt sie den Oscar. In der Schweiz sahen sich gerade mal 15000 Leute den Film an.

Nichts im Vergleich zu den Oscar-Filmen «Nomadland», «The Father» und «Drunk», die es auf eine beachtliche Zuschauerzahl brachten. Das ist sicher auch den Stars Frances McDormand, Anthony Hopkins und Olivia Colman sowie Mads Mikkelsen zu verdanken. Sie nehmen das Publikum mit auf eine empathische Reise und wecken auch für Themen wie Armut im Alter oder Demenz Interesse.

Auf Rang 2 unserer Hit-Liste: «Nomadland» mit Frances McDormand (Trailer). Quelle: Searchlight Pictures/Youtube

Das Kinojahr lässt sich einteilen in diesen Nach-Oscar-Frühling, einen Blockbuster-Herbst und einen Netflix-Winter – gerade jetzt hat uns der Streamingdienst drei gänzlich verschiedene Werke von ebenso unterschiedlichen Autorenfilmerinnen und -filmern beschert. Benedict Cumberbatch spielte sich als mit seinen Gefühlen ringender Cowboy in «The Power Of The Dog» in hohe schauspielerische Sphären, Paolo Sorrentino legte mit «È stata la mano di Dio» seinen bisher persönlichsten Film über seine Jugend in Neapel vor und verknüpft sein Schicksal auf aufsehenerregende Weise mit dem Fussballer Maradona. Und Leonardo DiCaprio überzeugt in der intelligenten Weltuntergangskomödie «Don’t Look Up» als Astronom, der die drohende Weltzerstörung erkennt, medial jedoch kein Gehör findet. Alle drei Netflixfilme liefen für eine kurze Zeit zuerst im Kino. Auch darum, weil der Streamingdienst sie fürs Rennen um die Oscars positioniert.

Doch so richtig freuten sich die Kinos nach happigen Pandemieeinbussen letztes Jahr und im ersten Halbjahr 2021 auf die Blockbuster im Herbst – viele von ihnen waren wegen Corona zurückgehalten worden. «Dune» startete vielversprechend. Und dann kam Bond. Der mit bis dato über 800000 verkauften Tickets kommerziell erfolgreichste Film des Jahres löste zwar die Erwartungen ein. Jetzt laufen mit «Spider-Man: No Way Home» und «The Matrix Resurrec­tions» zwei Blockbuster, die zum Jahresende hin nochmals für überdurchschnittliche Kinozahlen sorgen werden. Die Kinos aber, die leiden trotzdem. Vor allem die kleinen, denen Zugpferde heuer praktisch komplett fehlten, während grössere Arthousekinos den Spagat zwischen Kunst und Kommerz üben. Und auch für die grossen reichen ein paar davon nicht, wenn alles dazwischen komplett in der Versenkung verschwindet wie etwa Ridley Scotts Mittelalterepos «The Last Duel».

Auch mehr Aufmerksamkeit verdient hätte «Quo vadis, Aida?» aus Bosnien über das Massaker von Srebrenica. Doch das Stammpublikum solcher Filme ist bereits etwas älter und hat in der Pandemie eben auch den für sich passenden Streaminganbieter entdeckt. Dieses Publikum bricht nun immer mehr weg.

Für viel Aufmarsch dagegen sorgen nach wie vor die Filmfestivals. Live-Events, das zeigten das Locarno Filmfestival und das ZFF in Zürich, funktionieren nach wie vor. Überhaupt tritt der Eventcharakter des Kinos wieder mehr in den Vordergrund. Einen James Bond oder jetzt gerade «House Of Gucci» will man sich zusammen mit Freunden oder der Familie im Kino ansehen. Auch wenn sie nicht besonders gut sind, auf der grossen Leinwand mit dem richtigen Sound werden sie zum Ereignis und liefern Gesprächsstoff. Dieser Trend hin zu den Grossen ist nicht neu, die Pandemie hat ihn aber verstärkt. Und so zeigte sich 2021 ganz besonders: Grosse Kisten wie Bond ziehen wahnsinnig gut, für kleinere Filme wird es immer schwieriger. Viel dazwischen gibt es nicht mehr.

Rang 3 bei den Kinofilmen geht an «Promising Young Woman» (Trailer). Quelle: Universal/Youtube

Unsere Top 10 der Serien Succession Jesse Armstrong, HBO, 3. Staffel, auf Sky Show We Are Who We Are Luca Guadagnino, HBO, Miniserie, auf Sky Show The Underground Railroad Barry Jenkins, Miniserie, Prime Video Dopesick Danny Strong, Hulu, Miniserie, auf Disney+ Narcos: Mexico Carlo Bernard/Doug Miro, 3. Staffel, Netflix McCartney 3,2,1 Zachary Heinzerling, Hulu, Miniserie, auf Disney+ The White Lotus Mike White, HBO, Miniserie, auf Sky Show Mare of Easttown Ingelsby/Zobel, HBO, Miniserie, auf Sky Show Maid Molly Smith Metzler/John Wells, Miniserie, Netflix Your Honor Peter Moffat, Showtime, 1. Staffel, auf Sky Show

Bereits bei Staffel 3, aber besser als alles andere: «Succession» (Trailer). Quelle: HBO/Youtube

Wer macht die besseren Serien, HBO oder Netflix? Am Anfang der Pandemie waren wir uns in dieser Frage uneinig. Im 2021 ist HBO ganz klar die Nummer 1. Der amerikanische Bezahlsender führt nicht nur das Geschwistergerangel um die Nachfolge im Medienimperium Roy zu einem neuen Höhepunkt («Succession»), sondern setzt mit Miniserien um einen queeren Teenager auf einem US-Militärstützpunkt in Chioggia («We Are Who We Are»), eine Gruppe reicher Festlandtouristen auf Hawaii («The White Lotus») und eine renitente Kommissarin («Mare of Easttown») neue Akzente.

«Squid Game» ist zwar die erfolgreichste Serie des Jahres, das einzige Highlight, das Netflix-Abonnenten das Warten auf die 3. Staffel von «Narcos: Mexico» versüsste, war jedoch «Maid». Derart unsentimental sind die USA das Thema Missbrauch noch nie angegangen: eine herzergreifende Mutter-Tochter-Geschichte mit der wunderbaren Margaret Qualley. Ebenso kompromisslos wird in «Dopesick» die Opioidkrise aufgearbeitet – Hulu zahlt sich für Disney+ aus, auch mit einer der besten Musikdokus der letzten Jahre («McCartney 3,2,1»). Und Barry Jenkins’ «The Underground Railroad» setzt Colson Whiteheads Sklavenroman visuell überwältigend um – das einzig Erwähnenswerte aus dem Hause Amazon.

Auf Rang 2: Queere Bewohner einer US-Militärbasis in Italien. «We Are Who We Are» war sehr liebenswürdig (Trailer). Quelle: HBO/Youtube

Der Sklaverei-Epos «The Underground Railroad» schafft es bei uns auf Rang 3. Hier geht es zum Trailer. Quelle: Amazon Prime/Youtube

Unsere Top 10 der Schweizer Filme und Serien Tschugger David Constantin, SRF, 1. Staffel auf Playsuisse Hive Bierta Basholli, läuft noch im Kino Das neue Evangelium Milo Rau, im VoD und auf DVD Burning Memories Alice Schmid, im VoD Nemesis Thomas Imbach, im VoD und auf DVD Tides Tim Fehlbaum, im VoD Neumatt Sabine Boss, SRF, 1. Staffel auf Playsuisse Harald Nägeli Nathalie David, läuft noch im Kino Réveil sur mars Dea Gjinovci, im VoD Stürm Oliver Rihs, läuft noch im Kino

Viel Spass, hat das Zeug zum Kult: «Tschugger» (Trailer). Quelle: Sky/SRF/Youtube

Einige Walliser sind gerade sehr stolz. «Tschugger», die SRF-Serie aus dem Wallis, ist in aller Munde. Und überrascht als beste Schweizer Produktion des Jahres. Die Krimiparodie mit ihrem «Magnum»-Look stellt andere SRF-Produktionen in den Schatten, auch wenn darunter Solides zu finden war. «Neumatt» gefiel, weil das Fernsehen damit mal etwas anderes wagte als einen Krimi.

Beim Schweizer Film weniger eine Überraschung: die vielen guten Doks. Einige schaffen es unter die Top Ten. Erwähnenswert «Burning Memories» über einen lange vergessenen Missbrauch, der essayistische Ansatz zum Schweizer Justizsystem in «Nemesis» oder «Harald Naegeli», ein Porträt über den bekanntesten Sprayer Zürichs. Zu den guten Doks gehört auch «Das neue Evangelium» von Milo Rau, der im süditalienischen Matera auf eindrückliche Weise die Passionsgeschichte mit einem modernen Drama über ausgebeutete Flüchtlinge verwebt. Weniger gut gefielen die Schweizer Spielfilme. Michael Steiners «Und morgen seid ihr tot» überzeugte nicht, «Stürm» über den Schweizer Ausbrecherkönig und dessen linke Anwältin landet immerhin auf Platz 10. Viel besser aber ist «Hive», eine Koproduktion mit Albanien und Mazedonien, der eine Emanzipationsgeschichte nach den Gräueltaten des Kosovokriegs erzählt.

Rang 2 geht an «Hive» über eine Frau, die sich im kriegsversehrten Kosovo emanzipiert. Quelle: Frenetic/Youtube

Auch sehr eindringlich: Milo Raus «Das neue Evangelium». Für den Dok mit fiktiven Strängen gibt es Bronze. Quelle: Vincafilm/Youtube

