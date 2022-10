Netflix Serienmörder wie Jeffrey Dahmer locken die Zuschauer vor die Bildschirme Die Serie «Dahmer» ist kurz nach dem Start laut Netflix eine der erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes. Mit dem Film «The Good Nurse» steht bereits der nächste Serienkiller in den Startlöchern. Beide Fälle stehen auch für Systemfehler. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 14.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jeffrey Dahmer gestand seine Taten nach der Verhaftung. Bild: Netflix

Serienmörder schlachten ihre Opfer, Serienproduzenten schlachten Serienmorde aus. Die serielle Verwertungskette funktioniert auf sämtlichen Plattformen: Film, Fernsehen, Streaming, Podcasts, Sachbücher, Magazine. Das Publikum ist süchtig nach den grausigen Geschichten, die unter dem Schlagwort «True Crime» firmieren. Das Genre, das echte Kriminalfälle behandelt, boomt seit Jahren. Kein Verbrechen ist zu abscheulich, kein Gerichtsprozess zu abstrus, um nicht irgendwann in der True Crime-Abteilung zu landen.

War im letzten Jahr um diese Zeit die fiktive, aber kaum harmlosere Serie «Squid Game» aus Südkorea der überraschende Netflix-Hit, ist es aktuell eine zehnteilige Miniserie mit dem umständlichen Titel «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story». Laut dem Streamingdienst ist die am 21. September veröffentlichte Serienkillerserie bereits jetzt eine seiner erfolgreichsten – auch wenn man bei der Übernahme der nicht unabhängig, sondern hauseigen erhobenen Zahlen vorsichtig sein sollte. Fast als ob Netflix der erzählerischen Kraft seiner Serie nicht ganz trauen würde, wurde letzte Woche noch eine dreiteilige Doku über den Fall des Jeffrey Lionel Dahmer hinterhergeschoben.

Tatort des Grauens

Der Amerikaner tötete zwischen 1978 und 1991 nachweislich 17 Menschen. Die meisten von ihnen waren junge afroamerikanische Homosexuelle. Dahmer lockte sie in seine Wohnung, betäubte sie, schoss Fotos der zerlegten Leichen, verging sich an ihnen und ass Teile davon. Die Serie setzt mit der Entlarvung ein. Ein Opfer kann entkommen und führt die Polizei zu einem Tatort des Grauens: im Kühlschrank ein Kopf, Herzen in der Gefriertruhe, Schädel im Schlafzimmer, Fässer voll Säure. Dahmers Ausreden für den Gestank gegenüber den Nachbarn hatten von nahe an der Wahrheit (verdorbenes Fleisch) bis hin zu absurd (Tropenfisch gestorben) gereicht.

Wie «Squid Game» bietet sich «Dahmer» von Ryan Murphy und Ian Brennan nur auf den ersten Blick für eine reisserische Skandalisierung an. Angehörige der Ermordeten hatten zwar beklagt, dass die Serie recht unmittelbar und ohne vorherige Kontaktaufnahme zu ihnen veröffentlicht wurde und alte Traumata wachrufe. Die Abwägung zwischen Opferschutz und der kreativen Freiheit, einen solchen historisch gewordenen Stoff zu adaptieren, ist freilich ein grundsätzliches Problem. Dass Netflix «Dahmer» anfangs unter dem Hashtag «LGBTQ» labelte, stiess ebenfalls auf harsche Kritik.

Dabei gibt die Serie auch und gerade den Opfern ausführlich Raum, erzählt weniger effekthascherisch als empathisch. Das wird gerade in der Episode mit dem tauben Tony Hughes deutlich, der zumindest für kurze Zeit ein Freund für seinen späteren Mörder war. Selbstverständlich ist Jeffrey Dahmer kein «Repräsentant für die queere Community», wie es auf Twitter höhnisch hiess, aber es wäre absurd, ihn ob seiner Gräueltaten überhaupt nicht mehr als Teil der homosexuellen Szene zu sehen, in der er sich nun einmal bewegt hatte.

«Dahmer»: Auf Netflix.

Explizit brutal wird die Serie nur selten, oft entsteht das Grauen im eigenen Kopf. Dazu trägt das brillante Spiel von Hauptdarsteller Evan Peters bei, der die menschlich-sympathischen ebenso wie die monströsen Seiten des sich seiner Taten sehr bewussten Mörders vereint – auch wenn er mit seiner Brille und den hingeklatschten Haaren tatsächlich so aussieht, wie man sich das Serienkillerklischee ausmalt. Eine zentrale Frage, die «Dahmer» aufwirft: Wie konnte dieser Mann so oft mit seinen Taten davonkommen?

Gesellschaftliche Vorurteile als Schutzschild

Bereits nach seinem ersten Mord an dem Anhalter Steven Hicks gerät er in eine Verkehrskontrolle. Doch die Streife versäumt, den Kofferraum zu prüfen, schickt den Angetrunkenen wieder heim zum Ausnüchtern. Die gläubige Grossmutter, bei der Dahmer zeitweise wohnt, übersieht grosszügig die jungen Männer, die der Enkel zur Betäubung anschleppt, sie hat ein grösseres Problem mit seinem Alkoholmissbrauch. Der Vater glaubt, dass sein Sohn einfach die Taxidermie-Experimente aus der Jugend fortsetzt.

Nicht nur in der Familie werden alle Augen zugedrückt. Die Vorurteile der amerikanischen Gesellschaft erweisen sich für Dahmer als nützlicher Schutzschild. Als er doch einmal wegen eines sexuellen Übergriffs vor Gericht steht, zeigt sich der Richter grosszügig gegenüber dem weissen jungen Mann. Seine schäbige Wohnung läge ja nicht zufällig im Schwarzenviertel, empört sich ein Polizeibeamter später. In der Tat beschweren sich die Nachbarn wiederholt über den dubiosen Mieter, vergeblich. Die Polizisten reissen lieber verschämte Witze über den Homosexuellen, als seine Wohnung ordentlich zu durchsuchen.

Was Jeffrey Dahmer von anderen Serienmördern wie Ed Gein oder Ted Bundy unterscheidet, war die persönliche Aufarbeitung seiner Taten, die er keinen äusserlichen Umständen zuschrieb: «Ich war immer schon so, nichts hat mich dazu gemacht.» Nach seiner Verhaftung kooperierte er weitgehend mit der Polizei, gestand seine Taten, forderte für sich die Todesstrafe. Da letzteres gesetzlich nicht möglich war, erhielt er mehrfache lebenslängliche Freiheitsstrafen. 1994 wurde er von einem Mithäftling erschlagen.

Die zwei Gesichter des Krankenpflegers

Doch ein Serienmörder kommt auf Netflix selten alleine. «The Good Nurse», der ab 26. Oktober ebenfalls auf dem Streamingdienst läuft, ergründet einen ganz anders gelagerten realen Fall. Der Krankenpfleger Charles Cullen brachte im US-Gliedstaat New Jersey zwischen 1988 und 2003 mindestens 45 Patienten um, meistens, indem er ihnen eine Überdosis Ritalin verabreichte. Im Unterschied zu Dahmer äusserte sich Cullen zunächst überhaupt nicht, später widersprüchlich zu seinen Motiven und der bis heute unklaren Zahl der Opfer.

Amy (Jessica Chastain) hegt lange Vertrauen zu ihrem Arbeits­kollegen, dem Serienmörder Charles Cullen (Eddie Redmayne). Bild: Jojo Whilden/Netflix

Am Zurich Film Festival hatten der dänische Regisseur Tobias Lindholm und der britische Oscar-Preisträger Eddie Redmayne den Film vorgestellt. Für Redmayne, der Cullen als gebeugten, bleichen Sonderling mit einer Körperhaltung «wie ein Fragezeichen» spielt, gibt es auf die Frage nach dem Grund keine simple Antwort. Er habe das Buch von Charles Graeber gelesen, auf dem der Film basiert. Durch die darin beschriebenen biografischen Traumata Cullens konnte er die Extreme seines Charakters ausloten.

Tatsächlich offenbart Cullen zwei Gesichter: Er zeigt keinerlei Skrupel, einzelne der ihm anvertrauten Patienten zu töten, ist jedoch für seine alleinerziehende und herzkranke Arbeitskollegin Amy (gespielt von Jessica Chastain) ein guter Freund in jeder Notlage. «Seine Zuneigung und Unterstützung waren echt», sagt Redmayne. Regisseur Lindholm ergänzt: «Wir wollten ihn komplex machen. Die äusserliche Hülle als wahnsinniger Serienkiller würde niemanden einladen, sich tiefere Gedanken zu machen.»

«The Good Nurse»: Ab 26. Oktober auf Netflix.

Auf Amy liegt der Fokus des Films: Sie ist es, die Cullens Machenschaften entdeckt und ihn schliesslich dazu bringt, seine Taten gegenüber der Polizei zu gestehen. Diese ahnt längst etwas, doch bleiben ihr die Hände gebunden: Cullen wechselte häufig seinen Arbeitsort und hinterliess nur eine Wand des Schweigens seitens der Verantwortlichen. Die meisten Krankenhäuser hatten mindestens konkrete Verdachtsmomente, dass er sich auffällig verhielt oder dem Medikamentenfach zu viel entnahm. Doch sie schickten das Problem einfach weiter. «Die Frage, wie er damit davonkommen konnte, war für uns zentral», sagt Lindholm.

«The Good Nurse» ist ein düsterer Film, der zu weiten Teilen in grauen Innenräumen spielt. Optisch ist das Ergebnis trotz der hervorragenden Schauspielleistungen für die grosse Leinwand wie am ZFF zu mager. Und auch die spannende Prämisse, die Versäumnisse eines primär auf störungsfreien Profits setzenden Gesundheitssystems offen zu legen, kratzt zu sehr an der Oberfläche. Hier hat die Serie den Vorteil, richtig auserzählen zu können.

Ein Kommentar aus der Vergangenheit an die Gegenwart

Sowohl «Dahmer» als auch «The Good Nurse» geht es nicht um den schnellen Thrill oder den billigen Grusel vor dem Unsagbaren. Vielmehr thematisieren sie eine kollektive Verantwortungslosigkeit. In beiden Fällen tragen gesellschaftliche Missstände das Ihre zur individuellen Schuld der Serienmörder bei, fallen Kontrollmechanismen aus.

Die einzelne Bürgerin muss die Initiative ergreifen, wo staatliche Instanzen versagen. Beide Fälle liegen zwar schon einige Jahre zurück, dennoch wirken sowohl die Serie als auch der Film heute wie ein Kommentar aus der Vergangenheit, der uns ermahnt, das Gemeinwesen nicht weiter bröckeln zu lassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen