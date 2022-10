Spotify-Serie "The Playlist": Drama, Verrat und Ausbeutung

Netflix-Serie Drama, Verrat und Ausbeutung: Wo Fiktion zum Fakt wird Die neue Netflix-Serie «The Playlist» erzählt den Aufstieg von Spotify zum wichtigsten Streaminganbieter in einem spannenden, kontroversen und fiktionalisierten Wirtschaftsdrama. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 26.10.2022, 11.00 Uhr

Es ist die Zeit der Internet-Piraten. Die Website «Pirate Bay» macht der Plattenbranche das Leben schwer. Die CD-Verkäufe brechen dramatisch ein, die Musikindustrie ist im freien Fall und geht mit juristischen Mitteln gegen die Internet-Piraten vor. Die träge Musikindustrie, die das digitale Zeitalter sträflich verschlafen hat, will keine neuen Lösungen, sie will verhindern und die Macht erhalten.

In dieser Situation tritt der IT-Nerd Daniel Ek auf den Plan. Seine Vision: Er knüpft bei der Idee von «Pirate Bay» vom freien Zugang für alle an, will es aber viel besser machen. So viel besser, dass niemand um den kostenlosen Musikplayer herumkommt und die Nutzer von den Piraten zum neuen Musikplayer wechseln. Keine Downloads, keine Wartezeiten, keine Verzögerungen. Stattdessen sofortige Wiedergabe.

«Ich habe die Zukunft vor Augen. Ich schwöre, das ist die Zukunft», sagt Daniel Ek in der neuen Netflix-Serie «The Playlist» zu seinem Partner, dem Investor und Co-Gründer Martin Lorentzon. Das ist der Beginn von «Spotify», dem Streaming-Dienst, der die Musikindustrie revolutionieren und die Hörgewohnheiten grundlegend verändern sollte.

Anders als «Pirate Bay» soll Spotify die Lizenzen aber ganz legal kaufen. Doch damit beginnen die Probleme. Ek glaubt die Ideen und Argumente auf seiner Seite. Alle sollen profitieren. Doch die Plattenindustrie bockt weiter. Wie, um Himmels Willen, sollen die Musikbosse für die Sache gewonnen werden?

Die Geschichte von Spotify aus sechs Perspektiven erzählt

«The Playlist», die neue, sechsteilige Serie auf Netflix, beschreibt den rasanten Aufstieg von Spotify zum grössten Musikstreaming-Anbieter mit einem jährlichen Umsatz von fast 10 Milliarden Euro. «The Playlist» basiert auf dem Sachbuch «Spotify Untold», ist aber fiktionalisiert. Wir wissen nicht genau, wie es sich tatsächlich zugetragen hat. Die Macher sind sich bewusst, dass es gerade bei diesem kontroversen Thema verschiedene Wahrheiten und Ansichten gibt.

Die Geschichte wird denn auch aus sechs verschiedenen Perspektiven als spannendes Wirtschaftsdrama erzählt. Aus der Sicht des genialen Visionärs, des exzentrischen Geschäftspartners, der angeschossenen Industrie, der ideologisierten Programmierer und der pragmatischen Chefjuristin. Ihr ist es gemäss Serie vorbehalten, die divergierenden Interessen zusammenzubringen und einen Kompromiss zu knüpfen. «Aber so hat es sich nicht zugetragen», sagt am Schluss jeder Folge die Person, die in der nächsten Episode ihre Version erzählt. Ein raffinierter Kniff.

Verrat an der Musik, Ausbeutung der Musiker

Das letzte Wort hat zum Glück die Musik. Die Geschichte der talentierten Sängerin Bobby T., einer Schulfreundin von Daniel Ek, betont den fiktionalen Charakter der Serie, zeigt aber gleichzeitig die problematischen Seiten von Spotify auf. Daniel Ek spricht von Partnerschaft mit den Musikern. «Spotify soll das Potenzial der menschlichen Kreativität entfalten, indem wir Millionen von Künstlern die Gelegenheit geben, von ihrer Kunst zu leben», versprach er einst. Doch effektiv hat Spotify Millionen von Musikerinnen und Musikern eine wichtige Einnahmequelle gekappt und speist sie bis heute mit Brosamen ab. Und das ist keine Fiktion, das ist Fakt. Kein Wunder spricht Bobby T. von Verrat und Ausbeutung.

Die wachsenden Proteste richten sich denn auch gegen Spotify und Daniel Ek. Dieser fühlt sich ungerechterweise in der Rolle des Sündenbocks. In der Serie spricht er von einem grossen Missverständnis und versucht, den schwarzen Peter den Plattenfirmen zuzuspielen, die satte 70 Prozent der Einnahmen von Spotify erhalten, die Verträge mit den Künstlern aushandeln und die Tantiemen ausrichten.

Wer ist der Held, wer der Bösewicht?

Eigentlich ist «The Playlist» ja eine wunderbare David-gegen-Goliath-Geschichte. Doch wird die Geschichte von Hauptperson Daniel Ek, der hier gegen die übermächtige Plattenindustrie antritt, nur bedingt als Heldengeschichte erzählt. Vielmehr entwickelt sich der einstige Visionär im Laufe der Serie zum einsamen, verbitterten Autokraten, der glaubt, dass er die Wahrheit für sich gepachtet hat.

Wer ist der Bösewicht im Fall Spotify? Wer ist schuld? Daniel Ek, der den Teufelspakt eingegangen ist und die «schamlosen Verträge» unterzeichnet hat? Die Musikindustrie, die dank dem Deal den Kopf aus der Schlinge gezogen hat? Oder Beide, das Machtkartell von Spotify und Musik?

Abschliessend kann natürlich auch die Serie keine Auskunft geben. Auch wenn sie einen Blick in die nahe Zukunft gewährt. Die Geschichte von Spotify ist noch nicht zu Ende geschrieben.

«The Playlist» (Sweden) von Per Olav Sörensen (Netflix-Miniserie).

