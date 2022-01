Netflix & Kino Im Kino starten Filme, die bei den Oscars gehörig mitreden werden, und «Euphoria» und «Der Pass» gehen in die zweite Runde: Hier sind die Januar-Tipps Welche Film- und Serienhighlights gibt es im Streaming und im Kino im Januar? Und was ist aktuell besonders sehenswert? CH Media hat den Überblick und sagt, was sich besonders lohnt. Regina Grüter und Daniel Fuchs 02.01.2022, 05.00 Uhr

In «Morbius» verwandelt sich Jared Leto in den rätselhaften Antihelden Dr. Michael Morbius. Dieser leidet an einer gefährlichen Blutkrankheit und wagt ein verzweifeltes Unterfangen, um sich und den Menschen zu helfen, die sein Schicksal teilen. Sony Pictures

Im Streaming gibt es diesen Monat ein Wiedersehen mit Zendaya als Rue in «Euphoria» und Kommissarin Ellie Stocker in «Der Pass». Und auf der Kinoleinwand spielen sich im im Januar Geschichten ab, von denen man noch lange reden wird. Hier sind die Filme und Serien, auf die wir uns besonders freuen.

Ein Theaterschauspieler und Regisseur, der den Verlust seiner geliebten Frau noch nicht verkraftet hat, lernt bei einem Engagement in Hiroshima eine zurückhaltende junge Frau kennen, die ihm als Chauffeurin zugewiesen wird. Während der gemeinsamen Fahrten öffnen sich Fahrerin und Fahrgast. Dabei holen den Regisseur die Rätsel der Vergangenheit ein, die ihn im Stillen verfolgen. Japans Oscar-Kandidat nach der Kurzgeschichte von Haruki Murakami wird von der internationalen Kritik gefeiert als reiches, fesselndes Drama um Selbstakzeptanz und Reue. Ab 6. Januar im Kino.

Diana-Darstellerin Kristen Stewart gilt als eine der Favoritinnen für einen Oscar. Regisseur Pablo Larraín («Jackie») über seinen Film: «Wir alle sind seit Kindertagen mit Märchen vertraut, doch Diana Spencer veränderte deren Paradigmen und die idealisierten Vorbilder der Popkultur von Grund auf. Dies ist die Geschichte einer Prinzessin, die nicht Königin werden wollte, sondern sich eine eigene Identität erschuf. Sie stellte die Märchenwelt auf den Kopf. Bis heute bin ich von ihrer Entscheidung, die für sie extrem hart gewesen sein muss, überrascht. Dieser Schritt bildet das Herzstück des Films.» Ab 13. Januar im Kino.

Schauspielerin, Model – Pornodarstellerin: Viele junge Frauen werden von der Showbiz-Metropole Los Angeles magisch angezogen. Die 19-jährige Schwedin Linnéa nennt sich «Bella Cherry» und zieht in die Glitzerstadt, um «der nächste grosse Pornostar» zu werden. Für den Erfolg wirft sie nach und nach alle ihre Überzeugungen über Bord. Die 37-jährige schwedische Regisseurin Ninja Thyberg zeigt das grosse Geschäft mit dem Sex aus weiblicher Perspektive und gewährt einen schonungslos realistischen, schon fast einen Insider-Blick auf eine knallharte, von Männern dominierte Branche. Ab 13. Januar im Kino.

Vier Jahre nach seinem Oscar-prämierten Meisterwerk «Der seidene Faden» kehrt Ausnahmeregisseur Paul Thomas Anderson («The Master», «Magnolia») endlich auf die grosse Leinwand zurück. Mit dieser turbulent-ungewöhnlichen Romanze widmet er sich diesmal dem Erwachsenwerden und der grossen Liebe. Ab 20. Januar im Kino.

Sehr unterhaltsam und in eine leichte Form gegossen bringt der norwegische Regisseur Joachim Trier («Oslo, 31. August») universelle Beziehungsfragen und -zustände in verschiedenen Lebensphasen sowie die Suche nach der eigenen Identität in zwölf Kapiteln auf den Punkt. Mit einer herausragenden Hauptdarstellerin – in Cannes wurde die 34-jährige Renate Reinsve als beste Darstellerin ausgezeichnet. Ab 20. Januar im Kino.

Ein weiterer Marvel-Antiheld wird zum Leben erweckt. Jared Leto spielt die ambivalente Figur Dr. Michael Morbius und sein finsteres Alter Ego. «Morbius» gehört zu den heiss erwarteten Kinoereignissen des neuen Jahres. Ab 27. Januar im Kino.

Preisträger Guillermo del Toro («The Shape of Water») verfilmt den Roman von William Lindsay Greshams (1946) um den skrupellosen Aufstieg und steilen Fall des gutaussehenden, charismatischen Gauners Stanton Carlisle als Film Noir mit Starbesetzung: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette… Ab 27. Januar im Kino.

Eine Kneipe in Manhasset, Long Island, wird zu einem zweiten Zuhause für einen vaterlosen Jungen in der Coming-of-Age-Geschichte unter der Regie von George Clooney. Unter der unkonventionellen Anleitung seines Onkels Charlie (Ben Affleck), eines charismatischen, autodidaktischen Barkeepers, und einer Handvoll bunter Stammgäste wächst J.R. zu einem jungen Mann heran, der fest entschlossen ist, seinen Traum, Schriftsteller zu werden, zu verwirklichen. Nach «The Midnight Sky» begibt sich Clooney auch in der Adaption von J.R. Moehringers Bestseller-Memoiren wieder in allzu sentimentales Fahrwasser. Der Amazon-Original-Film ist ab 7. Januar auf Prime Video verfügbar.

Das radikale und schonungslos ehrliche Porträt der Generation Z trifft den Zeitgeist. Drogensucht, Mobbing, Depression – die HBO-Serie mit Zendaya in der Hauptrolle lässt kein Tabuthema aus und zeigt alles mit nie gesehener Explizität. Wie die zweite Staffel ist, lesen Sie später bei uns; ab 10. Januar auf Sky, nur in der Originalfassung.

Mord, Wahnsinn, Ehrgeiz und Durchtriebenheit: Denzel Washington und Frances McDormand sind die Stars in Joel Coens kühner und leidenschaftlicher Shakespeare-Adaptation. Ab 14. Januar auf Apple TV+.

Die «aussergewöhnlich perfekte Krimiserie» («Süddeutsche Zeitung») spielt in der Grenzregion Deutschland-Österreich. Ellie Stocker (Julia Jentsch), die noch unter den Ereignissen des Krampuskiller-Falls leidet, bekommt zudem Konkurrenz von der jungen, ehrgeizigen Kollegin Yela Antic und trifft bald auf einen alten Bekannten – Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek). Die zweite Staffel der Sky-Original-Serie, eine Adaption von «Die Brücke», ist ab dem 21. Januar auf Sky Show zu sehen.

Die Freiheit vom Kartell scheint in Reichweite, doch die Spannungen innerhalb der Familie Byrde könnten alles zunichtemachen. Die vierte Staffel von «Ozark» erscheint in zwei Teilen mit je sieben Folgen. Der erste Teil ist ab dem 21. Januar auf Netflix verfügbar.

Neymar ist weltweit beliebt und doch oft im Fokus der Kritik. Hier erzählt er von den Höhen und Tiefen seines Privatlebens und seiner brillanten Fussballkarriere. Miniserie ab 25. Januar auf Netflix.

«Benedetta» Lesbische Nonnenliebe im Italien der Renaissance: Skandalregisseur Paul Verhoeven («Basic Instinct») provoziert wieder. Es geht um das im Sachbuch «Immodest Acts» von Judith C. Brown dokumentierte Leben von Benedetta Carlini, einer Nonne, die wegen ihres lesbischen Verhältnisses verurteilt und eingekerkert wurde. Im Film wird nichts beschönigt, dafür mit Humor inszeniert.

«House of Gucci» Nicht in Italien machte sich ein Filmemacher an die Verfilmung der haarsträubenden Geschichte der Familiendynastie Gucci. Nein, der Engländer Ridley Scott. Es geht um Prestige, Erbstreit und Zerfall. Im Mittelpunkt stehen der Gucci-Spross Maurizio Gucci und dessen Ehefrau Patrizia Reggiani, die seinen Mord in Auftrag gibt. Gespielt werden die Beiden von Adam Driver und Lady Gaga. Mit im Cast: Jared Leto, Al Pacino und Jeremy Irons. Alle mussten sich Italo-Akzente antrainieren, der Film ist auf Englisch. Warum das insbesondere bei Lady Gaga immerhin eine selbstironische Note hat und wie das herausgekommen ist, lesen Sie hier.

«È stata la mano di Dio» Italienischer hingegen geht es nicht mehr, als im autobiografischen Spielfilm des Maestro aus Italien: Der Napolitaner Paolo Sorrentino erzählt seine Lebensgeschichte und schafft es, sie so zu spinnen, dass Diego Maradona nicht weniger als sein Retter dargestellt wird. Sorrentino zieht auch sonst sämtliche Register, sehr komisch, sehr turbulent, sehr viel Italianità, schräge Onkel, urchige Nonnas und begehrte Tanten inklusive. Von Italien ins Oscar-Rennen geschickt. Ab 2.12. im Kino, wo der Netflix-Film auch hingehört. Jetzt auf Netflix.

«Don’t Look Up» Sind Filme besser, je mehr Stars daran beteiligt sind? Davon können wir uns bei «Don’t Look Up» schon bald ein Bild machen. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet – was für ein Starreigen. Netflix verspricht uns mit dieser Komödie, in der es um einen Meteroriten geht, der die Erde zerstören kann, sehr viel Spass. Ab 9.12. im Kino, ehe «Don’t Look Up» uns bei Netflix über die Weihnachtstage hilft. Jetzt auf Netflix. Die Besprechung lesen Sie hier.

«West Side Story» Das Musical neu verfilmt und das auch noch von Steven Spielberg. Eine Riesensache ist diese Neuauflage der Geschichte über Liebe und erbitterte Rivalität im New York der 1950er-Jahre. Ein ausführlicher Artikel erscheint in ein paar Tagen an dieser Stelle. Ab 9.12. im Kino.

«Gagarine» «Cité Gagarine», so lautet der Name einer Hochhaus-Siedlung in der Nähe von Paris, die bald abgerissen wird. Dass just dort in der Figur von Yuri ein echter Gagarine (in Anspielung auf den russischen Astronauten Yuri Gagarine, der als erster Mensch im All war) lebt, ist die Ausgangslage in diesem Film. Denn Yuri träumt davon, Astronaut zu werden. Als die Siedlung abgerissen werden soll, verlassen die Bewohner nach und nach ihre Wohnungen. Nur Yuri und seine Freunde bleiben zurück in ihrem Kosmos und schmieden einen Plan. Sehr poetisch, sehr nachdenklich und in sich stimmig. Ab 9.12. im Kino.

«Spider-Man: No Way Home» Nach «Eternals» im November folgt im Dezember noch eine Marvel-Kiste der Superlative: Spider-Man kommt zurück, Tom Holland als Superheld kriegt es diesmal mit Benedict Cumberbatch in der Figur von «Doctor Strange» zu tun. Ab 15.12. im Kino. Hier lesen Sie die Kritik.

«Madres paralelas» Penélope Cruz und Milena Smit spielen im neuen Film der Regie-Ikone Pedro Almodóvar zwei Frauen, die ungeplant schwanger werden. Mehr mag ich dazu jetzt auch nicht schreiben, da ich den Film noch nicht gesehen habe. Aber Almodóvar ist ja eigentlich fast immer ein Kinobesuch wert. Ab 16.12. im Kino. Mehr zum Duo Almodóvar-Cruz lesen Sie hier.

«The Matrix Resurrections» An Weihnachten dürfte es heuer viele ins Kino ziehen: Neo (Keanu Reeves) ist zurück, diesmal in «The Matrix Resurrections», die vierte Folge der Filmreihe, die Keanu Reeves zum Weltstar machte. Teil 4 führt die Original-Hauptdarsteller Reeves und Carrie-Anne Moss in ihren Rollen als Neo und Trinity erneut zusammen. Ab 23.12. im Kino. Hier lesen Sie die Filmbesprechung.

«The Power of the Dog» Benedict Cumberbatch als Phil Burbank, ein gefürchteter und eigenbrötlerischer Farmer im US-Bundesstaat Montana zur Wende zum 20. Jahrhundert. Western in grossartig gefilmten Bildern und einer überraschenden Story um einen etwas queeren Eindringling, der die sowieso komplizierte Beziehung zwischen Phil und seinem Bruder auf die Probe stellt. Nach dem Kino kommt der Film ab 1.12. auf Netflix.

«Money Heist», letzte Staffel, Teil 2 «Haus des Geldes» geht in die letzte Runde: Netflix machte es spannend und splittete die letzte Staffel in zwei Teile. Nach Teil 1 im September erscheinen diesen Monat die restlichen Episoden der Erfolgsserie aus Spanien.

Und darin liegt das Geheimnis des Erfolgs: «Haus des Geldes» bringt alle Elemente eines guten Raubüberfall-Filmes, eines sogenannten Heist-Films, zusammen. 1. Ein Plan, dessen Perfektion sich erst mit der Zeit – auch durch eine komplexe Rückblendenstruktur – offenbart. 2. Der Professor als Identifikationsfigur. Er hat alle potenziellen Unwägbarkeiten mitgedacht. 3. Es menschelt. Die Charaktere sind komplex und besitzen unterschiedliches Temperament, sind einem aber alle irgendwie sympathisch, weil sie einen glaubhaften Hintergrund bekommen. 4. Der edle Grund: Die Diebe (genau genommen sind sie noch nicht mal das) stellen sich mit ihrer «gewaltlosen» Aktion gegen das kapitalistische und korrupte System und führen die Polizei als dessen Vertreterin an der Nase herum. Das gefällt der Bevölkerung, die ihnen auf der Strasse zujubelt – genauso wie dem Publikum vor dem Bildschirm.

Das Spiel über so viele Filmminuten auf die Spitze getrieben habe erst «Haus des Geldes». Teil 2 der fünften und letzten Staffel ab 3.12. bei Netflix.

«American Rust», Staffel 1 Diese Serie basiert auf dem gleichnamigen Debütroman von Philipp Meyer, der im deutschsprachigen Raum unter dem Titel «Rost» erschien. Wie Sky Show schreibt, ist die neunteilige Serie ein Familiendrama und eine zeitlose Geschichte über den Wunsch nach einer besseren Zukunft, während man von der Vergangenheit gefangen gehalten wird. Die Story spielt in einer Stadt im US-Bundestaat Pennsylvania, auch Rust Belt genannt, und wird aus dem Blickwinkel des Polizeichefs Del Harris erzählt. Als die Nachricht von einem Mord die Stadt erschüttert, muss Harris entscheiden, wie weit er zu gehen bereit ist, um den Sohn der Frau, die er liebt, zu schützen. Ab 15. Dezember bei Sky Show.

«Gomorrha», finale 5. Staffel Episch, brutal und sehr roh: «Gomorrha» heisst die fünfteilige Serie, die Sky in Italien gedreht hat. In der Adaption des Buchs von Mafia-Experte Roberto Saviano dreht sich alles um den mächtigen Savastano-Clan in der Mafia-Hochburg Napoli. Es ist ein Wiedersehen mit dem Savastano-Spross Gennardo, genannt Genny, der sich definitiv von seinem Traum verabschieden muss, ein normales Leben zu führen.

Längst hat er seinen wichtigsten Verbündeten, Ciro, genannt L’Immortale (der Unsterbliche), verloren. Doch ist es so, wie es scheint? Staffel 5 ab 30.12. bei Sky Show.