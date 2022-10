Im Westen Nichts Neues: Neuverfilmung des Romans auf Netflix

Netflix «Im Westen nichts Neues» ist kein Antikriegsfilm, sondern eine schlimme Schlachtplatte Die Adaption von Erich Maria Remarques Roman ist ein Spektakel für die grosse Leinwand. Doch nicht nur die dramatischen Zuspitzungen und die Darstellung der Gewalt lassen die Netflix-Produktion als Antikriegsfilm problematisch werden. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Paul Bäumer (Felix Kammerer) ist gezeichnet vom Krieg. Bild: Netflix

Als der Soldat Paul Bäumer in Erich Maria Remarques Roman «Im Westen nichts Neues» irgendwann im Oktober 1918 fällt, ist es «ruhig und still an der ganzen Front». Ergo weiss der Heeresbericht keine Neuigkeiten im Westen zu vermelden. So endet das Buch mit der Erfüllung seines Titels, der lakonisch darauf verweist, wie wenig ein einzelnes Menschenleben in den Schützengräben wert ist.

Als der Soldat Paul Bäumer in Edward Bergers Verfilmung von Erich Maria Remarques Roman fällt, ist es der 11. November 1918 um 11 Uhr vormittags. Exakt in jenem Augenblick, an dem der Waffenstillstand zwischen Deutschland und Frankreich in Kraft tritt und der Erste Weltkrieg endet. Es gäbe somit durchaus eine fundamentale Veränderung des Kriegsgeschehens festzuhalten. Sollte sich die Adaption überhaupt «Im Westen nichts Neues» nennen?

Krieg ästhetisch inszeniert

Das finale Anrennen des deutschen Heeres auf die französische Frontlinie ist nur eine der historischen Zuspitzungen des Films. Diese beginnen bereits damit, dass die Handlung im Jahr 1917 einsetzt. Wir sehen die kriegsbegeisterte Lehrerschaft, die eine ebenso kriegsbegeisterte Schülerschar zum Feldzug fürs deutsche Vaterland aufpeitscht. In der Realität war die Situation im Jahr nach der Schlacht von Verdun jedoch keineswegs die gleiche wie zu Kriegsbeginn 1914, die Euphorie innerhalb der Bevölkerung, in den Kampf gegen den «Erzfeind» zu ziehen, deutlich gedämpfter.

Dass später die Hauptfigur als Letzter seines Kameradentrüppchens im wirklich allerletzten Moment stirbt und damit die Dramaturgie maximal ausgereizt wird, verstärkt freilich das Gefühl für die Sinnlosigkeit dieses Krieges. Doch welche Zuschauerin, welcher Zuschauer würde daran, sei es durch historisches Wissen, das eigene Gewissen oder durch das soeben Gesehene, ja Durchlittene, einen Zweifel hegen?

148 Minuten lang werden wir hineingeworfen in die äusserste Brutalität, mit der man filmisch aufwarten kann, alles bis ins Letzte ästhetisch perfekt inszeniert. Zumindest kann man dieser Netflix-Produktion kaum vorwerfen, sie würde, wie manch andere, lediglich kleine, Smartphone-taugliche Bilder produzieren: «Im Westen nichts Neues» ist visuell spektakulär und passt getrost auf die grosse Leinwand. Aber womöglich liegt genau darin ein Problem.

Kugelbeschuss und Granateneinschläge, die Köpfe oder Eingeweide aufplatzen lassen, reichen für die heutige Publikumsüberwältigung nicht aus, es müssen härtere Geschütze her. Da werden Menschen mit dem Flammenwerfer gegrillt, ein Mann wird vom Panzer überrollt, die Kamera hält voll drauf.

Dagegen sieht selbst die Anfangsszene von Steven Spielbergs «Der Soldat James Ryan» alt aus. Auf allen Gesichtern klebt eine Schicht aus Dreck und Blut, die hyperrealistisch sein soll, aber in ihrer Drastik paradoxerweise ebenso künstlich und falsch wirkt wie die schicken Naturaufnahmen, die dem Auge eine Pause vom Gemetzel gönnen.

Eine sehr deutsche Geschichte

Er wolle einen Film ohne Helden zeigen, sagt Regisseur Berger. Also nicht so, wie wir es aus Hollywood kennen, eben bei Spielberg, oder jüngst auch in «1917» vom Briten Sam Mendes, der uns zwar ohne sichtbaren Schnitt immersiv mitnimmt, aber immer nahe beim überlebenden Protagonisten.

Das Gemetzel von «Im Westen nichts Neues» übersteht keine der Figuren, dafür können einem Paul Bäumer (Burgtheater-Schauspieler Felix Kammerer) und seine Kameraden, allen voran der findige Katczinsky (Albrecht Schuch) durchaus ans Herz wachsen.

Es ist das erste Mal, dass Remarques Roman von Deutschen verfilmt wurde. Die preisgekrönte Version aus dem Jahr 1930, die von den Nationalsozialisten ebenso hasserfüllt angegangen wurde wie das Buch, war eine US-Produktion, die TV-Fassung von 1979 eine britisch-amerikanische Co-Produktion. Die jetzige Aktualisierung erzählt eine sehr deutsche Geschichte mit deutschen Soldaten. Der Gegner bleibt zumeist gesichtslos, geschichtslos.

Doch auch die deutsche Seite wird, anders als im Roman, nicht in gesellschaftliche Zusammenhänge, wie etwa dem Heimatausflug gestellt. Dass Frauen dabei abgesehen von Sehnsuchtsobjekten keine aktive Rolle spielen, kommt hinzu.

Durch die Waffenstillstandsverhandlungen im Wald von Compiègne nimmt der Film zwar eine zentrale Abweichung von der Vorlage vor. Diese gerät allerdings recht plakativ durch die Gegenüberstellung zweier deutscher Extrempositionen der ausgehenden Kaiserzeit. Da ist zum einen der Gesandte Matthias Erzberger (Daniel Brühl) von der Zentrumspartei, ein schwäbischer Pazifist, der den grimmig guckenden französischen General beinahe auf Knien um einen Frieden anbettelt.

Sein Gegenspieler, ein preussischer General namens Friedrich (Devid Striesow) ersetzt den sadistischen Ausbilder Himmelstoss im Roman. Bei diesem Ludendorff-Verschnitt machen nicht zuletzt die genüsslich verspeisten Luxusdelikatessen schnell klar, was für ein dekadentes Charakterschwein uns erwartet.

Es gibt keine Antikriegsfilme

Der Wechsel der Perspektive auf die politische Ebene wäre eine Chance gewesen, vom Dröhnen des Schützengrabens dauerhaft wegzukommen. Aber dann eben wieder dieser verfluchte letzte Angriff. Somit ist diese Adaption von «Im Westen nichts Neues» einmal mehr der Beweis für die These, dass es Antikriegsfilme eigentlich nicht gibt, nicht geben kann.

Stanley Kubricks Meisterwerk «Paths of Glory» stellt eine der wenigen Ausnahmen dar, da er den Fokus nicht auf ein möglichst grausames Blutbad legt, sondern konsequent die Mechanismen und Machtspiele hinter der Frontlinie aufzeigt.

Jeder Kriegsfilm ästhetisiert das Schlachtfeld mit filmischen Mitteln wie der Zeitlupe, normalisiert die Brutalität, beugt sich der Logik der Gewalt, der zufolge der Stärkere, Schnellere, Geschicktere gewinnt. Freilich verherrlichen nur wenige Filme den Krieg uneingeschränkt als Solches, sie alle zeigen die Opfer, die gebracht werden müssen, betonen die Notwendigkeit, wie wichtig es ist, sich zur Wehr zu setzten gegen die Feinde, die Bösen, die Nazis.

Aber meistens entwickeln sie zu wenig Distanz zum Geschehen, versetzten ihre Zuschauer in die Rolle des Soldaten und simulieren ihnen durch formelhafte Brutalität, dass Krieg auf diese Weise fühl- und erfahrbar gemacht werden könnte. Gerade zu einer Zeit, als der reale russische Angriffskrieg auf die Ukraine nur wenige Autostunden entfernt stattfindet und auch auf Mitteleuropa tägliche Auswirkungen tätigt, könnte und müsste ein solcher Film andere Wege finden, den Krieg als die unsägliche menschliche Zumutung darzustellen, die er ist.

«Im Westen nichts Neues»: Ab 13. Oktober im Kino und ab 28. Oktober auf Netflix.

