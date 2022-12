Knives Out: Daniel Craig spielt keinen grimmigen James Bond mehr

Netflix Daniel Craig spielt keinen grimmigen James Bond mehr, sondern einen Gentleman-Detektiv – das steht ihm In der Fortsetzung des Kinohits «Knives Out» ermittelt der Brite erneut als Detektiv mit merkwürdigem Akzent. Nach seinem Abgang als britischer Geheimagent lebt Craig nicht nur hier seine humorvolle Seite aus. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

«Glass Onion: A Knives Out Mystery» mit Jessica Henwick (links), Daniel Craig und Janelle Monáe. John Wilson / AP

Als James Bond war Daniel Craig der harte Hund mit der geschundenen Seele. Seit 2006 verkörperte er fünfmal einen zeitgemässen Geheimagenten mit fragilem Männlichkeitsbild, irgendwo im ideologischen Graubereich zwischen Killermaschine mit Walther PPK-Pistole und traumatisiertem Liebestrauerklos. Letztes Jahr war nach einigen pandemiebedingten Verschiebungen Schluss mit seinem 007.

In «No Time to Die» verabschiedete sich Craig mit einem Knalleffekt von der Rolle, die ihm so vieles abverlangt hatte, dass er sie mehrmals am liebsten hingeschmissen hätte. Glücklich kann sich schätzen, wer nach dem Ende eines solch ikonischen Parts nicht im Graben der filmischen Bedeutungslosigkeit landet wie einst der unterschätzte Bond-Darsteller Timothy Dalton, sondern gleich das nächste Zugpferd besteigt. Im Fall von Daniel Craig heisst dieses «Knives Out», womöglich die nächste Erfolgsfranchise.

Der erste Spielfilm nach Bond

Darin spielte er 2019 das erste Mal – noch vor seinem letzten Doppelnull-Auftrag – Benoit Blanc, einen Gentleman-Detektiv, der gerne dramatisch zigarrenrauchend aus dem Schatten tritt, wegen seiner ermittlungstechnischen Zurückhaltung von allen chronisch unterschätzt wird und einen seltsamen Südstaatenakzent pflegt. Ein altmodischer Charakter im ebenso antiquierten Setting eines schnösligen Herrenhauses, aus dem Klamottenfach von Agatha Christie geholt, entstaubt und in die Gegenwart geholt von Regisseur Rian Johnson.

«Knives Out» wurde auf der grossen Leinwand zum Hit, beim Publikum ebenso wie bei der Kritik. Daraufhin sicherte sich Netflix die millionenschweren Rechte für zwei Fortsetzungen und beförderte Craig mit einer kolportierten Gage von 100 Millionen Dollar für beide Filme zum Topverdiener Hollywoods. Nach einer nur knappen Kinoauswertung (nicht in der Schweiz) läuft nun seit dem 23. Dezember auf dem Streamingdienst die Fortsetzung «Glass Onion: A Knives Out Mystery», der erste Spielfilmauftritt von Craig seit seinem Abgang als James Bond.

Erneut erlebt man die Wandlungsfähigkeit und vor allem den lausbübischen Humor des Briten, den er im Geheimdienst ihrer Majestät nur partiell aufblitzen lassen konnte: Mitten im Corona-Lockdown hockt sein exzentrischer Detektiv tagelang in der Badewanne, rätselt sich durch das Online-Deduktionsspiel «Among us» und kann seine Langeweile im Gruppen-Zoom-Call kaum verbergen. Zum Glück leitet ihn eine mysteriöse Holzbox als ungebetener Gast auf eine griechische Insel, die der Tech-Milliardär Miles Bron als Schauplatz für ein Krimidinner mit seinen elitären Freunden nutzt. Bis ein echter Mord dazwischenfunkt.

Beim Häuten der Glaszwiebel

Wo «Knives Out» den Donut als ironische Metapher auf sich selbst anwandte, das Geheimnis mit einem Loch in der Mitte, ist es hier die titelgebende Zwiebel, hinter deren gläsernen Schichten sich das Offensichtliche verbergen soll. Ein Kniff, den schon Edgar Allan Poe in der Erzählung «Der entwendete Brief» anwandte, in der sich das scheinbar versteckte Objekt der Begierde die ganze Zeit vor aller Augen befindet. Insofern ist die Konstruktion in all ihrer aufgeblasenen Komplexität etwas hohl, das Häuten der Glaszwiebel, sprich die Auflösung des Falles, fällt überraschend unspektakulär aus.

«Glass Onion» ist einmal mehr ein Film von Rian Johnson, der ein bisschen zu clever ist, um richtig doof zu sein und ein bisschen zu doof, um richtig clever zu sein. Oder wie eine Figur an einer Stelle sagt: «Das ist so dumm, dass es brillant ist.» Für kurzweiligen Spass reicht es allemal, vor allem wegen der Besetzung, darunter Edward Norton als irrlichternder Elon-Musk-Verschnitt, Janelle Monáe als geheimnisvoller Überraschungsgast und Kate Hudson als überdrehte Modedesignerin. Selbst die Cameo-Auftritte sind mit Stars besetzt: Hugh Grant darf eine Tür öffnen, Joseph Gordon-Levitt das Geräusch eines Gongs beisteuern.

Die Hüllen als Bond abstreifen

Und natürlich steht und fällt das Vergnügen mit Craig, der es schafft, dem Film seinen Stempel aufzudrücken, ohne sich permanent in den Vordergrund zu drängen. Der Akzent von Blanc ist zwar nach wie vor so gewöhnungsbedürftig wie manche seiner aufgesetzten Manierismen. Doch man sieht Craig einfach gerne zu, wenn er einmal nicht stumm an seiner geballten Männlichkeit leiden muss.

So wie auch in dem Werbespot für Belvedere Wodka, der drei Wochen vor «Glass Onion» einiges an Aufsehen erregte. Darin tänzelt Craig durch ein Pariser Luxushotel, entledigt sich seines Oberteils ebenso wie der gigantischen Fanerwartungen, die in all den Jahren auf ihm lasteten. Ein ironischer Befreiungsschlag und eine Ansage, dass James Bond nicht genug gewesen ist. Daniel Craig scheint seinen Spass zu haben. Und wir könnten noch viel Spass mit ihm haben.

«Glass Onion: A Knives Out Mystery»: Auf Netflix

