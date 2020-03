«Naturklänge sind keine Störgeräusche»: Auf dem Album der Ostschweizer Musiker Marcello Wick und Elias Menzi zwitschern zu Gesang und Hackbrett manchmal Vögel

Auf dem Album vom St.Galler Sänger Marcello Wick und dem Teufner Hackbrettspieler Elias Menzi sind ungewohnte Klänge zu hören. Die Musiker wollten das erste gemeinsame Album nicht in einem «schalltoten Studio» einsingen, sondern Zufall und Lautsphäre am Schwänberg in Herisau nutzen.

Roger Berhalter 24.03.2020, 05.00 Uhr