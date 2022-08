The hill where the lionesses roar - Coming-of-age-Kino aus Kosovo

Kino Berauschende Löwenschwestern aus dem Kosovo: Im Film «The hill where the lionesses roar» brechen drei Frauen aus. «The hill where lionesses roar» erzählt die Freundschaft dreier zorniger Frauen im Kosovo. Es ist auch dank tollen Darstellerinnen ein Plädoyer für die Freiheit der Jugend. Silvia Posavec 18.08.2022, 18.00 Uhr

Qe (Flaka Latifi) ist die wilde, Jeta (Urate Shabani) die ruhige und Li (Era Balaj) die kreative in «The hill where lionesses roar». Xenix / Aargauer Zeitung

Es gibt immer diesen einen Sommer im Leben, den man nie vergisst. Das beeindruckende Erstlingswerk der französischen Regisseurin und Schauspielerin Luàna Bajrami taucht bildgewaltig ein in eine solche Lebensphase. Es stellt drei junge kosovarische Frauen in den Mittelpunkt, die kurz davor sind, aus dem repressiven gesellschaftlichen Korsett, in dem sie aufgewachsen sind, auszubrechen. Qe (Flaka Latifi) ist die wilde, Jeta (Urate Shabani) die ruhige und Li (Era Balaj) die kreative. Die Freundschaft der drei ist unerschütterlich und rein.

Ihre unbeschwerten Streifzüge durch die Natur und leerstehende Häuser ist von einer sinnlichen Intimität geprägt. Aber ihre Lebensfreude kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie sich in einer Sackgasse befinden. Entgegen allen Widerständen träumen sie von einem Studienplatz in der Stadt und einer Perspektive jenseits des konservativen Dorfs. Gleichzeitig trifft eine neue Unbekannte in ihrer Nachbarschaft ein. Lena, gespielt von der Regisseurin selbst, kommt aus Paris und verbringt den Sommer bei ihrer Grossmutter im Kosovo. Sie freundet sich mit den unbändigen Mädchen an.

Auch die Emigration hinterlässt eine grosse Leere

Luana Bajrami, die durch eine Nebenrolle im Drama «Porträt einer jungen Frau in Flammen» (2019) bekannt wurde, kehrt mit ihrem ersten Langfilm in die Heimat ihrer Eltern zurück. Indem sie ihr Alter Ego auf die so unterschiedlichen jungen Frauen treffen lässt, reflektiert sie ganz offen ihre eigene Position als Regisseurin.

Lena verkörpert alles, was den Kosovarinnen verwehrt bleibt: Bildung, Freiheit, Chancen. Doch bei diesem Mädchen, das als Kind ihre Heimat verlassen musste, hat die Migrationserfahrung eine grosse Leere hinterlassen. Sie beneidet die drei anderen um ihre Freundschaft und die Kraft, die sie aus ihr ziehen. Diese Bewunderung überträgt die Regisseurin in ihre Bildsprache und inszeniert ihre Löwinnen in ausgedehnten Einstellungen im unfreiwilligen Stillstand. Es ist die Ruhe vor dem Sturm: Nachdem ein korrumpiertes Bildungssystem ihnen jede Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft nehmen will, entscheiden sie, sich nicht mehr zurückhalten zu lassen. In einem Akt der Selbstbefreiung können sie den Demütigungen, der Gewalt und Armut in ihren Familien endlich entfliehen.

Die Raubzüge erlauben den Kauf eines teuren Autos. Xenix / Aargauer Zeitung

Ihr hemmungsloser Aufbruch ist berauschend

Es macht Spass, ihnen bei ihren hemmungslosen und verspielten Raubzügen zuzuschauen, auch wenn ihr Eskapismus nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. «Wir haben das Recht, in unserer Heimat glücklich zu sein», sagt Qe und bringt damit das grosse Problem der jungen Nachkriegsgeneration auf den Punkt. Sie wollen nicht auswandern müssen, um eine Lebensperspektive zu haben. Nach «Zana» (2019) und «Hive» (2021) ist dies nun ein weiterer Film, der sich auf kluge Weise kritisch mit der Stellung der Frau in der kosovarischen Gesellschaft beschäftigt. Doch es ist der unerschütterliche Glaube dieser drei jungen Frauen an ihre Zukunft, ihr Drang, einfach nur frei und unbeschwert zu sein, der diesen Film zu einem so berauschenden Filmereignis macht.

The Hill Where Lionesses Roar: R: Luana Bajrami, jetzt im Kino.