Schlagzeuger Fredy Studer ist überraschend gestorben

Nachruf Schweizer Schlagzeug-Ikone Fredy Studer ist überraschend verstorben Er zählte zu jenen Schweizer Schlagzeugern mit internationalem Ruf. Als einer der ersten Drummer hat er Rock-Rhythmen mit freier Improvisation verbunden. Studer ist in der Nacht auf den 22. August eingeschlafen. Stefan Künzli 22.08.2022, 15.46 Uhr

Jazz-Schlagzeuger Fredy Studer. Dragan Tasic

Pierre Favre (85), Daniel Humair (84) und Fredy Studer sind die Schweizer Schlagzeuger, die im internationalen Jazz die tiefsten Spuren hinterlassen haben. Jetzt ist der jüngste dieser glorreichen Drei überraschend im Alter von 74 Jahren gestorben. Wir blicken zurück auf eine eindrückliche Musikerkarriere.

Fredy Studer ist am 16. Juni 1948 in Luzern geboren. Der junge Schlagzeuger fing Feuer am Rock der späten 60er-Jahre und vor allem Mitch Mitchell, der Drummer der Jimi Hendrix Experience hatte es ihm angetan. Schlagzeuger, die sich in der Welt des Jazz wie im Rock zuhause fühlen waren damals in der Schweiz Mangelware.

So trat er mit seinem Luzerner Kumpel Christy Doran an der Gitarre (und Irene Schweizer!) Anfang der 70er-Jahre der Jazz Rock Experience von Bruno Spoerri und Hans Kennel bei, die damals in der Schweiz und in Europa eine Pionierrolle im jungen Genre des Jazz-Rock spielte. In dieser Formation trat die Band auch im Vorprogramm von Tony Williams' Lifetime auf.

Als die Experience auseinanderfiel, gründete Fredy Studer 1972 mit Doran und den Schulfreunden Urs Leimgruber (Sax) und Bobby Burri (Kontrabass) die Rock-Jazz-Band OM. OM machte international Furore mit einer Musik, die keine Genregrenzen kannte und in der zwischen Rock, Jazz, freier Musik und den verschiedensten Einflüssen aus aller Welt alles möglich war.

Für Aufsehen sorgte OM in der Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Perkussionisten Dom Um Romao. Das 1978 erschienene Album «OM with Dom Um Romao» wurde vom Magazin «Rolling Stone» in die Liste der «100 besten Jazz-Alben» gewählt. OM war unberechenbar, unfassbar und deshalb umso spannender.

Fredy Studer war einer der ersten Schlagzeuger, der Rock-Grooves mit freier Improvisation verband. Insofern war er sowohl Kraftwerk wie sensibler Klangmaler. Er war unerbittlicher Antreiber wie auch ein Musiker, der das Spiel von Aktion und Reaktion beherrschte. Ihn faszinierte die Energie des Rock wie das Vokabular des Free Jazz. Die Schaffung von Form und Struktur wie auch deren Auflösung.

Nach dem Ende von OM 1980 spielte Studer in den verschiedensten Formationen wie den «Singing Drums» von Pierre Favre, der Charlie Mariano-Jasper van't Hof Group, aber immer wieder mit seinem alten Weggefährten Christy Doran. Zum Beispiel in der Band «Red Twist & Tuned Arrows» oder dem Hendrix-Projekt mit Erika Stucky.

Wichtig waren ab den 90er-Jahren auch die Arbeit im eigenwilligen Trio mit dem Holzbläser Hans Koch und dem Cellisten Martin Schütz, die vom Filmemacher Peter Liechti im Film «Hardcore Chambermusic» festgehalten wurde, aber auch seine Band Phall Fatale, die die Verbindungen von Song und Improvisation erkundete.

2003 erhielt Masterdrummer Fredy Studer den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern, 2006 wurde OM wieder vereinigt und erst spät, in den 10er-Jahren, hat er das Solospiel entdeckt, das in der imposanten Box «Now’s The Time - Solo Drums» vor vier Jahren veröffentlicht wurde. Es ist so etwas wie sein Opus Magnum als Schlagzeuger, wo er entsprechend seiner Neigungen Groove und Klang auf faszinierende Weise zusammen brachte.

Fredy Studer litt an Fibrose, doch gemäss Angaben aus seinem Umfeld schien die Krankheit unter Kontrolle. Gegenüber Dritten machte er zuletzt einen vitalen Eindruck und freute sich auf die ausgedehnte Europa-Tournee mit OM zum 50. Geburtstag der Band. Jetzt ist er in der Nacht auf den 22. August im Spital eingeschlafen.

OM mit Bobby Burri, Urs Leimgruber, Christy Doran und Fredy Studer. Emanuel Ammon / Aura

