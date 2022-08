Jazz-Erneuerin Jaimie Branch überraschend gestorben

Nachruf Jazz-Erneuerin Jaimie Branch ist überraschend gestorben Die 39-jährige Musikerin aus Chicago galt als eine der grossen Hoffnungen des Jazz. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 24.08.2022, 15.01 Uhr

Jaimie Branch: Furchtlos, unverfroren und radikal.

«Ihre Musik war furchtlos, wahrhaftig und schön und wird für immer in den Herzen und Ohren weiterleben,» schrieb die Familie von Jaimie Branch in einem Statement. Tatsächlich spielte die Trompeterin mit einer erfrischenden Unverfrorenheit, die im Jazz selten geworden ist und die an Punk erinnerte. Branch erarbeitete sich deshalb einen Ruf einer radikalen Jazz-Erneuerin, die vor keinen Genregrenzen zurückschreckte.

Jaimie Branch hatte schon einmal den Tod vor Augen, als sie schwer heroinabhängig war. «Es nimmt dir alles weg, bis nichts mehr da ist. Ich habe viel Zeit mit dem Zugrundegehen verbracht, jetzt versuche ich zu fliegen,» sagte sie einmal der Zeitung «Zeit», Ihre Band nannte sie denn auch «Fly or Die», flieg oder stirb. Und so wirkte sie auch als Interpretin. Keine Kompromisse. Sie spielte um ihr Leben.

Jaimie Branch hat auch in der Schweiz Spuren hinterlassen. Zum Beispiel im «Zurich Concert» (Intakt) mit dem Trio des Gitarristen Dave Gisler. In der Nacht zum Montag 22. August (also in derselben Nacht wie Schlagzeuger Fredy Studer) ist sie überraschend gestorben. Die Todesursache blieb zunächst unklar.

