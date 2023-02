Zum Tod von Jürgen Flimm Erinnerungen an einen machtvollen Theatermann: Nach der Interview-Schlacht schickte er schöne Grüsse Regisseur und Intendant Jürgen Flimm (1941-2023) ist tot: Er prägte das Opernhaus Zürich in der Ära von Alexander Pereira. Christian Berzins Jetzt kommentieren 05.02.2023, 12.45 Uhr

Jürgen Flimm verstand sich auf grosse Gesten. Stephanie Pilick / dpa

Jürgen Flimm konnte nicht nur gut inszenieren und herrschen, sondern er konnte auch die beleidigte Leberwurst sein. Im Winter 2005 traf ich ihn zum Interview im Opernhaus Zürich, daraus wurde eine Schlacht. Eine einseitige. Er hieb mit jeder Antwort auf mich ein, gab schnöde Entgegnungen, belehrte mich. Es schien, dass er hinter jeder Frage einen Angriff auf seine Person oder auf seine Kunst vermutete. Und als ich das Interview nach 35 Minuten abbrach, ihm sagte, dass er sich wie Klavierlegende Glenn Gould einst selbst interviewen sollte, sagte er: «Ach, jetzt sind Sie beleidigt. Euch Kritiker darf man nie kritisieren.»

Ich aber war nicht beleidigt, sondern stolz: Der grosse Flimm hatte es nötig, den Kritiker bis aufs Blut zu reizen. Die Marketingfrau hielt es keine 15 Minuten beim Interview aus, rief mich nachher an und entschuldigte sich. «Es gibt nichts zu entschuldigen», sagte ich, «ich habe ein tolles Interview in der Hand beziehungsweise auf dem Blatt.»

Natürlich musste er nun noch die Grösse haben, es freizugeben. Das tat er, auch wenn er aus Imagegründen die Antwort auf die Frage, an was er beim Wort «Salzburg» denke, erst sagte: «Mozartkugel, Salzach, das Bier bei Krimpelstätter, Max Reinhardt», die Worte dann verwandelte in «Karajan, Mozartkugel, Salzach, Mortier, Max Reinhardt.»

Die Frage hatte ich gestellt, bevor er zwei Jahre später bei den Salzburger Festspiele, dem wichtigsten Klassikfestival der Welt, vom Schauspielchef zum Intendanten berufen wurde. Vier Jahre lang blieb er in Salzburg, um dann an die Staatsoper Berlin zu wechseln, wo er acht Jahre lang zusammen mit Dirigent Daniel Barenboim herrschte.

Beide Posten zeigen: Wenn es darum ging, mit den Mächtigen der Politik klarzukommen, war der 1941 geborene Flimm zuvorkommend wie ein österreichischer Kellner, dem man viel zu viel Trinkgeld gegeben hatte.

Erste Regie am Opernhaus Zürich: Beethovens «Fidelio». youTube

So arrogant er auftreten konnte, so geschickt bediente er in Salzburg den Glamour wie auch die Kunst. Er programmierte mutig und warf sich ins Blitzlicht der Fotografen, machte gerne noch eine Faxe, was die Presseleute liebten. Er sah es wohl als Distanzierung an. Als die damalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel im Sommer 2007 vor dem Festspielhaus vorfuhr, opferte er sich und schlug ihr theatralisch einen Weg durch die Fotografenschar.

Erst die Erfolge im Schauspiel, dann in der Oper

Nach seinen ersten Erfolgen im Schauspiel in den 1970er-Jahren (1972 hatte er auch am Theater Neumarkt in Zürich inszeniert) begann er bereits Opern zu inszenieren, später sollte es seine Hauptbeschäftigung sein – auch in Mailand, London und New York. Parallel dazu war er von 1979 bis 1985 Intendant des Schauspielhauses der Stadt Köln und von 1985 bis 2000 Intendant des Thalia Theaters in Hamburg.

Zürcher Opernfreunde durften über ein Dutzend seiner Regien sehen – die erste, ein zauberhafter «Fidelio», ist vielen bis heute in Erinnerung geblieben. Es war eine der ersten Premieren der Intendanz Pereira, der alsbald jedes Jahr auf Flimm setzte. Mir sagte er 2005, er hätte gar die Eröffnungspremiere, Wagners «Lohengrin», inszenieren sollen, dafür aber keine Zeit gehabt. Glück für Pereira, war wahrscheinlich die Regie von Bob Wilson für damalige Theatergänger viel aufsehenerregender. Als Pereira der Regisseur für «Fidelio» ausfiel, sprang Flimm ein.

Man sah bis ins Detail ausgearbeitete Schauspielkunst auf der Opernbühne. Später, als er Mozarts Da-Ponte-Trilogie inszenierte, war da viel Melancholie, auch Pessimismus zu sehen. Den kehrte er bisweilen in eine clowneske Theatershow um – etwa in den Offenbach-Inszenierungen, aber auch in der «Fledermaus». Aus seinen Arbeiten sprach zu früh der Altmeister: Sie waren gut, aber man wusste irgendwann, was zu erwarten war.

Am allerbesten war Händels «Il Trionfo del Tempo e del Disinganno»: Einen solchen Opernabend hat Zürich länger nicht erlebt. Jürgen Flimm und Bühnenbildner Erich Wonder zauberten in dieses epische geistliche Spiel eine dramatische Handlung und Bilder, dass es spannender wurde als so manche Oper.

Erst in Zürich, dann in Mailand zu sehen: Händels«Il Trionfo del Tempo e del Disinganno».

Als er hingegen für seine Blödeleien in Purcells «King Arthur» im Salzburger Sommer 2004 viele Buhs ernten musste, liess er sich theatralisch zu Boden fallen. Ein Gag, wie Dutzende zuvor in seiner Inszenierung.

Die Interview-Schlacht im Jahr 2005 fand ein schönes Ende. Die korrigierte Interviewfassung fügte er bei: «Na, das ist ja doch ganz nett geworden … Vielleicht finden wir einmal ein paar weniger aufgeregte Momente? Vielen Dank und schöne Grüsse, Jürgen Flimm.»

Am Samstag 4. 2. ist der grosse Theatermann gestorben.

