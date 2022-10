Nachruf für Anita Kerr: Wir verneigen uns vor ihrem Lebenswerk

Nachruf Die Schweiz verliert mit Anita Kerr einen Weltstar – wir verneigen uns vor ihrem Lebenswerk Sie war amerikanisch-schweizerische Doppelbürgerin, schrieb Musikgeschichte, lebte über 50 Jahre in der Schweiz und geriet hier beinahe in Vergessenheit. Am vergangenen Montag ist Anita Kerr mit 94 Jahren in Carouge bei Genf sanft eingeschlafen. Ein Rückblick auf die Bilderbuch-Karriere einer Frau, die einst sogar den Beatles einen Grammy wegschnappte. Richard Koechli Jetzt kommentieren 11.10.2022, 17.00 Uhr

Anita Kerr (1927 - 2022) im Alter von 45 beim Arrangieren. Michael Putland / Hulton Archive

Sie war eine legendäre Sängerin, Musikerin, Komponistin, Arrangeurin, Produzentin und arbeitete mit den Allergrössten zusammen: mit Johnny Cash, Roy Orbison, Willie Nelson, sogar mit Elvis. Eine Radio-Programmdirektorin aus Nashville entdeckte das Ausnahmetalent 1949, bereits ihre erste Single mit Country-Legende Red Foley («Our Lady of Fatima») schaffte es in die Billboard-Charts. Anita und ihre «The Anita Kerr Singers» wurden im Nu zur meist gefragten Gesangsgruppe in der Hauptstadt des Country.

Architektin des berühmten Nashville-Sounds

Anita Kerrs Stil als Vokalchor-Arrangeurin und jener des gleichzeitig aufkommenden Ray Conniff aus Hollywood inspirierten sich gegenseitig; heute gilt Kerr als unumstrittene Architektin des typischen Nashville-Sounds. Mit ihrem feinen Gespür für Harmonien veredelte sie Hits von unzähligen Stars. Darunter auch Chet Atkins (1924–2001), dem Gitarrengott! Mit ihm ging Anita Kerr 1964 auf Europatournee, und Atkins verschaffte ihr auch im Studio Traumjobs. Am 18. März 1965 sogar mit Elvis Presley, als sie für sein achtes Studioalbum «Elvis For Everyone» den Song «Tomorrow Night» arrangierte.

Beatles-Bezwingerin

Anita Kerr war viel mehr als bloss Background-Sängerin! Zwischen 1959 und 1963 nahm sie sechzig erfolgreiche eigene Platten auf, zum Beispiel das 1962 für RCA Victor produzierte Album «From Nashville, The Hit Sound». «We Dig Mancini» bescherte ihr 1965 bei den Grammy Awards die Auszeichnung «Best Vocal Group Performance», und diesen Grammy schnappte Anita Kerr den ebenfalls nominierten Beatles und ihrer Platte «Help!» weg.

Vorbild für den Surfsound à la Beach Boys und Manhattan Transfer

1965 heiratete Anita Kerr den Schweizer Geschäftsmann Alex Grob; er wurde ihr Manager, mit ihm und ihren Töchtern Suzanne und Kelley zog sie nach Kalifornien. Zur rechten Zeit; in der Hippie-Metropole Los Angeles war ein neuer Sound am Entstehen – genau der richtige Spirit für Anita Kerr, sie experimentierte mit Pop, Jazz und orchestraler Musik, war mit ihren mehrstimmigen Gesangsharmonien einerseits Vorläuferin für den aufkommenden Surfsound à la Beach Boys und andererseits eine Inspirationsquelle für die 1969 gegründete Vokalgruppe The Manhattan Transfer.

Kerr gewann drei weitere Grammys sowie zwei der höchsten Auszeichnungen in den USA (den ASCAP-Award und den NARAS Governors Award).

Musikalische Spuren in der Schweiz

1970 zogen der Weltstar und ihr Ehemann in die Schweiz. Anita Kerr wirkte weiterhin international, dirigierte sogar das Royal Philharmonic Orchestra und komponierte Soundtracks zu Kinofilmen. Historisches passierte aber auch auf helvetischem Boden: Anita Kerr und Alex Grob gründeten 1975 in Montreux ihr eigenes Tonstudio «Mountain Studios» – und verkauften es vier Jahre später an die Rockgruppe Queen (in diesem Studio wurde später Freddie Mercurys allerletztes Meisterwerk «Made In Heaven» aufgenommen).

1984 produzierte Kerr in Nashville das Album «Sunboat» der Schweizer Poplegende Hardy Hepp, und 1985 schrieb sie den Schweizer Eurovisions-Song «Piano, Piano» für Mariella Farré & Pino Gasparini.

Grosse Trauerfamilie in der Romandie

Am vergangenen Montag ist Anita Kerr drei Tage vor ihrem 95. Geburtstag friedlich entschlafen. Sie hinterlässt eine grosse in der Romandie lebende Trauerfamilie; ihren Ehemann, die beiden Töchter Suzanne und Kelley sowie fünf Enkel- und zwei Urenkelkinder. Die Schweiz verliert einen sympathischen, bescheidenen Weltstar; wir verneigen uns vor ihrem Lebenswerk.

