Maler Franz Gertsch ist tot: Unser Nachruf

Nachruf Maler Franz Gertsch ist tot – er verknüpfte meisterhaft Poesie und Realität Riesig waren seine Bilder und riesig war sein Erfolg. Ob mit den späten Naturbildern oder den frühen Porträts: Franz Gertsch setzte Fotorealismus in eigenständige Kunstwerke um. Am Mittwoch ist er 92-jährig gestorben. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 22.12.2022, 14.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franz Gertsch am 2019 vor seinem Holzschnitt «Maria» von 2001. Keystone

Sagt man Franz Gertsch, sieht jede und jeder vor seinem inneren Auge ein anderes Bild. Denn Franz Gertsch, 1930 in Mörigen am Bielersee geboren, hat in seiner jahrzehntelangen Karriere seinen Stil und die Technik mehrmals gewechselt. Aber nie seine Liebe, realistische Bilder in poetische Kunstwerke zu verwandeln.

Am Anfang war der Holzschnitt - noch so wie er es bei seinen beiden Lehrern gelernt hat. In den Sechziger Jahren startet er wie seine Berner Freunde mit purer Pop Art durch, mit schematischen und starkfarbigen Figurenbildern auf der Basis von Beobachtungen. In der Schweiz damals so frech wie innovativ.

Pop-Art pur: Mireille, Colette, Anne von 1967 zvg

Als poppige Weiterentwicklungen setzte er ab 1970 Kleinbilddias seiner Freunde in bunte, realistische Leinwandbilder um. Auch sie zeitgemäss, in der Schweizer Szene aber einzigartig - und erfolgreich. Aber Gertsch wäre nicht Gertsch gewesen, hätte er sich auf seinen Lorbeeren ausgeruht und einfach so weiter gemacht. Bald legte er Pinsel und Farbe weg und begasnn (wieder) mit Holzschnitten zu experimentieren. Er projizierte Porträts und stichelte und stichelte bis aus tausenden Punkten Silvia oder Dora oder Vera in sanftem Blau oder Grün aufschienen. Der Erfolg: riesig.

Zurück zur Natur

Doch nicht genug: Franz Gertsch bannte auch auch die Natur in zweifarbige Holzschnitte. Ob Pestwurz oder bewachsene Bachufer in schwarz-weiss oder grau-weiss: Sie wirkten künstlich und natürlich zugleich. Und dann mit über 70 Jahren griff er wieder zu Pinsel und Leinwand - und vereinigte in seinem so grossartigen wie grossformatigen Jahreszeitenzyklus seine malerische Lebenserfahrung: Nach Fotos malte er ein Waldstück in der Nähe seines Wohnortes hyperrealistisch und doch gekonnt auf wenige Farbklänge reduziert. Die Grossformate sind sein Meisterstück. Gezeigt werden sie im Museum Franz Gertsch in Burgdorf, das auf Initiative eines Mäzens gebaut und 2022 eröffnet worden ist.

Aus dem Jahreszeitenzyklus: Franz Gertsch Winter, 2009 Acryl auf ungrundierter Baumwolle 325 x 480 cm. Sammlung Dr. h.c. Willy Michel © Franz Gertsch / Foto: Dominique Uldry

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen