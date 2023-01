Gitarren-Gott Jeff Beck überraschend gestorben

Nachruf Der englische Gitarrengott Jeff Beck ist überraschend gestorben – er war der König aller Klassen Jeff Beck war ein Gitarrengott. Ein genialer Musiker, der auf seinem Instrument keine Grenzen kannte. Aber auch ein schwieriger, sprunghafter Charakter. Am 10. Januar ist er überraschend im Alter von 78 Jahren verstorben. Stefan Künzli 10 Kommentare 12.01.2023, 00.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gitarrenheld Jeff Beck. Gerald Herbert/AP

Das Magazin «Rolling Stone» zählte ihn zu den fünf grössten Gitarristen aller Zeiten. Mit Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page und Keith Richards gehörte er zu den Big Five der Rockgitarre. Hendrix mag einflussreicher gewesen sein, doch für uns war Jeff Beck der Beste und Genialste.

Kein anderer Gitarrist verfügte über ein solches Arsenal an klanglichen Ausdrucksmitteln, über ein solch feinmotorisches Gefühl und mikrotonales Gespür für die Intonation, die Tonbildung. Bei ihm erhielt fast jeder Ton einen eigenen Charakter. Sein Markenzeichen waren seine Bendings, die Tondehnungen mit dem Vibratohebel, mit der Handballe sowie den Fingern, seine Schwellsounds mit dem Lautstärkeregler. Einzigartig aber auch sein virtuoser, fast beiläufiger Umgang mit Verzerrung, Geräuschkaskaden und Rückkopplungen.

«Ich liebe es, wenn jemand meine Musik hört und keine Ahnung hat, was ich für ein Instrument spiele», sagt der Brite selbst über seine unerhörte Gitarrenkunst. Am meisten interessiere es ihn, Wege zu finden, um seinem Instrument Klänge zu entlocken, die noch kein Mensch gehört hat.

Durchbruch mit den Yardbirds und Jimmy Page

youtube

Jeff Beck ist am 24. Juni in der englischen Grafschaft Surrey geboren, studierte am Wimbledon Art College in London, bevor er 1967 Nachfolger von Eric Clapton bei den Yardbirds wurde, wo er auf den späteren Led-Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page stiess. In dieser Besetzung feierte die Band ihre grössten kommerziellen Erfolge, und Becks experimentelle, innovative Spielweise fügte sich perfekt in die Band ein.

Doch die kreative Herrlichkeit dauerte nur kurz. Beck wollte sein eigener Herr sein und gründete die Jeff Beck Group, eine wahre Supergroup mit Sänger Rod Stewart und Gitarrist Ron Wood. Aber auch hochexplosiv. Die Launen des Bandleaders sollen unerträglich gewesen sein, weshalb die Band nach zwei vorzüglichen Alben zerbrach. Dem egozentrischen Beck fiel es offensichtlich schwer, starke Persönlichkeiten neben sich zu dulden.

youtube

Der Palmarès von Jeff Beck ist eindrücklich. Zweimal wurde Beck in die «Rock and Roll Hall of Fame» aufgenommen. Acht Grammys, sieben goldene und zwei Platin-Auszeichnungen zieren seine Karriere. Und doch scheint es, als habe Beck sein kommerzielles Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. Im Gegensatz zu seinen schärfsten Konkurrenten um die Krone des grössten Gitarristen fehlte ihm die Breitenwirkung. Ihm fehlte die wirklich grosse Band. Oder die Geduld, um aus seinen exzellenten Bands über eine längere Dauer das Optimum herauszuholen.

Er gab den Rolling Stones einen Korb

Wie wäre seine Geschichte verlaufen, wie die Geschichte des Rocks überhaupt, wenn ihm 1968 David Gilmore bei Pink Floyd nicht vorgezogen worden wäre? Oder was wäre geschehen, wenn er 1975 bei den Rolling Stones als Nachfolger von Mick Taylor eingestiegen wäre? «Danke, das war’s», soll Beck nach der ersten Probe gesagt haben. «In drei Stunden hatte ich nur drei Akkorde zu spielen. Ein bisschen mehr Energie brauche ich schon, um mein Ego aus der Reserve zu locken», sagte er dazu. Zu gut für die Stones? Wahrscheinlich hatte Beck mit der schnöden Absage sogar recht. Trotzdem! Es wäre spannend gewesen.

youtube

Jeff Beck war ein rastloser, unruhiger Geist, ein Autofan und Raser. Während er an der Gitarre nie die Kontrolle verlor, verursachte er 1970 einen Unfall und konnte fast zwei Jahre nicht mehr spielen. Danach gab er wieder auf der Gitarre Gas und gründete das hochkarätige Trio Beck, Bogert & Appice (BBA) mit Carmine Appice (Schlagzeug) und Tim Bogert (Bass), ein Powertrio nach dem Vorbild von Cream, in dem Beck selbst auch sang. Nach Auseinandersetzungen fiel auch diese Supergroup auseinander. «Er ist ein fantastischer Musiker, aber auch eine Nervensäge», sagte Bogert über den Gitarristen. Beck stand sich immer wieder selbst im Weg.

Stilistisch etwas verzettelt

«Weil ich nun mal keine gute Rockstimme habe», sagte Beck einmal selbstkritisch, «bin ich zur völligen Konzentration auf meinen Gitarrensound geradezu verdammt, darin ist alles enthalten.» Wohl deshalb veröffentlichte er 1975 das instrumentale, vom Jazz inspirierte Soloalbum «Blow By Blow». In Liebhaberkreisen und von der Kritik wurde es ebenso gefeiert wie danach für die Zusammenarbeit mit dem Jazzrock-Keyboarder Jan Hammer.

youtube

Jeff Beck war bekannt für seine stilistischen Kehrtwenden. Sie entsprechen wohl seinem sprunghaften Charakter. Dabei überforderte er zuweilen auch seine Anhängerschaft, die ihm nicht immer folgen konnte. Doch ob Blues, Rock ’n’ Roll, harten Rock, Jazzrock, Reggae oder süssliche Gitarrenballaden: Er konnte einfach alles. Jeff Beck war der König aller Klassen und Kategorien.

Am 10. Januar ist er im Alter von 78 Jahren gestorben. Er sei plötzlich an einer «bakteriellen Meningitis erkrankt», teilte seine Familie mit.

Der letzte Auftritt in der Schweiz: Jeff Beck mit Johnny Depp im Sommer am Jazz Festival Montreux. Youtube/JeffBeck

10 Kommentare lieselotte schiesser vor etwa 18 Stunden 5 Empfehlungen Eine bakterielle Meningitis hat nun weder etwas mit Covid noch mit der Impfung dagegen zu tun - sondern mit einer Bakterieninfektion. Wollen Sie jetzt unterstellen, mit der Covid-Impfung seien Menengitis-Bakterien verbreitet worden? Oder haben Sie nur den Text nicht bis zu Ende gelesen? 5 Empfehlungen Robert Müller vor etwa 7 Stunden 2 Empfehlungen Frau Schiesser, haben Sie auch schon mal etwas von einem gestörten, oder nicht mehr vorhandenen Immunsystem gehört.?Anscheinend nicht, wenn ich Ihre Argumentation lese. Dass die Corona Impfung und die Booster das Immunsystem kaputt gemacht haben kann man erfahren, wenn man sich die Mühe macht auch das zu lesen, was einem nicht gefällt. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen