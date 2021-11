Nachfolge Zwischen Wut und Machtlosigkeit: Die Belegschaft des Theaters St.Gallen hätte sich bei der Suche nach einer neuen Direktion mehr Mitsprache gewünscht Auch verlief die Kommunikation zwischen dem Verwaltungsrat, der die neue Leitungsperson bestimmt, und den Mitarbeitenden offenbar nicht optimal. Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger nimmt zur Kritik Stellung. Demnächst wird der Name der neuen Direktorin oder des neuen Direktors bekanntgegeben. Christina Genova Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Das Theater St.Gallen ist nicht nur personell, sondern auch baulich im Umbruch. Im Bild das Theaterprovisorium. Bild: Benjamin Manser

Im Sommer 2023 wird Werner Signer, der Direktor des Theaters St.Gallen, nach 23 Jahren pensioniert. Das bewegt die rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des grössten Kulturbetriebs der Ostschweiz. Vor allem auch, seit klar ist, dass sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin mit einer grösseren Machtfülle ausgestattet sein wird: Er oder sie wird neu die Gesamtverantwortung über alle Sparten, Schauspiel, Oper/Tanz, und Konzert übernehmen. Noch in diesem Jahr wird der Name der Person bekanntgegeben.

Theaterdirektor Werner Signer wird 2032 pensioniert. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Für viele Mitarbeitende verlief die Kommunikation mit dem Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen, der die neue Direktion bestimmen wird, offenbar nicht optimal. Die Sache nahm ihren Anfang am 1. Juni, als der Verwaltungsrat wegen eines Informationslecks die Medien rasch über die Nachfolgeregelung informieren musste.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden deshalb nur eine Stunde vor den Medien darüber in Kenntnis gesetzt. «Es war alles schon entschieden. Wir waren alle etwas erschrocken darüber und fragten uns, warum man nicht mit uns gesprochen hatte», sagt eine Person, die nicht namentlich genannt werden möchte. Sie war Teil einer sechsköpfigen Mitarbeiterdelegation, die sich noch im Juni mit mehreren Verwaltungsratsmitgliedern zu einer ersten und einzigen Aussprache traf.

Wunsch nach einem Hearing

Schauspieler Matthias Albold ist langjähriges Mitglied des Ensembles des Theaters St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Dies geschah, nachdem sich über hundert Mitarbeitende in einem Brief an den Verwaltungsrat gewandt hatten. «Danach bestand die Hoffnung, dass es zu einem Dialog kommt, wir empfanden das Gespräch als konstruktiv», sagt die Person aus der Delegation. Doch mittlerweile schwanke die Gefühlslage bei den Mitarbeitenden zwischen Hoffnungslosigkeit und Wut.

An diesem Gespräch wurde offenbar der Wunsch nach einem Hearing geäussert, also der Gelegenheit, den Kandidaten der Endrunde des Bewerbungsverfahrens den Puls zu fühlen und eine Einschätzung abzugeben. Die Aussagen, ob es dazu vom Verwaltungsrat jemals eine Zusage gegeben habe, widersprechen sich diametral. Schauspieler Matthias Albold, der ebenfalls Teil der Delegation war, sagt: «Das Hearing ist uns vom Verwaltungsratspräsidenten Urs Rüegsegger im Gespräch im Juni in Aussicht gestellt worden.» Die Mitarbeitenden hofften noch immer darauf. Doch Rüegsegger widerspricht:

Urs Rüegsegger, der Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen. Bild: Stefan Kaiser

«Die Zusage zur Einbindung der Mitarbeitenden in ein Hearing mit Kandidaten wurde zu keinem Zeitpunkt gemacht.»

Marcus Schäfer ist wie Albold langjähriger Schauspieler im Ensemble des Theaters. Er berichtet von seinen positiven Erfahrungen beim Bewerbungsverfahren für den jetzigen Schauspieldirektor Jonas Knecht. Er und seine Kollegin Diana Dengler durften Einzelgespräche mit den Kandidaten der Endrunde führen. Danach konnten sie der Findungskommission ihre Eindrücke schildern.

Schauspieler Marcus Schäfer. Bild: PD

«Die Art und Weise, wie wir eingebunden wurden, war für mich sehr stimmig. Wir fühlten uns gehört.» Die Hoffnung sei gewesen, so Schäfer, dass es ein ähnliches Verfahren auch für die Nachfolge von Signer geben würde. Doch bisher habe man nichts in dieser Hinsicht vernommen.

Zum Wunsch nach mehr Mitsprache nimmt der Verwaltungsrat nur allgemein Stellung: «Das Theater St.Gallen kennt seit vielen Jahren in den Statuten und den entsprechenden Gesamtarbeitsverträgen verankerte Mitwirkungsrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieser Mechanismus hat sich bisher sehr bewährt. Wie sich die Mitarbeitenden organisieren, entzieht sich der Kenntnis des Verwaltungsrats und ist Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen.»

Die neue Direktion unterstützen

Karl Schimke spielt seit 1996 die Tuba im Sinfonieorchester St.Gallen. Er kann gut nachvollziehen, dass wegen des Leitungswechsels vor allem Kollegen der Sparten Tanz und Schauspiel verunsichert seien. Denn anders als die Orchestermusiker verfügten sie nur über kurzfristige Verträge:

Karl Schimke spielt Tuba im Sinfonieorchester St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Die Ängste der Mitarbeitenden, die mit der Nachfolge Werner Signers und der neuen Organisationsstruktur verbunden sind, wurden meines Erachtens vom Verwaltungsrat nicht wahrgenommen und abgeholt.»

Rüegsegger ist diesbezüglich anderer Ansicht: Der Verwaltungsrat kenne die Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie seien im Rahmen einer Aussprache mit Vertretern der Mitarbeitenden vertieft diskutiert und in einem gemeinsamen Statement festgehalten worden. Diese Anforderungen seien selbstverständlich in den laufenden Prozess und das Auswahlverfahren eingeflossen: «Der Verwaltungsrat ist überzeugt, eine Person zu finden, die diesen Erwartungen gerecht wird.»

Auch Schimke ist überzeugt, dass der Verwaltungsrat die bestmögliche Lösung finden wolle. Und erspielt er den Ball an die Mitarbeitenden zurück: «Wir sind in der Pflicht, auch in Zukunft zu einem erfolgreichen Theaterbetrieb beizutragen, indem wir die neue Direktion unterstützen.»

