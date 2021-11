Folgt eine Frau auf Andreas Homoki am Opernhaus Zürich?

Nachfolge Eine Direktorin für das Opernhaus Zürich? Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass bald eine Frau den Schweizer Kulturleuchtturm leitet 4 Frauen und 3 Männer wählen zurzeit die Nachfolgerin oder den Nachfolger für Andreas Homoki. Nicht nur deswegen ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass bald eine Frau den Schweizer Kulturleuchtturm leitet. Christian Berzins Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer sagt ab 2025, was und wie das Opernhaus Zürich läuft?

Fank Blaser / Opernhaus Zürich

Für Abschiedstränen ist es noch zu früh, erst im Sommer 2025 wird Opernhausintendant Andreas ­Homoki seinen letzten Arbeitstag in Zürich haben. Aber die Suche nach einem Nachfolger geht bereits in die Schlussphase: Der Verwaltungsrat will gutgründlichschweizerisch die Nachfolge vor Weihnachten 2021 geregelt haben. Würde alles so verlaufen, wie sich das in einer politisch korrekten Stadt wie Zürich abspielt, werden erstmals zwei Frauen als Co-Direktorinnen den Job übernehmen.

In der von Opernhaus-Verwaltungsratspräsident Markus Notter geleiteten Findungskommission sitzen denn auch gleich vier Frauen: Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr, Madeleine Herzog (Leiterin der Fachstelle Kultur), sowie die Expertinnen Laura Berman (Intendantin der Staatsoper Hannover) und Nora Schmid (Intendantin der Oper Graz und designierte Intendantin der Sächsischen Staatsoper Dresden). Peter Wuffli, Vizepräsident des VRs, und Christian Berner, Kaufmännischer Direktor des Hauses, komplettieren das Gremium.

Da nur gewählt wird, wer schon ein Opernhaus geleitet hat, – und damit gemeint ist nicht die «Oper im Gufeküssi» –, ist die mögliche Auswahl an Frauen klein.

Die «Kalte Sophie »ist eine Favoritin

Eine Favoritin ist Sophie de Lint (1974): Sie war von 2012–2018 Homokis Operndirektorin, sorgte also für die Besetzungen, ehe sie von Michael Fichtenholz abgelöst wurde (der nun auch bereits wieder weg ist). Es ist nicht so, dass die «Kalte Sophie» in Zürich sehr viele Freunde hinterlassen hätte – in den wichtigen Positionen durchaus. Von Zürich ging ihre Karriere hinauf nach Amsterdam, 2018 wurde die Holländerin Direktorin der Niederländischen Nationaloper.

Sophie de Lint (1974): Kehrt die Direktorin der Niederländischen Nationaloper zurück nach Zürich? Judith Jockel

In Zürich schaffte sie es nicht, eine Kontinuität in die Besetzungen zu bringen, Sophie de Lint nannte das ein bewegliches Ensemble. Gerne setzte sie auch Sänger ein, mit denen sie vorher in ihrer Agentur gearbeitet hatte.

Etwas älter und erfahrener ist Elisabeth Sobotka (1965). Sie ist seit 2015 Intendantin der Bregenzer Festspiele, vorher war sie Opernintendantin in Graz. In Bregenz hat sie sehr viel bewirkt, die Nebenspielstätten noch mehr aufgewertet, der Opernaufführung auf dem See aber sein massentaugliches, aber eben doch anspruchsvolles Profil belassen.

Elisabeth Sobotka (1965): Die Wienerin leitet zurzeit erfolgreich die Bregenzer Festspiele. Anja Koehler andereart.de

Sobotka steht Zürich nahe, sie ist auch Mitglied des Leitenden Ausschusses des Executive Master in Arts Administration der Universität Zürich. Sobotka holt Andreas Homoki als Regisseur für die Seebühne nach Bregenz.

«Rigoletto» auf der Bregenzer Seebühne.

bregenzer festspiele

Ilona Schmiel (1967) kennt Zürich noch besser, hat sich seit 2014 als Intendantin des Tonhalle-Orchesters viele Freunde und Freundinnen in der Stadt gemacht. Sie denkt Klassik in die Zukunft, könnte zu einem modernen Anforderungsprofil passen.

Cecilia Bartoli als Opernintendantin in Zürich?

Frauen, die in Frage kommen, wären auch Birgit Meyer (1960) – 2012 Opernintendantin in Köln – sowie die Regisseurin Tatjana Gürbaca (1973). Und als Überraschung, verpackt in eine Sprüngli-Dose, Cecilia Bartoli (1966): Die Operndiva bereitet als Intendantin in Monte Carlo und Leiterin der Pfingstfestspiele in Salzburg ihre Zweitkarriere vor.

Glamour für Zürich: Operndiva Cecilia Bartoli. Kristian Schuller

Mehr Chancen hat Susanne ­Moser, 1974, Geschäftsführende Direktorin an der komischen Oper in Berlin: Sie ist eine gewiefte Opernkennerin, muss sie sein, denn ihr ­Intendant Barrie Kosky spaziert die ganze Zeit über die Bühnen der Welt, ist nebenbei auch oft Gast in Zürich. Womit wir doch noch bei den Männern gelandet wären.

Susanne Moser (1974): Die Salzburgerin ist zurzeit Geschäftsführende Direktorin an der Komischen Oper Berlin. Imago

Dieser Barrie Kosky (1967) ist ein Kandidat. In Zürich wurden seine Regien heftig beklatscht, zum Applaus zeigte er sich auch mal mit einem Stalin-T-Shirt – und würde vielleicht besser ins Cabaret Voltaire passen als ins Opernhaus. Zudem hat das Experiment mit dem Künstlerintendanten Homoki gezeigt, dass es nicht ideal ist. Wo wäre das Opernhaus Zürich ohne Finanzchef Christian Berner, die leitende und lenkende Hand im Hintergrund?

Wohin soll sich das Opernhaus bis 2035 entwickeln

Kaum wird in Zürich ein Intendant gesucht, steht jener aus der Staatsoper Stuttgart jeweils in der Poleposition: Das ist auch diesmal so. Viktor Schoner, 1974, hat eine glänzende Laufbahn gemacht, überrascht in Stuttgart noch und noch, macht den berühmten Vorgängern alle Ehre.

Und da wäre dann noch der Topkandidat, der es wohl nicht wird, obwohl er sich das seit seiner Jugend wünscht und alles dafür gemacht hat, dass es eintreffen wird: der Zürcher Aviel Cahn (1974). Er sorgt als Opernchef in Genf für Furore, holte dem Grand Théatre gleich in seinem ersten Jahr den Titel «Opernhaus des Jahres» der Zeitschrift «Opernwelt». Vor einer Woche hat er seinen Vertrag verlängert, eben einen neuen Ballettchef ernannt. Obwohl er einst sagte, dass in diesem Geschäft Verträge wenig gelten, lässt er sich aus Loyalität an Weihnachten wohl kaum zum neuen Intendanten ausrufen.

Aviel Cahn zeigt in Genf, wie man die Oper ins 21. Jahrhundert führt.

Martial Trezzini / KEYSTONE

Genauso wichtig wie die Person ist die Ausrichtung des Hauses. Wohin soll sich die Oper Zürich entwickeln? Will man weiterhin ein elitäres Hochpreisprodukt sein? Oder soll eine deutliche Öffnung (eben via viel günstigere Eintrittspreis) stattfinden? Soll Zürich weiterhin ein A-Haus mit den Sänger- und Regiestars sein, dass teure Inszenierungen exklusiv zeigt, statt mit anderen Opernhäusern zu koproduzieren und somit viel Geld zu sparen?

Die 80 Millionen Subventionen bleiben bestehen

Madelaine Herzog, Leiterin Fachstelle Kultur der Stadt Zürich, betont gegenüber dieser Zeitung, dass weiterhin Eckwerte des aktuellen Betriebsmodells gelten: Zu erreichen gilt es eine «herausragende Qualität», die zu einer internationalen Ausstrahlung führt. Allerdings gehört die Vermittlung des künstlerischen Angebots in breiten Bevölkerungskreisen sowie eine «angemessene Anzahl von Vorstellungen und Einzelkarten zu besonders günstigen Eintrittspreisen» auch dazu.

«Das bedeutet auch», so Herzog, «dass der Kostenbeitrag von rund 80 Millionen Franken auch in Zukunft weitergeführt werden soll.» Allerdings ist die Vermittlung des künstlerischen Angebots ein wichtiger Eckwert: «Die Öffnung des Hauses für ein breiteres Publikum, welche unter der Leitung von Andreas Homoki mit «Oper für alle», Eröffnungsfest, Ausbau des Vermittlungsprogramms für Schulen etc. erfolgreich initiiert worden ist, soll von der neuen Intendanz weiterentwickelt werden.»

Wenn es wirklich nur das ist, kann auch der massanzuggeschmückte Oldie Alexander Pereira ans Haus zurückkehren. Er würde wohl sogar einen Sponsor finden, der ein echtes Livekonzert auf dem Sechseläutenplatz bei «Oper für alle» möglich machen würde und die Menschen nicht wie Homoki mit einer Leinwand-Show abspeisen.

Alexander Pereira war von 1991 bis 2012 Intendant des Opernhauses Zürich, die Aufnahme entstand 2011.

Emanuel Freudiger / SON

Wie auch immer: Die neue Intendanz muss sich persönlich fragen, wohin die Oper gehen soll: Geht das überhaupt, «Oper für alle»? Oder bleibt Zürich die Oper für wenige, auch wenn die Opernliebhaber und -liebhaberinnen aus einer Welt von gestern stammen. Und auch spannend: Wird eine Frau anders «Oper machen» als die Vorgänger?