Comedian Zeki scherzt über Museums-Klimaproteste

Erst kürzlich hat der Schweizer Social-Media-Comedian Zeki Bulgurcu mit einem Frust-Sketch gegen Klimaaktivisten für Schlagzeilen gesorgt. Nun macht er sich in einem neuen Video über Klimaproteste in Museen lustig. Als Hausmeister lässt er eine Aktivstin an der Wand kleben, löscht das Licht und verlässt das Geschäft. «Wie eine Aktivistin dazulernt», schreibt er zum Post auf Instagram.

15.11.2022, 12.17 Uhr