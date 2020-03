Nach dem Aus der Neustart: Der Galerist Christian Roellin eröffnet seinen «Kulturraum» in St.Gallen

Sie machen weiter, und zwar in Eschlikon: Galerie Widmertheodoridis und ihr «Kunsthorst»

Lange wurde gerätselt in der Ostschweizer Kunstszene, ob, wann, wo und wie die Galeristen Jordanis Theodoridis und Werner Widmer weitermachen. Jetzt feiern die Galeristen Vernissage in ihrem «Kunsthorst» - der «Kleinstausstellungsfläche» in einem alten Turm in Eschlikon.