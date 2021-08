Filmproduzentin Ma Aeint in Burma im Gefängnis statt in Locarno

Myanmar Die burmesische Filmproduzentin Ma Aeint sollte in Locarno ihren Film präsentieren – stattdessen sitzt sie im Gefängnis Während die Produzentin in Myanmar in Haft sitzt, zeigte der Regisseur Maung Sun den gemeinsamen Film in Locarno. Doch die Situation in der Heimat bleibt heikel: Seit Februar bewegen sich Künstler aus Burma auf schmalem Grad. Annika Bangerter und Daniel Fuchs 10.08.2021, 15.30 Uhr

Die Produzentin Ma Aeint ist seit Juni als politische Gefangene in Burma in Haft. zVg

Es wäre der zweite Besuch von Ma Aeint in Locarno gewesen: Doch statt ihren neuen Film «Money Has Four Legs» am Festival zu präsentieren, sitzt die Drehbuchautorin und Produzentin als politische Gefangene in Haft. In Myanmar, ihrem Heimatland. Dort schlägt die Armee seit dem Militärputsch im Februar friedliche Proteste nieder, mordet und foltert.

Tausende Menschen gingen in den letzten Monaten auf die Strasse und wehrten sich gegen die Militärjunta. Diese stürzte vor rund einem halben Jahr die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und riss die Macht erneut komplett an sich.

Auch die junge Filmemacherin Ma Aeint kritisierte den Putsch und engagierte sich für Demokratie und für Frieden. Sie blieb in ihrem Land, auch als das Militär immer brutaler gegen den Widerstand der zivilen Bevölkerung vorging. Das wurde der jungen Filmschaffenden zum Verhängnis.

Der Regisseur ist zurückhaltend – die Situation ist heikel

Anfang Juni verhafteten Sicherheitskräfte sie, nachdem sie ihr Haus verlassen hatte. «Bis heute wissen wir nicht, was ihr genau vorgeworfen wird», sagt Lone Kavan, ihr Bruder. Klar ist nur, dass sie wie die meisten politischen Gefangenen in Myanmar unter Paragraf 505a des Strafgesetzbuches angeklagt ist.

Bis zu drei Jahren Gefängnis drohen ihr wegen Schüren von Angst, Verbreiten von Fake News und Hetze gegen Regierungsangestellte. «Wir versuchen mit Anwälten alles, um sie frei zu bekommen», sagt ihr Bruder. Eigentlich wäre Ende Juli ein Gerichtstermin anberaumt gewesen. Doch dieser wurde verschoben. Offiziell wegen der Coronapandemie.

Der burmesische Film «Money Has Four Legs» ist eine Komödie, die nur indirekt Kritik an der Militärjunta übt. Zvg

Auf der Bühne vor dem Publikum in Locarno wurde «Money Has Four Legs» nun vom Regisseur Maung Sun allein vertreten. Dieser verfasste mit Ma Aeint das Drehbuch. Die Umstände sind heikel und so antwortet Maung Sun nur sehr knapp auf die Frage aus dem Publikum, was er zur Inhaftierung Ma Aeints denke.

«Zum einen bin ich sehr glücklich, den Film endlich auf der Leinwand und vor Publikum zeigen zu können, doch auch traurig über die Abwesenheit meiner Partnerin. Ich hoffe sehr, dass sie bald wieder dabei sein kann, wenn der Film an Festivals gezeigt wird.»

Jetzt bricht der Moderator der Frage-und-Antwort-Runde das Thema brüsk ab und lenkt die Aufmerksamkeit zurück auf den Film.

Regisseur Maung Sun hat seinen Film Locarno allein vertreten. Massimo Pedrazzini

Nach der Premiere trifft diese Zeitung Maung Sun zum Gespräch. Der Regisseur betont, die Inhaftierung seiner Kollegin Ma Aeint habe nichts mit ihrem Film zu tun. Dieser übt zwar auch Kritik am Militärregime, aber zu wenig direkt und deutlich, als dass sich die Politik ernsthaft daran stossen würde.

«Money Has Four Legs» handelt von einem Filmemacher in Myanmar und dessen Filmdreh, der ein paar überraschende Wendungen nimmt. In der witzigen Komödie hat auch Lone Kavan, der Bruder von Ma Aeint Lone einen kurzen Auftritt in einer von mehreren absurd-komischen Szenen. Kavan war zudem fürs Szenenbild und die Musik verantwortlich.

Lustig ja, durchaus aber mit ernsthafter Kritik gepaart: In der Anfangsszene sieht man den fiktiven Filmemacher im Büro des Chefs der Produktionsfirma. Dieser streicht alles aus dem Script, was bei den Zensoren des Landes für Stirnrunzeln sorgen könnte.

Zu viel Alkohol, zu viel Sex, der Gesetzesbrecher wird nicht zur Rechenschaft gestellt, zu viele Fluchwörter. Eine Szene, die sich durchaus aus der eigenen Erfahrung Maong Suns speist. «Die Zensur findet nicht nur bei der Zensurbehörde statt, das blosse Wissen um die Zensur führt bei der Filmindustrie zu Selbstzensur», sagt er.

Der Trailer zum Film. YouTube

Maung Sun weiss, wie weit Kritik toleriert wird in seinem Heimatland, in das er bis mindestens März 2022 nicht zurückkehren wird. So lange noch ist sein Stipendium in Paris gültig. Und danach? Das weiss Maung Sun noch nicht. «In meinem Land kann man als Künstler jederzeit verhaftet werden», sagt er, der sich jedoch auf der sicheren Seite des schmalen Grats wähnt, auf dem sich Kulturschaffende in Myanmar bewegen. Für ihn ist jedoch klar: Filmemachen will er nur in Myanmar.

100 Jahre Film in Myanmar feierte das Land 2020. Tragisch: Ausgerechnet «Money Has Four Legs» ist der einzige Spielfilm mit diesem Jahrgang, der es international vor ein Publikum geschafft hat. «Was zuerst mit dem Coronavirus zu tun hatte», wie Sun sagt. Die Filmindustrie sei wegen der Pandemie stillgelegt worden. Offiziell bis heute, doch die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie spielen der Diktatur in die Hände.

Und nun seien viele Schauspieler geflohen oder wie die Filmproduzentin Ma Aeint eingesperrt. «Sie waren zum Teil zuvorderst an den Protesten und weil sie Identifikationsfiguren sind, landeten sie als erstes im Visier des Regimes», sagt Maung Sun.

In einem «Monument der Brutalität» inhaftiert

Wo Ma Aeint in Untersuchungshaft war, weiss ihre Familie nicht. Auch nicht, ob sie gefoltert wurde, wie dies lokale Medien berichtet hatten. Inzwischen befindet sie sich im berüchtigten Gefängnis Insein. Die «New York Times» bezeichnete dieses kürzlich als «Monument der Brutalität». Die Militärjunta hält dort viele politische Gefangene fest.

Das Gefängnis ist aufgrund der Verhaftungswellen völlig überlastet. Offiziell hat es Platz für 5000 Insassen. Inzwischen sollen doppelt so viele Menschen dort sein. Darunter viele Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen und Zivilisten, die gegen die Junta protestierten. Die Haftbedingungen in Insein gelten als extrem.

Dagegen protestierten kürzlich Insassen, indem sie in einen Hungerstreik traten. Wie Amnesty International berichtete, wurden sie deshalb mehrere Tage in schalldichte und fensterlose Hundezwinger gesperrt. Und nun soll in dem völlig überfüllten Gefängnis das Coronavirus kursieren.

«Soweit wir wissen, ist meine Schwester bislang gesund geblieben», sagt Lone Kavan. Wie Ma Aeint engagierte er sich im Widerstand gegen die Junta. Inzwischen ist er ins Ausland geflüchtet. Mit seiner Schwester zu sprechen, ist für ihn nicht möglich. Wenige Briefe hätten Angehörigen von ihr bekommen, die noch in Myanmar leben, sagt Kavan.

Er, seine Schwester und Regisseur Maong Sun gehören zu jener jungen Generation, die in der Diktatur aufwuchs, aber durch die langsame Öffnung des Landes in den vergangen Jahren Perspektiven erhielt. Perspektiven auf ein Leben in Freiheit, auf Mobilität und internationalen Austausch. Die jungen Protestierenden organisierten den Widerstand über die sozialen Netzwerke, schickten sich Informationen via Bluetooth oder dokumentierten Grausamkeiten der Armee und stellten diese ins Netz. Ihre Botschaft an das Militär war:

«Ihr legt euch mit der

falschen Generation an.»

Wer mit ihnen sprach, spürte grosse Hoffnung. Inzwischen fürchten viele um ihr Leben und sind deswegen ins Ausland geflüchtet. Oder sie sitzen wie Ma Aeint im Gefängnis. «Der Putsch hat uns in die dunkle Zeit der Militärdiktatur zurückkatapultiert», sagt Kavan. Nach Schätzungen der Gefangenenorganisation AAPP haben die Streitkräfte seit Februar mehr als 960 Menschen getötet und mehr als 7000 festgenommen.