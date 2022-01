Elena Ferrante im Kino: Mütterdämmerung bei Sonnenuntergang

Grosses Kino Elena Ferrante bis zum Horizont: Mütterdämmerung bei Sonnenuntergang Netflix hat den Ferrante-Roman «Frau im Dunkeln» verfilmt. Das Drama kratzt schmerzhaft an der Legende der Mutterliebe. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Frau im Dunkeln von Elena Ferrante verfilmt auf Netflix mit Olivia Colman Netflix

Das Meer schlägt hart zu in diesem Sommerfilm, der perfekt ist für einen Winterabend: Denn nichts ist so, wie es scheint.

Und wenn gegen Ende die Antiheldin Leda (Olivia Colman) in ihrem weissen, fliegenden Reisekostüm und in der Absicht, die griechische Urlaubsinsel zu verlassen, stattdessen wieder an den Strand flüchtet – und dort zusammenbricht, eine Stichwunde im Oberbauch –, scheint alles aus.

Frauengeheimnisse und griechischer Wein

Doch dann wirkt Elena Ferrantes Talent: Leda wacht am nächsten Morgen wieder auf. Das behaupten jedenfalls die stets glückswarmen Kamerabilder von Hélène Louvart. Doch wie gesichert ist dieses Happy End, lebt Leda tatsächlich weiter? Wer kann es wissen. Der italienischen Autorin ist es bekanntlich eigen, dass sie nicht nur ein Geheimnis um ihren Klarnamen macht. Ambivalenzen sind stets der Stoff, aus dem ihre Romane sind.

Das gilt insbesondere für ihr drittes Buch «La figlia oscura», zu Deutsch «Frau im Dunkeln». Es ist die Geschichte einer erfolgreichen italienischen (nun britischen) Literaturwissenschafterin, die in einem Urlaubsidyll am Beispiel einer jungen, atemberaubenden attraktiven Mutter, Nina – im Film eine Sirenenhafte Dakota Johnson – mit den Erinnerungen konfrontiert wird, selbst eine Rabenmutter gewesen zu sein. Aus der Sicht der Gesellschaft allemal.

Frei von Pathos will man behaupten: Was die Regiedebütantin Maggie Gyllenhaal aus Ferrantes Roman macht, ist oscarpreiswürdig. Nur zu Recht erhielt ihr Drehbuch bereits letzten Herbst in Venedig einen goldenen Löwen. Mit nur marginalen inhaltlichen Veränderungen gegenüber der Vorlage – die junge Prolo-Familie, die Ledas griechische Tage und die südliche Beschaulichkeit zum Kippen bringt, kommen nicht aus Neapel, sondern aus Queens – hat ihr Film eine Kraft, die unter die Haut kriecht.

«Frau im Dunkeln» ist ein Psychokrimi genauso wie eine Bergmann’sche Selbstanklage einer reifen Frau. Lichtsetzungen, Nahaufnahmen, Rückblenden und lange Einstellungen nähren das voyeuristische Zuschauerbedürfnis und entwickeln eine Sogwirkung, der man sich nur schwer entzieht.

Die englische Schauspielerin Gyllenhaal freilich hat die allerbeste Unterstützung: Mit grosser Offenheit und Wucht ist Olivia Colman das Zentrum der Aufmerksamkeit. Ihr breitflächiges Gesicht hat das Talent, zahllose Gesichter gleichzeitig zu zeigen. Und die Überzeugung, mit der sie die Verletzte genauso wie das Böse, das Abseitige und Abartige verkörpert, ist bezwingend.

Colman ist das Opfer, das zur Täterin wird, weil sie, wie jede Tochter möglicherweise, erfolglos dagegen ankämpft, ihren Kindern nicht die Wunden zu schlagen, die ihr selbst zustiessen. Wenn sie die Nähe zur animalischen Nina sucht, stehen sich zwei Mütter gegenüber, die dasselbe Prinzip verkörpern: Autonomie.

Liebe deine Kinder wie dich selbst

Dass beide an der Idee scheitern, was eine ideale Mutter sei, macht den Film nicht nur zum idealen Beitrag zur Gender-­Debatte. Es stellt den Mythos der selig machenden Mutterschaft in Frage.

Und tatsächlich kratzt man sich am Ende den Kopf und wüsste nur zu gerne: Wer war das eigentlich, der uns einmal eingeredet hat, dass Mutterliebe ein Naturgesetz sei?

«Frau im Dunkeln» (USA/Israel/GB/Griechenland, 2021, 121 Min.) Netflix.

