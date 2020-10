Mutmassungen über die Mutter: Erica Engelers Erzählung «Wie ein Bisam läuft» Die St.Galler Autorin Erica Engeler ergründet in ihrem neuen Buch die Sehnsüchte einer vernachlässigten Tochter. Im Gespräch erzählt sie von der literarischen Beziehung zu ihrer eigenen Mutter – und von den Umwegen ihres Manuskriptes zum neuen Thurgauer Verlag Caracol. Bettina Kugler 15.10.2020, 05.00 Uhr

Ein Duft durchzieht das Buch. Er bleibt zurück von einer flüchtigen Begegnung im Café und wird die nichts ahnende Erzählerin Wanda auf die Fährte ihrer Mutter bringen – einer gefeierten Konzertpianistin, der zum Familienleben jede Begabung fehlt. Auf den betörenden Duft spielt Erica Engeler bereits im Titel an. «Wie ein Bisam läuft» zitiert eine Zeile des bengalischen Dichters und Nobelpreisträgers Rabindranath Tagore. Wanda, man denkt sie sich um die dreissig, erinnert sich fast zwanghaft an das Gedicht; ihre Mutter liebte es:

«Ich laufe, wie ein Bisam läuft,/ der toll ist von seinem eigenen Duft,/ ich verliere meinen Weg und ich wandre;/ ich suche, was ich nicht erreichen kann, und ich erreiche, was ich nicht suche.»

Wanda wird sich innerlich auf Wanderschaft begeben, wird suchen, was sie nicht erreichen kann, die Mutter allenfalls in den Randbemerkungen und Unterstreichungen in deren Büchern erahnen und verstehen können. Aber am Ende des schmalen Bandes, erfasst von einer wuchtigen Welle, wird sie noch einmal neu zur Welt kommen und eine entscheidende Reifung erfahren: Das alles verbirgt sich in Tagores Worten.

Hunger nach Büchern – und eine erschütternde Lektüre

Tastend und sinnlich erzählt die 1949 in Argentinien geborene Erica Engeler von dieser Ablösung und Selbstfindung. Erinnerungen an die eigene Mutter sind eingeflossen. «Sie las sehr viel, schwärmte von Büchern. Dort, wo sie aufwuchs, gab es keine; sie brachte sie jeweils aus der Provinzhauptstadt mit und gab sie mir zum Lesen.» Einmal war es ein Buch, dessen Lektüre die spätere Schriftstellerin als Erschütterung erlebte: Albert Camus’ «Der Fremde». Die Mutter mochte es nicht; es blieb ihr fremd und führte zu einer Entfremdung zwischen Mutter und Tochter.

Erica Engeler verliess Argentinien 1974 mit ihrem Schweizer Ehemann, ging den umgekehrten Weg ihrer Eltern, die in den 1930er Jahren nach Südamerika ausgewandert waren. Literarisch aber wirkte das Land der Kindheit in ihren Texten lange nach, in Romanen wie «Organza» und «Vom Verschwinden». Auch in der Erzählung «Die Überfahrt» geht es, Neuland vor Augen, immer wieder zurück nach Argentinien.

Davon hat sich die seit langem in St.Gallen lebende Autorin nun ihrerseits gelöst. Stattdessen ergründet sie das Innenleben einer Frau, die als Kind erlebt, wie der Vater sich davonstiehlt, die Mutter aber keinen Halt bietet. Sondern in ihrer Kunstwelt schwebt: Musik, Literatur, einer opernhaften Liaison. Die Leserin erfährt davon in Bruchstücken, Erinnerungsschleifen, in einer Sprache von schonungsloser Präzision, reich an Bildern: Dafür ist die Figur der Erzählerin geradezu hypersensibel. Wie die Autorin selbst.

Auf der Suche nach dem verlorenen Duft

Erica Engeler: Wie ein Bisam läuft. Erzählung, 91 S., Fr. 23.– Bild: Caracol Verlag

Wanda folgt, mäandernd und oft ins Leere laufend, der Nase nach. Sie verliebt sich in Julian, den so verlockend duftenden Mann im Café; sie verliert ihn, findet ihn wieder. Vor allem aber hadert sie mit der Mutter – denn Julian war deren liebster Klavierschüler, vermutlich mehr als das. Musik spielt eine Schlüsselrolle in der Geschichte, jedoch als ferne Sphäre oder als «endloses Tongetöse», in das die Pianistin am Flügel entfloh. Wandas Lärmempfindlichkeit ist mindestens so ausgeprägt wie ihre Suche nach dem verlorenen Duft und ihre Schaulust, wenn sie sich als stille Beobachterin auf dem Balkon dem Zufallstheater der Strasse hingibt.

Nur ein Extrakt sei «Wie ein Bisam läuft», sagt Erica Engeler, das wesentlich umfangreichere Manuskript sei lange bei ihrem früheren Zürcher Verlag liegengeblieben. Es kam nie eine Reaktion. Da war es Glück, dass sie im rechten Augenblick mit Irène Bourquin telefonierte und von der Neugründung des Thurgauer Caracol-Verlags erfuhr. Sie straffte den Text, reduzierte ihn auf wenige Handlungsstränge, folgte dem Bisamduft. Dem ersten Programm von Caracol gibt er nun eine besondere Note.

