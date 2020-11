Musiktheater? Gibt's derzeit in Europa nur in Malmö, Madrid und St.Gallen – doch in der Ostschweiz kommen nun Bedenken auf In drei europäischen Städten wird zur Zeit noch szenisch Musiktheater gezeigt. In St.Gallen steht sogar die Wiederaufnahme des grossen Musicals «Wüstenblume» auf dem Programm. Doch jetzt ist hier wegen Corona leises Unbehagen zu hören. Julia Nehmiz 17.11.2020, 05.00 Uhr

An der St.Galler Premiere von «Wüstenblume», der Lebensgeschichte von Waris Dirie, musste auf der Bühne noch kein Abstand gehalten werden. Bild: Andreas J. Etter (St.Gallen, 21. Februar 2020)

Ringsherum: Lockdown, Teillockdown, Verbot von kulturellen Veranstaltungen. Doch in der Schweiz darf noch Theater gespielt werden. Zwar nur vor 50 Leuten, und auch nicht in jedem Kanton. In St.Gallen aber hält man die Kulturfahne hoch und lässt sogar Musiktheater aufführen. Das gibt es in der Schweiz sonst nirgends mehr – bis auf das Luzerner Theater, dort werden Opern aktuell aber nur konzertant gegeben.

Peter Heilker, Operndirektor Theater St.Gallen Bild: Nik Roth

«Malmö, Madrid und St.Gallen», sagt der St.Galler Operndirektor Peter Heilker, das seien die einzigen Orte in Europa, an denen derzeit szenisch Musiktheater aufgeführt werde. In St.Gallen ab dem Wochenende sogar Musical. Der Kassenschlager «Wüstenblume» wird wieder aufgenommen. Allerdings in einer coronakonformen Uminszenierung, sagt Heilker. Die Autoren, die die Rechte am Stück halten, sind im September extra nach St.Gallen zu den Proben gereist, um die neue Fassung abzunehmen.

Die neue Fassung: Gesungen, gespielt und getanzt wird nur noch mit 1,5 Meter Abstand (wird ohne Verstärkung gesungen, müssen in alle Richtungen zwei Meter Abstand eingehalten werden). Anfassen verboten, küssen streng verboten. Sobald man die Bühne verlässt, muss man Maske tragen. Maskenpflicht natürlich auch für alle, die hinter der Bühne arbeiten. Requisiten werden nach jedem Gebrauch desinfiziert, in Orchestergraben und Künstlergarderoben reinigen UV-Anlagen die Luft von Viren.

Und auch die Abläufe hinter der Bühne wurden so angepasst, dass immer Abstände eingehalten werden können, sagt Heilker. Alle Darstellerinnen und Darsteller würden sich penibelst an das Schutzkonzept halten, das im Übrigen strenger sei, als es die Vorgaben von Bund und Kanton verlangten.

Nur jeweils 50 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zur Zeit noch zugelassen, wir hier bei der Premiere «Black Rider» im Theaterprorisorium St.Gallen am 31.Oktober 2020.

Bild: Benjamin Manser

Unverständnis, warum zu diesem Zeitpunkt unbedingt Musical sein muss

Trotzdem melden sich leise Stimmen aus dem Theater, die ein Unbehagen äussern. «Man versteht nicht, warum zum jetzigen Zeitpunkt, bei diesen hohen Infektionszahlen, unbedingt ein grosses Musical aufgeführt werden soll», so eine Person. Zudem: Das Wüstenblumen-Ensemble reise aus halb Europa an, 20 Darstellerinnen und Darsteller aus verschiedenen Ländern stehen auf der Bühne. Eine Insiderin sagt:

«Man geht davon aus, dass Singen nicht gerade hilft, die Pandemie einzudämmen.»

Das Risiko, dass sich jemand anstecke oder in Quarantäne müsse, sei vorhanden. Dass das Theater St.Gallen dieses Risiko eingehe, sei erstaunlich.

Darsteller kommen aus Ländern mit einem deutlich geringeren Infektionsgeschehen als die Schweiz

Operndirektor Peter Heilker sagt auf Anfrage, dass er von diesem Unbehagen das erste Mal höre. Bei den Proben im September hätten sich alle sicher gefühlt. Und eben: «Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten extrem auf die Schutzmassnahmen.» Dass jetzt so viele Darsteller aus anderen Ländern einreisen, da gehe das Theater seiner Verantwortung nach, sagt Heilker:

«Wir lassen das Wüstenblume-Ensemble vor der ersten Probe und der Aufführung in St.Gallen durchtesten.»

Man habe eine private Klinik mit den Tests beauftragt. Zudem kämen die meisten Darsteller aus Ländern mit einem deutlich geringeren Infektionsgeschehen als die Schweiz. Und er betont, dass man wirklich alles unternehme, damit die Gesundheit der Mitarbeitenden gewahrt werde.

Deswegen habe man auch zwei Vorstellungen der «Wüstenblume» im Dezember abgesagt: Man überlege, die Stücke möglichst blockweise zu spielen, damit die Technik-Crew nicht täglich auf- und abbauen muss.

Ansteckungen im Theater, aber kein Corona-Cluster

Man habe ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein, sagt Peter Heilker. Das habe dazu beigetragen, dass es im gesamten Theater bislang zu keinem Corona-Cluster kam. «Natürlich gab es Ansteckungen», sagt Heilker. Diese seien aber immer im privaten Bereich erfolgt. Und dank schnellen Contact-Tracings und strenger Quarantäne-Regeln sei es im Theater zu keiner Weiterverbreitung gekommen.

Das Publikum zeige, dass das Theater den richtigen Weg einschlage. Der Run auf die Vorstellungen ist gross, lange Wartelisten werden geführt. Man überlege, ob Streamen eine Option sei. Doch die Resonanz auf Streaming-Angebote sei bislang eher mässig. Im Gegensatz zur Resonanz aufs Live-Erlebnis Theater. «Diesem Bedürfnis der Zuschauer wollen wir nachkommen, so lange wir können.»