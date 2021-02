Musik im Gottesdienst Chef der Luzerner Verwaltungspolizei: «Wegen Corona neue Formate zu kreieren, wäre nicht im Sinn der Verordnung» Nach welchen Kriterien bewilligt der Kanton Luzern Musik in religiösen Feiern? Thomas Christen, Chef der Verwaltungspolizei, gibt Antwort für die involvierten Dienststellen. Und sagt, an welche man sich im Zweifelsfall wenden kann. Urs Mattenberger 02.02.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erlaubt und durchgeführt: Die Sopranistin Madelaine Wibom und der Organist Martin Heini musizierten am Samstag in einer religiösen Feier in der Kirche St. Katharina in Horw. Bild: Pius Amrein (Horw, 30. Januar 2021)

Die Frage, wann Musik in Gottesdiensten erlaubt ist, sorgt für Unsicherheiten bei Kirchenmusikern und Kirchen. So wurde eine Klavier-Heil-Meditation im Kirchensaal Maihof Luzern kurzfristig verboten. Eine freie religiöse Feier konnte derweil am Sonntag in Horw stattfinden. Der Kantatengottesdienst von kommendem Sonntag in der Matthäuskirche Luzern dagegen wurde durch die Verantwortlichen selber durch einen Predigt-Gottesdienst ersetzt.

Für den kantonalen Vollzug der Covid-19-Verordnungen des Bundes, die Musik in Gottesdiensten unter bestimmten Bedingungen zulässt, sind verschiedene Dienststellen des Kantons zuständig. Nach Rücksprache mit diesen klärt Thomas Christen, Chef der Verwaltungspolizei, offene Fragen.

Gemäss den Coronabestimmungen des Bundes ist Musik im Rahmen von Gottesdiensten unter gewissen Bedingungen erlaubt. Eine Klavier-Heil-Meditation im Maihof wurde aber verboten. Wer fällt diese Entscheide?

Thomas Christen, Chef der Luzerner Verwaltungspolizei. Bild: PD

Das Verbot ergab sich aus der entsprechenden Covid-19-Bundesverordnung unter dem Absatz «Öffentliche Veranstaltungen». Die kantonalen Vollzugsbehörden sind unter anderem die Dienststellen Gesundheit und Sport sowie Wirtschaft Arbeit Soziales und die Gewerbepolizei. Diese können unmöglich den Überblick haben über alle geplanten Veranstaltungen im Kanton Luzern. Deshalb können sie erst handeln, wenn sie Hinweise erhalten, dass eine Veranstaltung gegen die Covid-19-Verordnung des Bundes verstossen könnte. Die geplante Klavier-Heil-Meditation hatte der Veranstalter zwar der Dienststelle Gesundheit gemeldet. Diese kann aber formell keine Bewilligungen erteilen. Sie fand den Anlass nach damaligem Wissensstand unbedenklich, beurteilte die Situation jedoch aufgrund eines Beitrags in der «Luzerner Zeitung» zusammen mit der Gewerbepolizei nochmals, was dann zu einer kurzfristigen Absage führte.

Verboten: Eine Klavier-Heil-Meditation von Marco Wolf im Maihof-Konzertsaal galt zunächst als unbedenklich, musste aber schliesslich abgesagt werden. Bild: PD

An welche Stelle soll sich konkret wenden, wer unsicher ist, ob seine religiöse Feier mit Musik gemäss den Covid-19-Verordnungen zulässig ist?

Die Verordnung des Bundes gibt grundsätzlich klare und verständliche Richtlinien. Erlaubt sind religiöse Veranstaltungen mit höchstens 50 Personen, wobei der Veranstalter für die Umsetzung von Schutzkonzepten verantwortlich ist. Im Zweifelsfall kann man sich an die Dienststelle Gesundheit und Sport wenden, am besten per E-Mail an veranstaltungen@lu.ch oder telefonisch an die Nummer 041 228 60 90.

Trotz des Veranstaltungsverbots dürfen religiöse Veranstaltungen unter gewissen Bedingungen mit Musik stattfinden. Welche Bedingungen sind das?

Dazu gehört, dass musikalische Aufführungen nur im Rahmen von Gottesdiensten zugelassen sind, dass maximal 50 Personen teilnehmen und die Musik einen klaren Bezug zum Gottesdienst haben muss.

Im Weiteren gibt das Bundesrecht vor, dass die Musik nur einen untergeordneten Teil der religiösen Veranstaltung ausmachen darf.

Da die Klavier-Heil-Meditation nicht in die Kategorie einer religiösen Veranstaltung gehörte, unterlag sie dem Veranstaltungsverbot. Zudem hätte die Musik nicht einen untergeordneten Teil der Veranstaltung ausgemacht.

In Kirchen wird heute eine Vielfalt von religiösen Feiern praktiziert – auch mit Blick auf Menschen, die keinen selbstverständlichen Zugang zur Institution Kirche haben. Werden diese Gläubigen durch die Einschränkung auf Gottesdienste ausgeschlossen?

Das ist sicher nicht die Absicht. Der Begriff «religiöse Veranstaltungen» in der Verordnung bezieht sich zwar auf religiöse Feiern der Weltreligionen. Andernfalls müsste die Gewerbepolizei oder die Dienststelle Gesundheit und Sport entscheiden, welche individuellen Formen von Spiritualität als Gottesdienst gelten könnten. Das wäre eine Gratwanderung und erforderte eine Bewertung, die nicht ihre Aufgabe ist. Aber die neuen Formen, die Sie ansprechen, sind damit nicht ausgeschlossen. Statt den Begriff Gottesdienst genauer zu definieren, nennt das Merkblatt auf www.lu.ch ja eben die Bedingungen, unter denen in diesem Rahmen auch Musik aufgeführt werden darf.

Welche Elemente muss aus Sicht der Behörden ein «Gottesdienst» enthalten, damit er als solcher gelten kann?

Wenn mit Gottesdiensten jene der Landeskirchen und Weltreligionen gemeint sind, ist klar, dass es für solche Anlässe einen kirchlichen Auftrag braucht. Ein Kriterium könnte auch sein, dass in einer Kirche solche Formen bereits eine Tradition haben. Wenn jetzt wegen Corona neue Formate kreiert würden, um musikalische Aufführungen zu ermöglichen, wäre das sicher nicht im Sinn der Verordnung.

In der Kirche St. Katharina in Horw wurde am Sonntag eine liturgische Feier mit Wort und Musik durchgeführt. Können Sie an diesem Beispiel die kantonale Bewilligungspraxis veranschaulichen?

Auch da galt, dass die Veranstalter von Anlässen für das Erstellen und Einhalten von ihrem jeweiligen Schutzkonzept zuständig sind. Die Veranstaltung entsprach den Kriterien auch, weil mit der Mitwirkung eines Pfarrers ein kirchlicher Auftrag vorlag. Zudem knüpfte sie an ähnliche Formen an, die in der Kirche St. Katharina schon vor Corona mit Matineen praktiziert wurden.

Im Rahmen eines regulären Gottesdienstes zulässig: Kantatengottesdienst in der Matthäuskirche im Januar – jener vom 7. Februar wird dennoch umgewandelt in einen Predigt-Gottesdienst.

Bild: Manuela Jans-Koch (17. Januar 2021)

In einem Kantatengottesdienst in der Matthäuskirche wurde eine Bach-Kantate in solistischer Besetzung in einen Gottesdienst integriert. Nach den genannten Kriterien müsste das weiterhin zulässig sein?

Unter diesen Voraussetzungen ist der Anlass zulässig. Das Bundesrecht gibt ja vor, dass die musikalische Aufführung im Rahmen eines Gottesdienstes stattfindet, einen klaren Bezug zum Gottesdienst hat und nur einen untergeordneten Teil der religiösen Veranstaltung ausmacht. Dass maximal 50 Personen teilnehmen dürfen, ist auch da Teil des Schutzkonzepts, für dessen Umsetzung der Veranstalter selber verantwortlich ist.