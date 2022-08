Tedeschi Trucks Band: Die andere, bessere Layla

Musik Die bessere Layla: Die Tedeschi Trucks Band hat einen Sommerhit der anderen Art geschaffen «I Am The Moon» ist ein Mammutwerk, ein Viereralbum,

das nichts anderes als ein Album des Jahres sein kann. Das zwölfköpfige, amerikanische Rock-Orchester setzt

sich damit endgültig die Krone auf. Stefan Künzli 31.08.2022

Die zwölfköpfige Tedeschi Trucks Band mit den beiden Bandleadern vorne in der Mitte: Derek Trucks und Susan Tedeschi. David Mcclister

Es ist der Sommer von Layla. Nein, gemeint ist nicht die Layla des dümmlichen Ballermann-Songs von DJ Robin, die unlängst die deutschsprachigen Hitparaden stürmte. Es geht um das Gedichts-Epos «Layla und Majnun» des persischen Sufi-Poeten Nizami Ganjavi aus dem 12. Jahrhundert. Schon William Shakespeare soll sich von dieser tragischen Geschichte um eine unerfüllte Liebe zu seinem «Romeo and Juliet» inspiriert haben. Vor 50 Jahren tat es ihm Gitarrengott Eric Clapton gleich. In seinem Welthit «Layla» arbeitet Clapton Motive der Liebesgeschichte Leila und Madschnun auf, aber auch seine damals noch unerwiderte Liebe zu Pattie Boyd-Harrison, der Frau von Beatle George Harrison. Das Stück ist als Titelsong des einzigen Albums von Claptons Band Derek and the Dominos unter Titel «Layla And Other Assorted Love Songs» aufgenommen worden.

Jetzt hat sich auch das famose Rock-Grossorchester von Wunder-Gitarrist Derek Trucks (43) und seiner singenden Frau Susan Tedeschi (51) der Geschichte angenommen und mit «I Am The Moon» ein Konzeptalbum von monumentalem Ausmass geschaffen. Angefangen hat das Unterfangen drei Jahren zuvor mit einem Remake von «Layla and Other Assorted Love Songs». Derek Trucks hat einen direkten zu diesem Werk. Seine Eltern waren damals so begeistert, dass sie acht Jahre später ihren Filius in Referenz an die berühmte Band Derek tauften. Aber auch Susan Tedeschi hat einen Bezug. Ist sie doch fast genau zur Zeit der Veröffentlichung geboren. «Layla Revisited» war eine Verbeugung vor diesem Meisterwerk der Rockgeschichte. Ein Fest der Musik, gefeiert von einer der besten Bands der Gegenwart. Doch dann kam Corona.

Die Tedeschi Trucks Band lebt vom Live-Erlebnis. Insofern war die pandemische Zwangspause zunächst eine Katastrophe mit existenziellen Ängsten. Es war dann aber Sänger Mike Mattison, der anregte, sich in das Werk des persischen Dichters zu vertiefen und «die lyrische und romantische Klasse von Nizami» in neue Songs einfliessen zu lassen. «Nizamis Kunst ist bald tausend Jahre alt, aber sie ist kein bisschen angestaubt. Viele seiner Gedanken zu Themen wie Einsamkeit, Isolation, Verzweiflung und Liebe sind gerade in den vergangenen zwei Jahren, in denen wir viel Zeit mit uns selbst und unseren Liebsten daheim verbracht haben, sehr aktuell gewesen», sagt Trucks dazu.

Die Band zeigt dem Zeitgeist den Stinkefinger

Jedes Mitglied der zwölfköpfigen Band hat getrennt am gemeinsamen Projekt gearbeitet. Es ist ein schönes Paradoxon, dass die Tedeschi Trucks Band dieses Gemeinschaftswerk gerade in einer Zeit schuf, in der das Miteinander nicht möglich oder stark erschwert war. «Als wir im Studio zusammenkamen, explodierte die Band vor Kreativität», erzählt Trucks. Corona hat also dieses einmalige Werk ermöglicht. Entstanden ist das Konzeptalbum «I Am The Moon», ein Mammutwerk von herausragender Musikalität. 25 Songs und insgesamt 150 Minuten Musik, die seit Ende Mai in vier Alben aufgeteilt, der Hörerschaft in bekömmlichen Dosen serviert wurden: Angefangen bei «Crescent», dann «Ascension», «The Fall» und schliesslich «Farewell». «I Am The Moon» ist ein wunderbar altmodisches Werk. Ein Vierfach-Album, das dem Zeitgeist und dem Trend zum Einzelsong mit Überzeugung den Stinkefinger zeigt und dennoch nicht überfordert.

Perspektivwechsel schafft den Bezug zur heutigen Zeit

«I Am The Moon» ist eine Art Sequel, eine Fortsetzung von «Layla Revisited». Thematisch ist das Werk aber viel breiter gefasst. Und vor allem wurde die Perspektive gedreht: Ging es bei Clapton noch um die Seelennot eines Mannes, den die unerfüllte Liebe zu Layla auffrisst. So handelt «I Am The Moon» vor allem von den Nöten von Layla, die die unerträgliche Isolation, eingeschlossen im Turm, allmählich um den Verstand bringt. Es ist dieser Perspektivenwechsel, dieser raffinierte Kniff, der die Verbindung zur heutigen Zeit, zur Isolation in der Pandemie, herstellt und in der Erkenntnis mündet, dass die Begegnung mit anderen Menschen für uns lebensnotwendig ist. Oder mit dem Bild des Mondes ausgedrückt: Der Mond ist nichts ohne die Sonne, er wird erst durch die Sonne sichtbar und real.

Wir kennen die unglaubliche Slide-Kunst von Gitarrist Derek Trucks, in der seine Beschäftigung mit Melodik und Ornamentierung der indischen Musik immer deutlicher wird. Wir kennen die kräftige, aber dennoch wohlig warme und wandelbare Altstimme von Susan Tedeschi. Und wir kennen den musikalischer Reichtum dieser Band. Mehrstimmiger Gospelgesang, raffinierte Bläsersätze, geschmackvolle Arrangements und meisterhafte Soli, die auch mal in kollektive Ekstase münden können. Gepackt in eine Stilpalette zwischen Blues, Country, Soul, Gospel, Jazz, Funk und Rock. Auf «Im Am The Moon» überbietet sich die Band aber selbst und serviert uns Songperle um Songperle. Melodien, die wunderbar fliessen, uns in Euphorie versetzen und für ein Hochgefühl der besonderen Art sorgen. Die Tedeschi Trucks Band hat schon vor «I Am The Moon» zu den besten Bands im internationalen Musikgeschäft gehört. Mit «I Am The Moon» setzt sie abermals neue Massstäbe und setzt sich die Krone auf.

Tedeschi Trucks Band: I Am The Moon (Viereralbum).

Live: 29. Oktober, Baloise Session Basel.

Derek Trucks: «Meinen High-School-Abschluss hab ich sausen lassen»

Ihr beide seid schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Paar, habt die Tedeschi Trucks Band 2010 gestartet. Wie wichtig sind Harmonie auf und ausserhalb der Bühne?

Derek Trucks: Ich würde mal behaupten, wir sind ein Paar wie so ziemlich alle anderen auch. Wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten, aber in der Regel ziehen wir an einem gemeinsamen Strang. Es fällt uns leicht, zwischen der Band und dem Ehealltag hin- und herzuwechseln. So eine krasse Trennlinie gibt es da sowieso nicht.

Euer Sohn ist 20, eure Tochter 18. Können die sich mit eurer Musik anfreunden?

Oh, absolut. Beide sind jetzt zuhause ausgezogen und studieren, aber sie geniessen unsere Musik ernsthaft und sind auch immer mal wieder bei Konzerten ihrer Eltern anzutreffen, sogar freiwillig (lacht).

Sie selbst sind 13 gewesen, als Sie in der Band von Buddy Guy gespielt haben, schon Jahre zuvor standen Sie das erste Mal als Gitarrist auf der Bühne. Wie früh haben Sie gewusst, dass Sie Rock und Blues lieben?

Sehr früh. Mein Vater kannte Leute in der Bluesszene rund um Jacksonville, und mit neun Jahren bekam ich meine erste Gitarre. Seitdem war die Sache klar. Ich hatte Unterricht bei supertalentierten Leuten und war von Kindheit an mitten unter Blues- und Rockveteranen. Ich habe geübt, geübt, geübt – nicht, weil mich jemand zwang, sondern weil ich es unbedingt wollte. So mit 15 wurde es dann so ernst, dass ich mich entschloss, dass meine Leidenschaft auch mein Leben sein sollte. Nicht als Karriereentscheidung, sondern als Liebesentscheidung.

Ihr Onkel Butch Trucks war Mitbegründet der Allman Brothers. Von 1999 bis 2014 haben Sie selbst fest mit den alten Heroen gespielt.

Das war natürlich famos aufregend. Ich spielte ja sogar schon in deutlich jüngeren Jahren mit meinem Onkel, und selbstredend waren die Allman Brothers eine grosse Inspiration für mich als Musiker und Songschreiber. Meine Bedingung, bei den Allman Brothers einzusteigen, war aber, dass ich parallel auch meine eigene Band, die Derek Trucks Band, fortführen konnte, die ich schon als Teenager gegründet hatte. Alles in allem war ich damals bis zu 300 Tage im Jahr unterwegs, es war wirklich nonstop.

Haben Sie die Schule eigentlich beendet?

Nein, und meine arme Mutter war nicht sehr glücklich darüber. Ich habe noch die Tests gemacht, die nötig waren, um aufs College zu gehen – und bestanden. Aber meinen eigentlichen High -School-Abschluss habe ich sausen lassen. Es waren einfach zu viele Konzerte.

Jetzt sind Sie 43, verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder und sind für einen Bluesrock-Musiker immer noch ziemlich jung, oder?

Das ist eine Sache der Perspektive (lacht). Ich bin nicht mehr zwangsläufig der jüngste Kerl im Raum, und ich stehe seit 34 Jahren auf der Bühne. Aber die Musik, die ich gerade jetzt mit dieser wunderbaren Band mache, die versprüht eine riesengrosse Frische und Vitalität.

