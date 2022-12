2023 ist ein Kunstjahr für alle: Das sind die Highlights

Museum 2023 ist ein Kunstjahr für alle: Diese Highlights sollten Sie nicht verpassen Picasso, Basquiat und Valie Export: Die Museen wagen in diesem Jahr wenig Risiko. Dennoch gibt es in den Programmen Überraschungen, Neu- und Wiederentdeckungen. Anna Raymann und Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über vier Meter lang ist das Bild, das Jean-Michel Basquiat für seine erste grosse Einzelausstellung malte. (The Guilt of Gold Teeth, 1982)

Im vergangenen Ausstellungsjahr steckte viel Bemerkenswertes. Da waren Jenny Holzer und Louise Bourgeois, die sich überwältigend in die Mauern des Kunstmuseums in Basel eingeschrieben haben. In Zürich gelang dem abtretenden Christoph Becker mit der Skulpturenschau von Niki de Saint Phalle ein letzter Coup und Publikumserfolg (verlängert bis 15. Januar). Dazwischen begeisterten und erschütterten Heidi Bucher, Manon und Yoko Ono. 2022 war das Jahr der Frauen.

Man könnte – man sollte ­– dem kommenden Ausstellungsjahr optimistisch entgegenblicken. Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat zum Jahresende beim Publikum nachgefragt und verkündet zuversichtlich: Die Lust an der Kultur kehrt zurück.

Auch im Museum macht Wiedersehen Freude

Die Museen heissen es 2023 mit einem vielfältigen Programm willkommen. Sie bieten bekannte Grössen zum Neu- und Wiederentdecken.

Wir sehen Miró (ab 28. Januar, Zentrum Paul Klee) und – erneut, nach der El Greco-Doppelschau ­– Picasso (ab 19. Februar Fondation Beyeler) sowie «Matisse, Derain und ihre Freunde» (ab 2. September, Kunstmuseum Basel). Auch Jean-Michel Basquiat ist nicht zum ersten Mal in Basel. 2010 widmete ihm die Fondation Beyeler die erste grosse Retrospektive in Europa, nun stellen sie die grossformatigen Werke, die er für seine erste Einzelausstellung im italienischen Modena gefertigt hatte, zu einer erneuten Schau zusammen (ab 11. Juni, Fondation Beyeler).

Markus Raetz macht in der Metamorphose I den Künstler Beuys zum Hasen (1991) KUL

Wir begegnen Namen aus der Umgebung. Sehen, wo wir uns nach Leichtigkeit sehnen, doppelbödig Verspieltes wie von Roman Signer (ab 9. September, Kunstmuseum St. Gallen). Und das Kunstmuseum in Bern richtet dem 2020 verstorbenen Schweizer Maler Markus Raetz eine skulpturale Retrospektive aus.

Das Frauenjahr ist ausgebremst

Damit ist der Lauf der Kunstfrauen unterbrochen, aber keinesfalls beendet. Kein Haus kann 2023 auf sie verzichten, ihre Namen setzen wichtige Marker im Ausstellungskalender. Katharina Grosse ist erstmals mit ihren gigantischen Farbumarmungen in der Schweiz zu Gast (ab 3. März, Kunstmuseum Bern). Die kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo kündigte sich bereits im Herbst verheissungsvoll mit einer poetischen Installation in der Fondation Beyeler für eine kommende Einzelausstellung an (ab 21. Mai).

Etwas Fotografie, etwas Skulptur und eine gute Portion Malerei: Wie in der vielberufenen Pralinenschachtel ist auch hier für jeden Geschmack des Publikums etwas dabei. Es ist ein solides Angebot, das grosse Staunen aber bleibt aus. Sicherheit vor Mut scheint der Leitsatz beim Programmieren gewesen zu sein. So hat die Pandemie womöglich nicht nur beim zögerlichen Publikum, sondern auch bei den krisengeprüften Museumsdirektorinnen und Kuratoren hinterlassen.

Nicht länger zu übersehen: Schwarze Kunst in der Schweiz

Trotzdem gibt es sie, die Entdeckungen – endlich. Denn es war unser Versäumnis, nicht früher hingesehen zu haben. Die europäische, damit natürlich auch die Schweizer, Kunstwelt ist weiss geprägt. An der Biennale in Venedig haben die ausgezeichneten Präsentationen Schwarzer Künstlerinnen wie der Britin Sonia Boyce und der US-Amerikanerin Simone Leigh gezeigt, dass dabei über die letzten Jahre einiges, wichtiges Übersehen wurde.

Nicht erst mit der erneuten Basquiat-Schau wird dieses Versäumnis in diesem Jahr auch in der Schweiz nachgeholt.

Ganz explizit selbstkritisch etwa in Aarau, wo man «Rassismus im Spiegel von James Baldwin» untersucht (03. September). Zuvor zeigt das Kunstmuseum St. Gallen die farbenprächtigen Bilder der jungen Tschabalala Self (ab 25. Februar). Am selben Tag eröffnet in Luzern eine Ausstellung von Betye Saar, die mit ihren Objekten und Installationen Schwarze Identität und die Geschichte des Rassismus in den Vereinigten Staaten in ein Schweizer Museum bringt (ab 25.Februar).

Endlich auch in der Schweiz zu entdecken: Carrie Mae Weems (Playing Harmonica) Kunstmuseum Basel

Die Fotografin und Medienkünstlerin Carrie Mae Weems ist die erste aller Schwarzen US-amerikanischen Künstlerinnen, der das Guggenheim Museum in New York eine Retrospektive widmete. Im Gegenwartsmuseum in Basel können wir ihr eindringliches und hoch politisches Werk nun endlich auch hier entdecken (ab 4. November).

Frauen an die Sprühdosen! Männer an die Leine! Diese Highlights gilt es nicht zu verpassen

Valie Export: Rache im Fotomuseum Winterthur

Ihre Brüste liess sie öffentlich betatschen, und wie einen Hund führte sie ihren Partner an der Leine auf Knien durch Wien: Die österreichische Radikalperformerin Valie Export hat in den siebziger Jahren vorweggenommen, was Marina Abramovic und andere später wiederholten. Body-Art und Genderdebatten in der Kunst, feministische Filme und Installationen. Das Fotomuseum Winterthur bietet ab 25. Februar die seltene Gelegenheit, Bekanntschaft zu machen mit einen einzigartigen Werk. Seine Modernität hat die Zeit überdauert und sorgt weiterhin für das Beste, was Kunst kann: Heiliges Gruseln. (M.D.)

Pablo Picasso: Ruhm in der Fondation Beyeler

Alle kennen ihn, die meisten schätzen ihn. Am Jahrhundertkünstler Pablo Picasso ist 2023 kein Vorbeikommen. Sein 50. Todestag wird in Europa und in Nordamerika mit über 40 ehrgeizigen Sonderausstellungen und Veranstaltungen pompös gefeiert. Für Picasso-Aficionado geht die nächste Kunstreise also in den Prado in Madrid, ins Centre Pompidou in Paris, ins Metropolitan Museum of Art in New York – oder in die Fondation Beyeler nach Riehen. Dort sind ab 19. Februar Picassos Gemälde aus dem Spätwerk zu sehen, die sich mit dem Verhältnis von Künstler und Modell befassen. Sprich, mit der eigenwilligen Beziehung des Künstlers zu Frauen. (M.D.)

Katharina Grosse: Raumfarben im Kunstmuseum Bern

Wenn zeitgenössische Malerei einen Namen hat, dann: Katharina Grosse. Sie ist die Systemsprengerin, die den Pinsel aufgab und an seiner Stelle die Sprühdose in die Hand nahm. Damit mauserte sich die 61jährige aus Freiburg im Breisgau in ihrer Generation zur erfolgreichsten Bemeinsterin der Farbe. Ihre wichtigsten Werke, die im Atelier entstanden, von den 1980er Jahren bis in die Gegenwart, stellt ab 3. März das Kunstmuseum in Bern zu einer Ausstellung zusammen. Grosses Leinwände bringen Farbe zur Explosion und löst die Konvention auf, dass sich ein Bild stets in Vorder-, Mittel- und Hintergrund teile. Für die Schweiz eine Entdeckung. (M.D.)

Hannah Höch: Restrisiko im Zentrum Paul Klee

Die deutsche Künstlerin Hannah Höch (1889 -1978) gilt als Erfinderin der Fotomontage und kämpfte zeitlebens gegen einen angeborenen Mangel. Sie war Frau. Innerhalb der Dada-Bewegung der 1920er Jahre war sie lediglich die Geliebte von Raoul Hausmann, und als sie sich von ihm trennte, verstiess man sie. Höch lebte später eine offen lesbische Beziehung – und heiratete dann doch einen Mann; ihre Kunst galt als «entartet», doch unbeirrt schuf sie als Grafikerin Werke und widmete sich dem neuen Massenmedium Film. Im Zentrum Paul Klee sind Höchs Collagen ab 11. November die ungeteilte Aufmerksamkeit der Kunstwelt sicher. (M.D.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen