Mundart wird Pop: Toni Vescoli und Polo Hofer sind die Pioniere

Mundart-Pop «Das will jetzt niemand hören»: Als Toni Vescoli erstmals Züritüütsch singt, lachen die Leute – heute ist er ein Pionier Bild: RDB/Getty Images (29. August 1971) Es war eine schwere Geburt. Unter dem Gelächter des Publikums stellte Toni Vescoli im Mai 1971 seinen ersten Mundart-Popsong, «Dä Wilhelm Tell», vor. Pop hatte Englisch zu sein, Mundart war Volksmusik. Toni Vescoli, Polo Hofer und Lise Schlatt brachen das Tabu und wurden zu Pionieren. Stefan Künzli 29.05.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es war im Mai 1971. Als Toni Vescoli an der «HiTfair», einer Unterhaltungsmesse für junge Leute in Bern, einen Mundartsong ankündigte, erntete er schallendes Gelächter.

Hier hat alles angefangen. An der Jugendmesse HiTfair in Bern im Mai 1971 präsentierte der Zürcher Liedermacher seinen ersten Mundartpopsong. Bild: zvg

«Einige jodelten und juchzten sogar», erzählt Vescoli. Damals war Schweizer Dialekt für viele nur in der Volksmusik denkbar. Mundart galt für die Jugendlichen als verstaubt, altmodisch und rückständig. Sie hatte etwas Provinzielles, Biederes oder sogar Reaktionäres. Wer modern sein wollte, sang nicht im Dialekt. Popmusik hatte deshalb Englisch zu sein. Doch dann brach Toni Vescoli das Tabu. Es war eine historische Premiere: Der Song «De Wilhelm Täll» war der erste Schweizer Mundart-Popsong.

Klar, es gab ab Mitte 1960er-Jahre die Berner Troubadours um Mani Matter. Aber die Schweizer Jugend konnte sich mit dieser Truppe von Lehrern und Beamten nur bedingt identifizieren. Für Polo Hofer waren sie ein Teil des Establishments. Den Liedermachern fehlte der Groove der Gegenkultur, des Rebellischen. Es gab aber auch die bärtigen, langhaarigen Minstrels, die mit «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa!» auch die Hippies und Freaks erreichten und die Generationen miteinander verbanden. Aber der lüpfige Gassenhauer war mehr Volkslied als Pop.

Toni Vescoli hatte damals gerade Les Sauterelles begraben und war daran, seine Karriere als Solokünstler auszurichten. Wie selbstverständlich schrieb er zunächst englische Songs. Insofern war Vescolis «Dä Wilhelm Täll» etwas Besonderes, Neues und Unerhörtes. Gemäss Vescoli war der Applaus nach dem Gelächter aber «überraschend gross, ja beinahe enthusiastisch». Das positive Echo ermutigte ihn jedenfalls, weitere Dialektlieder zu schreiben. Vescoli fiel die Umstellung auf «Züritüütsch» leicht, und bald hatte er eine ganze Liedersammlung.

«Das will jetzt gar niemand hören»

Doch die Skepsis bei den massgebenden Stellen blieb gross. «Ich finde zwar deine neuen Lieder zum Teil ganz gut, bin aber überzeugt, dass mit Mundart keine Furore zu machen ist. Das will jetzt gar niemand hören, glaub mir das … Schlag dir das mit den Mundartsachen einfach mal aus dem Kopf», liess Produzent August P. Villiger den Zürcher Sänger wissen.

Dennoch glaubte Vescoli daran. Und er war nicht der Einzige. Noch im selben Jahr, also 1971, formierten sich im Berner Oberland Rumpelstilz. Die Band um Sänger Polo Hofer begann mit englischen Songs, wie es sich für Freaks gehörte. Songs von Traffic, Santana und viel Rhythm and Blues. Der erste Song, den die Band einstudierte, war «Jailhouse Rock» von Elvis, dann «Working Class Hero» von John Lennon. Aber noch keine Mundartsongs.

Mundart war Polo Hofers Idee, Schifer Schafer, Hanery Amman, Küre Güdel und Milan Popovich sorgten für die Musik (v. l.). Bild: sams-collection.ch

Es war Polos Idee, es mit eigenen Songs in Mundart zu versuchen, auch der Bandname Rumpelstilz war sein Vorschlag. Polo war ein politischer Mensch, engagierte sich bei den Härdlütli in Bern, die der neuen Generation eine Stimme geben wollten, und kandidierte sogar für den Berner Stadtrat.

Auch in der Musik verspürte er den Drang, sich mitzuteilen, und wollte verstanden werden. Er erkannte, dass Mundart der angloamerikanischen Musik ein eigenständiges helvetisches Profil geben kann. Polo begann, nur für sich, Texte von Bob Dylan zu übersetzen. Zur gleichen Zeit begann Udo Lindenberg mit seinem Deutschrock. Sein Erfolg ermutigte die Band, verstärkt auf die eigene Sprache zu setzen.

Der Übergang zu Mundart im Jahr 1971 war zaghaft und nicht einfach. Stilz-Schlagzeuger Küre Güdel erinnert sich: «Das war auch für Polo Neuland. Es gab ja keine Vorbilder. Er musste das richtige Gespür, die passende Phrasierung für Mundart entwickeln und war zunächst häufig unzufrieden.» Der erste Song war «Warehuus Blues».

Ebenfalls 1971 wurde im zürcherischen Wallisellen Lise Schlatt gegründet. Die Rockband um Sänger und Bandleader Beat Hebeisen hatte zunächst ein Repertoire von Songs in Englisch und bald auch in Züritüütsch. Hebeisens erster Dialektsong hiess «S Huus», den die Band im selben Jahr erstmals öffentlich präsentierte. Wieso hat Lise Schlatt in einer Zeit, wo noch Englisch angesagt war, auf Mundart gesetzt?

Die Zürcher Rockband gehört zu den Pionieren des Mundartrock: Beat Hebeisen, Bruno Paul, Bruno Graf und Kudi Widmer. Bild: zvg

«Der Wechsel von Englisch zu Dialekt war aus der Not geboren», gibt Hebeisen zu, «unsere Englischkenntnisse waren zu beschränkt. Rückblickend sind mir meine eigenen Texte manchmal fast etwas peinlich. Aber wir waren ja so jung und unerfahren. Wir waren allein und hatten keine Vorbilder, keine Inspiration. Es gab zwar Mani Matter, aber zu ihm hatten wir keine Beziehung. Das war Bern.» Gemäss Hebeisen verlief in den frühen 70er-Jahren zwischen Zürich und Bern «ein tiefer Graben».

Auch in der damals regen Schweizer Folkszene war Englisch tonangebend. Der Folkmusiker Anton Bruhin nahm zwar schon 1969 mit «Vom Goldabfischer» das erste Mundartalbum im Hippie-Geist auf. Aber der experimentelle, sperrige Groove war alles andere als mehrheitsfähig und konnte sich nicht durchsetzen. Am ersten Folkfestival auf Schloss Lenzburg 1972 sangen die Schweizer Folkies denn auch fast nur akustische Songs der amerikanischen Folkikonen Woody Guthrie, Pete Seeger und deren Schüler, dem akustischen Bob Dylan. Der Berner Liedermacher Urs Hostettler mit dem Gitarristen Martin Diem (später Schmetterband) war der Einzige, der auf Mundart setzte. Die Bestrebung zur helvetischen Eigenart, die Emanzipation vom amerikanischen Vorbild nahm langsam zu.

Folgen der Ölkrise weckten Sehnsucht nach Tradition

Der Anfang mit Mundart war also harzig. Der Rückgriff auf die eigene Sprache und die eigene Musiktradition muss aber als Teil eines emanzipatorischen Prozesses in der Schweizer Pop‑, Rock- und Folkszene gesehen werden. Als Identitätsfindung und Entwicklung einer Musik nach Schweizer Art.

Die erste Mundartplatte kam aus Bern, von den Rumpelstilz. Im Sommer 1973 erschien die Single «Warehuus Blues» im Eigenvertrieb. Als eine Art Testlauf mit einer Auflage von insgesamt 2000 Exemplaren. Sie fand eine gute Beachtung in den Medien und verkaufte sich ansprechend. Mit ihrem konsumkritischen Ansatz konnte sie über das Zielpublikum der Freaks hinaus kaum ein grösseres Publikum erreichen. Aber der Test ist gelungen.

Der gesellschaftliche Wind begann sich zu drehen, und die wirtschaftliche Situation Mitte der 70er-Jahre begünstigte die Mundartwelle. Die Ölkrise 1973 und der heftige Konjunktureinbruch 1974 bis 1976 beendeten die fast dreissigjährige Phase des Wirtschaftsbooms. Die zweijährige Rezession mit einem Rückgang des Bruttosozialprodukts von bis zu 7 Prozent gab den bewahrenden Kräften Auftrieb. Das Bedürfnis nach Nostalgie und die Sehnsucht nach traditionellen Schweizer Werten nahm zu und gab auch der Akzeptanz von Mundart in der Popmusik Auftrieb.

So dauerte es nicht lange, bis der erste Schweizer Mundartpopsong die Schweizer Hitparade erreichte. Und wieder hatte Toni Vescoli die Nase vorn. «Es Pfäffli» wurde Ende 1974 der erste Schweizer Mundarthit abseits von Schlager und Volksmusik. Und auch das erste Mundartpopalbum «Lueg für dich», unter anderen mit «Dä Wilhelm Täll» und «Susann», verkaufte sich beachtliche 22000-mal.

Zwischen Bern und Zürich entbrannte inzwischen ein Wettlauf um das erste Mundartrockalbum. An den Schalthebeln der Branche blieb man gegenüber Mundart immer noch skeptisch. Rumpelstilz blitzte bei verschiedenen Labels ab, worauf die Berner Band in ihrer Verzweiflung mit Soundengineer Eric Merz ein eigenes Label gründete: Schnoutz Records.

Da hatte es die Zürcher Konkurrenz von Lise Schlatt einfacher. Die Band war bei CH Records unter Vertrag, dem Label des Trios Eugster, das gegenüber Mundart viel offener und aufgeschlossener eingestellt war. So brachte Lise Schlatt noch Ende 1974 ihr Debütalbum heraus. Dagegen dauerte es bei Rumpelstilz noch bis 1975, ehe das Debütalbum «Vogel­fuetter» erschien. Gleichzeitig mit dem Song «Bärner Rock» von Grünspan, den späteren Span.

1975 war das Jahr, in dem Mundartpop und -rock den Durchbruch bei einem breiten Publikum schaffen sollte. Vescoli doppelte mit einem weiteren Hit, mit «Scho rot», nach, und Peter Reber veröffentlichte 1975, parallel zum Trio Peter, Sue & Marc, sein erstes Soloalbum, «D Schnapsbrönnerei im Paradies», in Berner Mundart. Dazu wechselte der Folkmusiker Max Lässer zur Mundart. «Ich habe gemerkt, dass einem mit Englisch gar niemand wirklich zuhört. Die wenigsten haben die Texte verstanden», sagt Lässer. Er begann eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Bündner Liedermacher Walter Lietha, der sein Debüt «I bin a Vogel» veröffentlichte.

Galerie: Das sind die ersten Platten des Mundart-Pop

Rumpelstilz: Warehuus Blues/ Gammler (Bern 1973, Single) Bilder: Archiv Mumenthaler, Archiv Hebeisen, zvg Toni Vescoli: Lueg für dich (Zürich 1974, Album) Bilder: Archiv Mumenthaler, Archiv Hebeisen, zvg Toni Vescoli: Es Pfäffli/Susann (Zürich 1974, Single) Bilder: Archiv Mumenthaler, Archiv Hebeisen, zvg Lise Schlatt: Lise Schlatt (Zürich 1974, Album) Bilder: Archiv Mumenthaler, Archiv Hebeisen, zvg Rumpelstilz: Vogelfuetter (Bern 1975, Album) Bilder: Archiv Mumenthaler, Archiv Hebeisen, zvg Grünspan: Bärner Rock (Bern 1975, Single) Bilder: Archiv Mumenthaler, Archiv Hebeisen, zvg Toni Vescoli: Scho Root/D’Zyt Isch Wie De Wind (Zürich 1975, Single) Bilder: Archiv Mumenthaler, Archiv Hebeisen, zvg Peter Reber: D Schnapsbrönnerei Im Paradies (Bern 1975, Album) Bilder: Archiv Mumenthaler, Archiv Hebeisen, zvg Walter Lietha: I bin a Vogel (Chur 1975, Album) Bilder: Archiv Mumenthaler, Archiv Hebeisen, zvg

Das Erbe von Polo Hofer und Toni Vescoli

Vor 50 Jahren hat alles angefangen. Polo Hofer muss die Pionierrolle im Mundartpop und -rock mit anderen Musikern teilen. Vor allem mit Toni Ves­coli. Doch wie kein anderer definierte und prägte er das Genre. «De Prototyp bin i, wer denn suscht?», sagte Polo Hofer vor zwölf Jahren in einem Interview mit dieser Zeitung, «ich bin das erste betriebsfähige Modell des Schweizer Mundartrock.»

Der 2017 verstorbene Sänger und seine Bands schufen Hits und Evergreens, die heute fast schon Volksliedstatus erlangt haben. Und eine ganze Reihe von Musikern und Bands folgten seinem Vorbild und gesellten sich zur Mundartfamilie: Züri West, Stiller Has, Patent Ochsner, Sina, Florian Ast, Gölä, Plüsch, Adrian Stern, Baschi, Bligg, Trauffer, Lo & Leduc und Hecht wären ohne den Urvater des Mundartrock nicht denkbar.

Buchtipp: Schweizer Rock-Pioniere

Dieser Artikel beruht auf Auszügen und Recherchen für das Buch «Schweizer Rock Pioniere» von Stefan Künzli, das am 12. Oktober beim Zytglogge Verlag erscheinen wird. Der Autor ist Musikredaktor bei CH Media. Vorbestellungen können ab sofort unter zytglogge.ch entgegengenommen werden.