Mozart Ein älterer Amerikaner und ein blutjunger Japaner spielen Mozart: Dazwischen liegen Welten Wolfgang Amadeus Mozarts 18 Klaviersonaten zwei Mal auf einen Schlag: Sony und ECM bieten prächtige Boxen an. Christian Berzins 12.01.2023, 11.00 Uhr

Mao Fujita wirbelt mit Mozart durch die Welt. Dovile Sermokas / Sony Music

Diese Aufnahme macht grosse Freude. Immer wieder hält man als Hörer gebannt inne, horcht dem Verklungen nach, will gleichzeitig nach vorne streben, versinkt in Klang und Form und fühlt sich alsbald als Mäuschen unter dem Hammerflügel versteckt in Wolfgang Amadeus Mozarts Wiener Wohnung in den 80er-Jahren des 18. Jahrhunderts. Nicht von ungefähr: ECM und US-Pianist Robert Levin (1947) ist es nämlich gelungen, die erste Gesamteinspielung der Klaviersonaten Mozarts auf dessen Flügel einzuspielen.