Montreux: Soul-Diva Diana Ross lächelt souverän alle Pannen weg

Montreux Jazz Festival Soul-Diva Diana Ross lächelt souverän alle Pannen weg Sie ist der grösste Star des diesjährigen Festivals. Doch die 78-jährige, amerikanische Soulsängerin musste einen Abend voller

Widrigkeiten bestehen. Allein dafür verdient sie Respekt. Mathias Haehl Jetzt kommentieren 10.07.2022, 10.38 Uhr

Diana Ross in Montreux im für sie relativ schlichten Kostüm. Das Bild wurde ab dem hausinternen Bildschirm im Pressebüro gemacht. Fofografen waren im Saal nicht zugelassen. Ueli Frey

Am Schluss des 85-minütigen Konzertes setzt sich Diana Ross auf einen Stuhl, schnauft aus und hebt zu einem weitschweifenden Dankeschön an. «Merci für 62 Jahre Karriere, die ich erleben durfte. Danke für die viele Liebe und Danke für meine wunderbare Familie.» Es lächelt der grösste Star am diesjährigen 56. Montreux Jazz Festival.

Da ruht eine 78-jährige Künstlerin in sich, ist demütig - und hat überdies einen ziemlich packenden Abend hingelegt. Es war der Schlusspunkt ihrer sechswöchigen Farewell-Tour, ein grosses Adieu an Europa in Montreux, und der Star war ergriffen.

Dabei hat der Abend mit Pannen begonnen, Lady Ross hat sie alle souverän weggelächelt: Respekt nur schon dafür. Es gab Flugverzögerungen, die Band kam äusserst knapp in die Konzerthalle - Soundcheck war unmöglich und die Musikqualität für Montreux-Verhältnisse miserabel. Koffer gingen verloren, die Diva hat nur gerade drei Kostüme dabei, ihre 14 Mitmusiker stecken sich in schwarze Kleider. Probleme? Come on! Nur scheinbar, die Frontlady überstrahlt alles in Würde. Lädt gleich auch die Fotografen aus.

So präsentiert sich Diana Ross, ganz Diva, normalerweise auf der Bühne. Das Bild wurde am 8. Juli am NN North Sea Jazz in Ahoy, Rotterdam aufgenommen. Paul Bergen / EPA / keystone-sda.ch

Unbeirrt stolziert sie einher, breitet die Arme aus und fängt an: «I love you all». Denn, hey: Sie war hier, allen Widrigkeiten zum Trotz, das erste Mal an diesem Festival, dass nicht nur die Amerikaner so sehr lieben.

Die Sechzigerjahre waren ihre beste Zeit

Sie geniesst Applaus und Anerkennung, auch für ihre bewegende Karriere mit besten Kompagnons und eingängigen Liebesliedern: Diana Ross ging auf in ihrer Zusammenarbeit mit Michael Jackson, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Lionel Richie oder Stevie Wonder. Ihr Album «Diana» - eines von 26 - blieb ihr grösster Erfolg dank Produzenten-Hitmeister Nile Rodgers (Chic), den sie im legendären Studio 54 von Andy Warhol kennenlernte.

«Die Sechzigerjahre waren meine beste Zeit», zog Diana Ross einmal bei der BBC Bilanz. Lange her, seit sie 1964 mit den Supremes ihren ersten Hit «Where Did our Love Go» aufgenommen hat. Aber entscheidend für ihr Leben, bis sie sich 1968 trennte, weil sie bedeutend mehr strahlte als Mary Wilson und Florence Ballard. Supremes-Hits schenkt sie auch heute noch ihren euphorisierten Fans: «My World Is Empty Without You», «Baby Love», «Stop! In the Name of Love», «You Can’t Hurry Love» und «Love Child».

Liebe regiert alles!

Ihr grossartiger Ruf hält an: Das Samstag-Konzert war schnell ausverkauft, auf dem Schwarzmarkt wurden bis zu 800 für die 145-Franken-Tickets geboten. Nur 4000 Fans kamen in die Kränze für dieses denkwürdige Montreux-Konzert der Soul-Diva, die einst im New Yorker Central Park vor 400000 Leuten auftrat.

Da bedankt sich die fünffache Mutter auch beflissen mit dem Titelsong ihres 2021er-Albums «Thank you», den sie auch im Juni als Stargast der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der britischen Queen zum Besten gab.

Neben Nina Simone, Ella Fitzgerald und Aretha Franklin

Königinnen unter sich, auch in Montreux. Die erste Garde afro-amerikanischer Sängerinnen machte ihre Aufwartung am Genfersee: Nina Simone, Ella Fitzgerald, Etta James und Aretha Franklin sangen auch hier. Überdies , Roberta Flack, Gladys Knight, Mary J. Blige, Lauryn Hill, Erykah Badu, Chaka Khan, Alicia Keys, Janet Jackson, Patti LaBelle und Natalie Cole. Derart sympathisch und herzlich wie Diana Ross aber war selten eine - so kompensierte sie stets, dass sie nicht eine der stärksten Stimmen besitzt. Dafür natürliches Charisma in rauer Menge, mit dem sie auf die Bühne gebetene Kinder zum Mitmachen und Singen animiert.

Diana Ross in Montreux. youtube

Dass sie sich zu inszenieren versteht, verdankt Diana Ross ihren frühen Meriten als Schauspielerin: als ihr Vorbild Billie Holiday im Biopic «Lady Sings the Blues», mit dem sie 1972 für den Oscar nominiert war. Damals musste sie Liza Minnelli beim Oscarrennen den Vortritt lassen.

Tröstlich bleibt: Diana Ross ist noch immer präsent. Und wie! Sie entlässt ihr Montreux-Publikum förmlich «Upside down».

