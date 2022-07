Mit dem Segen von Bundesrat Berset: Lady Blackbird oder Celeste?

Montreux Jazz Festival Lady Blackbird oder Celeste? Wem Kulturminister Alain Berset seinen bundesrätlichen Segen erteilt hat Am Genfersee sind die beiden aufregendsten neuen Sängerinnen erstmals in der Schweiz aufgetreten. Welche war überzeugender? Stefan Künzli Jetzt kommentieren 12.07.2022, 10.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geheimnisvoll: Die alterslose Lady Blackbird mit Trauerschleier. Ueli Frey

Authentisch: Die 28-jährige Celeste. Ueli Frey

Von der betörenden Wirkung von Stimmen weiss die Welt seit den griechischen Sirenen oder spätestens seit Loreley. Und auch schon Friedrich Schiller beschäftigte sich poetisch mit der Macht des Gesangs. Gefährlich sind die Stimmen von heute nicht, aber was macht eine grosse Stimme aus?

Ein Blick auf eine vor vier Jahren von uns zusammen gestellte Bestenliste der grössten Sängerinnen verrät, dass alle aufgeführten Sängerinnen, von Aretha Franklin über Ella Fitzgerald, Billie Holiday und Mahalia Jackson bis Janis Joplin und Bessie Smith gestorben sind. Und Tina Turner, die einzige noch Lebende, singt nicht mehr. Im Wartesaal der besten Sängerinnen hat es nach dem Tod von Amy Winehouse und neben Adele, Mariah Carey, Beyoncé und Alicia Keys noch ausreichend Platz.

Zumindest zwei Anwärterinnen haben im letzten Jahr mit ihren Debütalben aufhorchen lassen, die auch am diesjährigen Montreux Jazz Festivals aufgetreten sind: Die Amerikanerin Lady Blackbird mit dem Album «Black Acid Soul» sowie die in den USA geborene und in Grossbritannien aufgewachsene Sängerin Celeste mit dem Album «Not Your Muse». Beide Sängerinnen liessen sich von den Grossen der Jazz- und Soulgeschichte inspirieren und beide Alben wurden von der Kritik euphorisch aufgenommen. Dazu erreichten beide Alben die vorderen Plätze der Charts mit leichtem Vorteil für Celeste, die in Grossbritannien sogar Platz 1 schaffte.

Doch der ultimative Testlauf, der sich wegen Corona verzögerte, folgte jetzt auf der Bühne. Haben Lady Blackbird und Celeste im Livemodus gehalten, was sie auf ihren Alben versprachen. Welches ist die aufregendste neue Stimme?

Celeste startete mit leichtem Vorteil

Celeste startete in diesem Rennen der Newcomer mit leichtem Vorsprung. Im Gegensatz zum Konzert von Celeste war jenes von Lady Blackbird letzte Woche im Jazz Lab nicht ausverkauft. Noch nicht überall scheint sich herumgesprochen zu haben, was für eine Gesangsperle Lady Blackbird ist.

«I’m Lost» sang die Amerikanerin, die mit Trauerschleier und weisser Kunstperücke die Bühne betrat und gab die Grundstimmung unmissverständlich durch. Ihre Stimme ist ein Segen, eine Sensation. Klagend, mysteriös und schauerlich schön. In Montreux wurde Lady Blackbird nur von einer zurückhaltend spielenden, kleinen Jazzband mit Klavier, Bass und Jazzgitarre begleitet. Der transparente Sound brachte die ausdrucksstarke Stimme zum Glänzen und Glühen. Die Songauswahl war exquisit und setzte sich neben Songs des Produzenten und Gitarristen Chris Seefried aus weniger bekannten Soul-Stücken von Allen Toussaint oder Nina Simone zusammen. Überhaupt Nina Simone. Lady Blackbirds Stimme erinnert am ehesten an jene der exzentrischen Sängerin, ist aber viel wandelbarer, vielfältiger – ja besser. Das Konzert war kurz, nach 45 Minuten war schon Schluss. Ihr Repertoire ist ganz offensichtlich noch nicht grösser. Man hätte gern mehr gehört. Vielleicht auch zwei, drei schnellere Stücke. Zurück blieb eine atemberaubende Stimme.

youtube

Lady Blackbird und die Aura des Geheimnisvollen

Dabei weiss man kaum etwas über die junge Dame, die im Südwesten der USA als Marley Munroe im christlichen Umfeld geboren ist. Sie sang in der Kirche, wuchs mit Gospel auf und bekam mit 16 ihren ersten Plattenvertrag. Doch dann befreite sie sich von ihrem religiösen Umfeld, ging nach New York, wo sie vom Grammy-nominierten Produzenten Chris Seefried entdeckt wurde. Er hat Lady Blackbird geformt und ist offensichtlich darum bemüht, eine Aura des Geheimnisvollen und Unheimlichen zu schaffen. Das wirkt etwas aufgesetzt und allzu theatralisch. Das hätte sie gar nicht nötig. Lady Blackbird ist eine Kunstfigur. Nicht mal ihr Alter ist bekannt. Und wohl deshalb gibt sie kaum Interviews.

Ganz anders die 28-jährige Celeste. Etwas schüchtern, unsicher und nervös betrat sie die Bühne. Eine grossgewachsene junge Frau mit Modelfigur und knallengem Kleid. So eng, dass sie sich kaum bewegen konnte. Bei den Ansagen kicherte sie verlegen. Das ist nicht durchgestylt, dafür wirkte sie viel nahbarer, authentischer und sympathischer als Lady Blackbird.

Ihr Leben ist kein Geheimnis. Geboren in der Nähe von Los Angeles, ist Celeste Epiphany Waite im englischen Badeort Brighton bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und wurde mit 17 auf youtube entdeckt. Sie nahm zwei EPs auf, gewann 2019 einen Brit Award als Newcomer des Jahres bevor sie mit ihrem Albumdebüt den grossen Durchbruch schaffte.

Celeste hat ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft

Der Vergleich mit Stimme und Timbre von Amy Winehouse ist naheliegend. Vor allem im tieferen Register. Wie bei Winehouse scheint es, als ob ihre Stimmbänder etwas Schmiere bräuchten, um in Schwingung zu geraten. Das führt zu diesem faszinierenden, leicht verzögerten Timing. Das macht den Zauber ihrer Stimme aus. Ihre Qualitäten sind die feinen und feinsten Nuancen, sie muss nicht überwältigen. Doch genau das versuchte sie in Montreux. Sie schwang ihre Stimme in die Höhe und liess sie schmettern. Der Zauber war verflogen.

Celeste hat noch hat noch nicht ganz zu sich gefunden. Ihre Stimme wirkte zuweilen noch unfertig. Im Gegensatz zu Lady Blackbird hat sie ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Die Reife der alterslosen Amerikanerin gab in Montreux den Ausschlag. Lady Blackbird hat verzückt und sogar Kulturminister Alain Berset war entzückt, schoss ein paar Handybilder und erteilte ihr seinen bundesrätlichen Segen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen