Johnny Depp & Jeff Beck: Himmel und Hölle in Montreux

Montreux Jazz Festival Johnny Depp und Jeff Beck: Himmel trifft Hölle Der Gitarrengott rockt in Montreux mit dem gefallenen Engel Johnny Depp. Das machte mächtig Spass Mathias Haehl Jetzt kommentieren 16.07.2022, 11.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der amerikanische Schauspieler und Musiker Johnny Depp wird bei seiner Ankunft im Auditorium Stravinski von Fans empfangen. Gabriel Monnet / keystone-sda.ch

Vorhang auf für Johnny Depp (59), nach sechs Wochen Live-Verleumdungsprozess wieder breit im Scheinwerferlicht lächelnd. Mit Gitarre am Montreux Jazz Festival statt vor der Kamera in Hollywood, denn dort gilt er derzeit (noch) als Kassengift. Der Amerikaner Depp, mit Sonnenbrille und Bandana eher als musizierender Landstreicher denn als geläuterter Saubermann daherschlurfend, gibt den Strassenmusiker mit schnoddriger Stimme. Er wirkt entspannt und leidenschaftlich, die tief hängende Gitarre grob anschlagend; seine tiefe, kraftlose und ungeschulte Stimme geht dennoch unter die Haut. Depps britischer Sideman Jeff Beck (78), immer noch einer der weltbesten Gitarristen, spielt dazu auf seiner Fender Stratocaster mal himmlisch jubilierende, mal sehr harte Rock-Weisen.

«Ich glaube nicht mehr an die Menschheit», singt Johnny Depp im Highlight des Abends: «This is a Song for Miss Hedy Lamarr», eines seiner zwei Lieder, die der musikalisch oft unterschätzte Depp unlängst geschrieben hat. Ein Wurf! Knackig rockend, dramatisch, bewegender Text. Der Song ist auf dem Album «18» mit Jeff Beck gerade erschienen. 18, weil die zwei sich beim gemeinsamen Musikmachen wieder wie pubertierende Jungspunde fühlen durften.

Flackerndes Licht in einer dunklen Zeit

Es könnte das Lied unserer Zeit sein: der Lebensverdruss der verhinderten Wiener Erfinderin und Hollywood-Diva Hedy Lamarr als Parabel. Der Song ist ein flackerndes Licht in einer dunklen Zeit, in der sich Gott von uns ziellos herumwuselnden Kreaturen abgewandt zu haben scheint. Krieg, Klimakrise und ein fieses Virus gehen um. Von Amber Heard gegen Johnny Depp geäusserte Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt scheinen da, gemessen an den Begeisterungsstürmen in Montreux, bereits vergessen.

Depp, mit 10 Millionen Genugtuung überdies überraschender Sieger der öffentlichen Liebes-Schlammschlacht, zog Bilanz: «Die Jury hat mir mein Leben zurück gegeben. Ich bin wirklich demütig.» Bis auf weiteres wird er also weiter demütig rocken. In derzeit vollen Sälen. Falls das nicht mehr einschenken sollte, kann er seine fünf Penthouses in L.A. oder seine Bahamas-Insel veräussern. Denn er ist auch berühmt als trinkfester Lebemann, der seine bislang 650 verdienten Millionen Dollar grosszügig verpulvert.

Depp war vor 2018 schon prominenter Gast in Montreux: Weibliche Fans machten wie früher bei Prince-Auftritten eine Durchführung des Abends problematisch. Damals katapultierte er sich als Sänger von David Bowies «Heroes» plötzlich in ungeahnte Sphären. Wer da keine Hühnerhaut erlebte, musste gefühllos sein. Dann vom Hero zur Zero.

Nur halbe Stunde auf der Bühne

Und jetzt wieder umgekehrt: Hühnerhaut durfte man auch diesmal mehrfach erleben. Nebst dem Hedy-Lamarr-Song etwa bei der Coverversion von Killing Jokes «The Death and Resurrection Show». Grandios dreckig gespielt und düster von Depp gehaucht. Der stand erhaben und spitzbübisch im Mittelpunkt, auch wenn er lediglich eine halbe Stunde auf der Bühne war. Er liess Legende Jeff Beck die Ehre des Anheizers. Im Hintergrund mit filigraner Fingerfertigkeit gefiel die ehemalige Prince-Bassistin Rhonda Smith.

Am Konzert von Jeff Beck und Johnny Depp waren nur zwei offizielle Fotografen zugelassen. Auf zwei Bildern ist Depp gar nicht drauf, auf diesem ist er nur von hinten zu sehen. Marc Ducrest

Jeff Beck spielte mehrheitlich ohne Johnny Depp. Dieser war nur eine halbe Stunde auf der Bühne. Marc Ducrest

73 Minuten nur dauerte der Spuk - Johnny Depp hatte auch Spass über die 300 jungen Frauen, die sein Aussteigen aus der Limousine mit tosendem Gekreische bejubelten. Welcome back!

Eine Dame aus der ersten Reihe kam gar richtig in die Kränze, indem sie Johnny Depp eine Kette überreichte. Sicherlich mit Handynummer. Der Rest ist Schweigen.

youtube

250 000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Montreux

Die 56. Ausgabe des Montreux Jazz Festivals war eine der Superlativen: in 16 heissen und sonnigen Tagen nur kaum Corona-bedingte Absagen. Highlights vor 250’000 Zuschauenden und im Durchschnitt in zu 85 Prozent ausverkauften Sälen setzten Diana Ross, Nick Cave und Robert Plant mit Alison Krauss, die Black Pumas, Michael Kiwanuka und Lady Blackbird. Live-Entdeckungen aus frankophonen Regionen waren Ibrahim Maalouf, Lous and the Yakuza, Yussef Dayes und Pierre de Maere. Überdies gab es 450 Gratis-Veranstaltungen auf sieben Bühnen. (hae)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen