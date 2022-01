Moderner Geigenbau Interview mit Stargeigenbauer: «Was ist eine gute Violine, Herr Greiner?» Das Ziel von Peter Greiner ist es, den Klang der Geige der menschlichen Gesangsstimme anzugleichen. Einst in London zu Hause und weltberühmt geworden, baut der Deutsche seine Instrumente seit einem Jahr in Zürich. Er sagt, warum seine Geigen mindestens so gut wie die legendären Stradivaris klingen. Christian Berzins Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Geigenbauer Peter Greiner ist überzeugt, dass moderne Geigen - auch seine eigenen - ebenso gut wie Stradivaris sind. Bild: Severin Bigler

Nichts geht an der Weltspitze der Geigerinnen und Geiger ohne eine millionenteure Stradivari: Das Mass aller Klänge sind alte italienische Geigen. Da mochten Blindtests noch so klare Beweise liefern, dass moderne Geigen genauso gut sind. Doch Peter Greiner baute von Anfang an gegen den Mythos an, machte Computertomografien von Stradivaris und zog sogar über viele ­Jahre einen Physiker zu Rate. Heute werden seine Instrumente von berühmten Musikern und Musikerinnen in der ganzen Welt gespielt.

Warum müssen Geigenbauer dauernd erklären, dass moderne Geigen gut sind?

Leider sind viele neue Geigen nicht auf dem Niveau, auf dem sie sein könnten. Anstatt an die eigene schöpferische Kraft zu glauben, meinen viele Geigenbauer, dass vorrangig das Material für den Klang verantwortlich sei. Dieses müsse bestimmte physikalische Eigenschaften haben, damit es gut klingt. Dann beginnt man an Dinge zu glauben, die man nicht richtig weiss. Und wenn die Geige nicht gut wird, gibt man dem Material die Schuld.

Was bauen Sie zurzeit?

Ich habe für meine Tochter Alma eine Bratsche spielfertig gemacht und lackiere nun sechs Geigen. Diese muss ich vorher noch etwas zuschleifen.

Eines der Stradivari-Geheimnisse soll der Lack sein.

Für den Klang spielt er eigentlich keine Rolle, da an den Stradivaris fast kein originaler Lack mehr dran ist. Wer schlecht lackiert, kann das Instrument in seiner Schwingungsfreiheit behindern. Die unlackierte Geige ist im Prinzip die beste. Stradivaris Lack lag locker obendrauf. Wir können ihn heute im Prinzip nachmischen.

Die Geigen durchleuchtet Peter Greiner Peter Greiner wurde 1966 in Stuttgart geboren. Mit 14 Jahren baute er seine erste Geige. Mit dem Physiker Heinrich Dünnwald untersuchte er mehr als 1000 Geigen, führte die erste Computertomografie an einer Stradivari durch und analysierte den legendären Cremoneser Lack. Greiner ist Co-Direktor der Traditionsfirma W. E. Hill & Sons, London, seit 2021 lebt und arbeitet er in Zürich. Weltberühmte Geiger und Quartette spielen seine Instrumente. (bez)

Und was heisst «etwas schleifen»?

Hier und da ist das Holz noch zu rau, das sieht man sogar. Ich schleife, damit sich die Holzporen wieder öffnen. Aber da geht es schon weiter mit den vermeintlichen Geheimnissen: Viele sagen, dass es damals Sandpapier noch gar nicht gab, deswegen müsse man mit einem Ackerschachtelhalm, mit Bimsmehl oder mit geheimen Ingredienzen, die keiner mehr kennt, schleifen. Alles so zu machen wie vor dreihundert Jahren, macht für mich keinen Sinn, schliesslich baue ich meine Geigen auch unter elektrischem Licht und nicht bei Kerzenschein.

Aber für andere offenbar schon: Die haben immer das Ideal Stradivari vor Augen – oder besser im Ohr ...

… eben nicht im Ohr! Man muss zwei Sachen in Betracht ziehen: Wie klingt die Geige? Und: Wie sieht sie aus? Geigenbauer sind heute zu 95 Prozent damit beschäftigt, wie die Geige aussieht – und nicht damit, wie sie klingt. Unsere Zeit ist davon geprägt. Ist das Essen schön präsentiert? Da heisst es: «Schön!». Man hat damit schon etwas Positives gesagt. Eine hässliche Geige wird man selten toll finden, wenn man sie spielt. Für mich kommt das Aussehen nicht an erster Stelle.

Ein Beitrag über das Knacken des Stradivari-Codes. youtube

Was hat es mit dem «Geheimnis» des Holzes auf sich?

Man sagt etwa, dass das Holz von damals heute nicht mehr zur Verfügung stehe. Aber das stimmt nicht: Ich kann dieses Holz im Inneren eines alten Baumes finden, ausserdem gibt es auch alte Möbel, aus dessen Holz wir Geigen bauen können.

Es gibt Geigenbauer, die sich wie einst Stradivari bei Brescia einen alten Baum fällen lassen?

Ja, genau. Aber die Herkunft des Holzes spielt fürs Klangresultat keine Rolle. Viel wichtiger ist die Verarbeitung. Oder brauchte das Holz 300 Jahre, bis es richtig eingeschwungen ist?

Das wäre schlecht, hiesse ja, dass man auch bei Ihren Geigen 300 Jahre warten müsste.

Ja, aber nur wenn ich daran glaube, dass die alten Geigen besser klingen.

Ihrer Meinung nach tun sie das ja nicht, womit Sie einst in der Welt belächelt wurden.

Genau. Es steht für mich ausser Frage, dass die berühmten alten Instrumente nicht besser klingen, schliesslich gibt es wissenschaftliche Belege dafür, dass es nicht immer so ist. Es gibt von der Sorbonne-Universität Paris mehrere Studien, bei welchen man Frequenz-Kurven von Geigen aufzeichnen konnte. Diese Untersuchungen belegen zwar, dass die Mehrzahl der alten italienischen Geigen gut klingt. Ihr Klang besitzt die Tragfähigkeit einer menschliche Gesangsstimme. Aber genau das können auch neue Geigen erreichen.

Je weicher und je schwerer das Holz, desto dunkler der Klang. Bild: Severin Bigler

Zwischenfrage: Was beurteilen wir eigentlich beim Geigenklang?

Das Volumen und die Klangfarbe. Bei guten alt-italienische Geigen ist der sogenannte Sängerformant sehr stark ausgebildet: Dies ist ein Obertonbereich zwischen 2000 und 4000 Hertz. Das ist nebenbei auch der Frequenzbereich eines Feuermelders. Diesen Obertonbereich empfinden wir als sehr kräftig, weil unser Gehör für diesen Frequenzbereich sehr empfindlich ist. Die Nähe zur Gesangsstimme ist übrigens ein barockes Ideal: Damals wollte man mit einem Melodieinstrument den Gesang imitieren. Das gelang.

Ist dieser entscheidende Obertonbereich angebaut, oder ist es «einfach» so, weil es alte Geigen sind?

Nein, dann könnten es neue nicht auch haben. Und: Nur gewisse haben es.

Woran liegt es? Oder direkter gefragt: Wie baue ich das?

Das kann man nicht genau sagen. Es braucht die Fähigkeit des Geigenbauers, es reinzubringen.

Entschuldigung: Ich kann nicht etwas in ein Holzkonstrukt einbringen, das ich nicht kenne.

Wenn man das Ziel definiert, und lange daran arbeitet, es zu erreichen, dann gelingt es irgendwann. Wie ein Mensch, der in einem dunklen Raum einen Apfel findet, wenn er weiss, wonach er sucht.

Das Beispiel mit dem Apfel begründet auf Logik, das mit der Geige nicht: Sie können nicht etwas he­ran­schleifen, ohne zu wissen, wie.

Nein, das geht nicht, da haben Sie recht … und doch funktioniert es. Ich beginne bei einem unlackierten Instrument, hier etwas wegzunehmen, da etwas – bis es den gewünschten Klang hat. Ich nenne das «Eintrimmen». Aber vorher, das ist einfacher, kann ich noch die Grundtönigkeit der Geige bestimmen: hell oder dunkel? Das wird durch die Weichheit der Platten bestimmt.

«Als Jugendlicher war ich ein nervendes Faktotum, ging in alle möglichen Künstlerzimmer und fragte: "Darf ich mal ihre Stradivari spielen?"» Bild: Severin Bigler

Somit also nach physikalischen Regeln?

Ja, praktisch. Je weicher und je schwerer das Holz, desto dunkler der Klang.

Durch das «Eintrimmen» wollen Sie in diesen geheimnisvollen Obertonbereich kommen, in diese 2000 bis 4000 Hertz.

Genau. Aber wie man diesen anregt, ist nicht so ganz klar. Eine Klangfarbe aus Grund- und Obertönen zusammenzumischen, ist mit einem Maler vergleichbar, der ein Braun aus vielen Farben erzeugt. Ich möchte beim Eintrimmen erreichen, dass gewisse Obertöne im Bereich des Sängerformanten besonders stark sind. Das muss ich hören und bewerten können. Wenn ich etwas ändere, muss ich hören, ob es besser oder schlechter geworden ist.

Dieses Klangbild ist gespeichert in Ihrem Kopf?

Ja. Als Jugendlicher war ich ein nervendes Faktotum, ging in alle möglichen Künstlerzimmer und fragte: «Darf ich mal ihre Stradivari spielen?» Ich wollte hören, wie das, was ich im Saal als Solisteninstrument erlebt hatte, am Ohr des Geigers klingt. Diese Versuche ­waren meine Referenz. Ich entwickelte eine Klangvorstellung: ein Klang, der nahe der Gesangsstimme liegt.

Ist diese Stimme jene einer Sopranistin oder eines Tenors?

Ein Sopran für die Geigen und ein Tenor für die Celli.

Die Geige soll wie Maria Callas oder Anna Netrebko klingen?

Wir sind leider weit davon entfernt, aber ich träume von Geigen, die das können. Ich wache immer enttäuscht auf, wenn ich merke, dass es nur ein Traum war. Wenn ich als Zielvorgabe eine Stradivari hätte, wäre ich schon lange fertig. Aber ich möchte noch viel mehr von dieser Gesangsstimme in meinen Geigen haben.

Ich brauche Boden … simpel gefragt: Was ist eine gute Geige?

Tja … die Frage ist gut. Sieht man die Geige unabhängig vom Spieler, muss ihr Klang nahe dem italienischen Belcanto sein. Das ist die komplizierte Variante. Eine einfache: Eine gute Geige macht ihren Spieler zufrieden.

Bei Nummer zwei ist’s wie beim Wein: Der eine mag Primitivo für 9.90 Franken, ein anderer braucht einen 890 Franken teuren Bordeaux.

Genau. Würde ich Geigen-Primitivo produzieren, sage ich als Geigenbauer: «Ich baue ein Zufallsprodukt: Wem gefällt was? Bitte aussuchen und kaufen.» Die Leute, die in mein Atelier kommen, suchen aber genau das, was ich mache. Hier gibt es keine unterschiedliche Klänge zum Auswählen. Ich bin kein Dienstleister. Ich habe meine Vorstellungen. Hätte ich das nicht, würden alle Geigen unterschiedlich tönen.

Dachte Stradivari genauso rational?

Stradivari-Instrumente klingen heute bei weitem nicht alle auf höchstem Niveau. Viele Solisten müssen erst langwierig den Klang ihrer Stradivari von Spezialisten einrichten lassen, bevor sie sich damit auf die Bühne trauen. Bei neuen Geigen hingegen hat man die Möglichkeit, so lange zu suchen, bis man eine gefunden hat, die gefällt.

… so hat man seine «gute Geige».

Ja, aber man geht nicht fair mit dem Thema um. Wir wollen im Konzert einen Star hören und eine tolle Stradivari bewundern. Die Tatsache, dass ein Musiker eine Stradivari spielt, macht einen Teil seiner Berühmtheit aus. Das weiss er und nimmt bewusst die Mühen in Kauf, die solch ein Instrument mit sich bringt. Allein die Auflagen von der Versicherung sind immens. Wenn wir eine Stradivari hören und sie nicht gut geklungen hat, geben wir oft uns oder dem Solisten die Schuld. Nie war das Instrument verantwortlich, denn schliesslich war es eine Stradivari! Mit einer Stradivari unterm Kinn fühlt sich ein Musiker sicher und unangreifbar.

Wie und wann begann dieses Stradivari-Marketing?

Um 1800 herum. Die meisten berühmten Virtuosen waren ausserdem auch sehr erfolgreiche Geigenhändler: Viotti oder Paganini brauchten nur eine Tonleiter zu spielen und konnte diese Geige dann als «Ex-Viotti» weiterverkaufen. Deswegen haben wir heute auch mehrere Ex-«Paganini»-Geigen.

Aber warum ging es immer weiter, warum kostet heute eine Stradivari doppelt so viel wie vor 30 Jahren?

Früher waren Musiker die Käufer, als Pension haben sie ihre Geigen später mit Gewinn verkauft. Heute sind die meisten nicht mehr selbst Eigentümer, sondern angewiesen auf Mäzene und Stiftungen. Häufig werden Stradivaris auch von Investoren gekauft und für einen Zeitraum einem berühmten Solisten zur Verfügung gestellt. Die Tatsache, dass das Instrument prominent gespielt wurde, garantiert einen hohen Gewinn bei einem Wiederverkauf.

youtube

Was ist mit alten italienischen Geigen ohne grossen Namen?

Viele sind dem modernen Konzertbetrieb oft nicht gewachsen. Guarneris, Guadagninis und Stradivaris hingegen sind ideal für das Repertoire des 19. Jahrhunderts, ihre Instrumente entsprachen dem damaligen Klangideal.

Haben Sie Ihr Ideal erreicht?

Mit meinen heutigen Geigen wäre ich vor 20 Jahren recht glücklich gewesen.

Sie hoffen weiterhin, Geigen zu bauen, die Gesangsstimmen noch ähnlicher sind. Aber wie genau wollen Sie noch mehr machen?

Bei der Ästhetik und dem Klang. Hinsichtlich der Ästhetik habe ich grosse Ambitionen: Wenn es gelingt, einen Künstler wie David Hockney ein Bild auf ein neues Instrument malen zu lassen, könnte das seit 400 Jahren unveränderte Design an unseren Zeitgeist angepasst werden. Ich habe Hockney bereits angefragt.

