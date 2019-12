Mitgründer der Theatergruppe «Karl's kühne Gassenschau» gestorben Einer der vier Mitgründer der Schweizer Varieté-Theatergruppe «Karl's kühne Gassenschau» ist tot: Markus Heller starb am Montag im Alter von 62 Jahren nach schwerer Krankheit, wie die Familie in einer Todesanzeige am Mittwoch mitteilte. 04.12.2019, 08.34 Uhr

«Karl's kühne Gassenschau»-Mitbegründer Markus Heller. «Karl's kühne Gassenschau»-Mitbegründer Markus Heller in Aktion. Die vier Mitgründer von «Karl's kühne Gassenschau»: der verstorbene Markus Heller, Ernesto Graf, Brigitt Maag und Paul Weilenmann.