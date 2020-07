Mit einem Dokfilm machte er Ländler salonfähig: Der Ausserrhoder Cyrill Schläpfer erhält den Schweizer Musikpreis Cyrill Schläpfer wird vom Bundesamt für Kultur für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Musikproduzent, Musikverleger und Filmemacher hat 1993 mit dem Dokumentarfilm «UR-Musig» die Appenzeller Volksmusik aus einem frischen Blickwinkel gezeigt. Hanspeter Spörri 25.07.2020, 05.00 Uhr

Der Schweizer Musikpreis, verliehen vom Bundesamt für Kultur, hat ihn überrascht. Cyrill Schläpfer, Filmemacher, Musikproduzent und Musikverleger, hat in den letzten Jahren keine Projekte mehr realisiert. Die Dampfschiff-Symphonie «Die Waldstätte» erschien 2007 – eines seiner letzten Werke. Er glaubte, er sei etwas in Vergessenheit geraten, «in der Versenkung verschwunden» gar.

Und nun also ein Preis für sein Lebenswerk. In diesem spielt sein Film «UR-Musig» die zentrale Rolle. Er wurde Ende der 1980er-Jahre gedreht und war in den Kinos um 1993 ein Riesenerfolg. Und er hat – das weiss der Autor dieser Zeilen aus eigener Erfahrung – mitgeholfen, einem Publikum, das eher Jazz, Rock, Punk oder klassischer Musik zuneigte, die Volksmusik näherzubringen.

Ein neuer Blick auf die Appenzeller Musiktradition

Ländler seien in der urbanen Gesellschaft damals verpönt gewesen, hätten als käsig und rückständig gegolten, erinnert sich Cyrill Schläpfer. Das habe die Finanzierung des Films schwierig gemacht. Es sei aber auch seine Chance gewesen, denn er schwimme gern gegen den Strom. Schliesslich ist es ihm gelungen, mit dem Film Türen zu öffnen, die Zentralschweizer und Appenzeller Volksmusiktraditionen und die Musikanten aus einem anderen Blickwinkel zu zeigen.

Die Tür ist seither offengeblieben. «UR-Musig» ist ein Zeitdokument, könnte heute nicht mehr so gedreht werden, denn inzwischen ist eine neue Generation von Musikanten aktiv. Aktuell ist der Film aber nach wie vor. Dank der kürzlich abgeschlossenen Digitalisierung und Restaurierung – «eine aufwendige Sache, die ins Geld geht» – kann er heute auch wieder in Kinos gezeigt werden.

Wer ihn heute sieht, stellt fest, dass «UR-Musig» tatsächlich einen Wendepunkt markiert – vielleicht nicht in der Musik selbst, aber sicher bei deren Wahrnehmung und Wertschätzung.

Das Schwyzerörgeli-Lebensgefühl

Zu Beginn der Arbeit an «UR-Musig» beschäftigte sich Schläpfer hauptsächlich mit dem Muotathaler Schwyzerörgeli-Musikanten Rees Gwerder (1911–1998). Er plante, mit ihm eine CD aufzunehmen, spürte aber, dass er mehr zeigen wollte: ein Lebensgefühl, das Wesen dieses Mannes, seine direkte, unverblümte Art. Und das war nur im Film möglich.

Schläpfer entschied sich, den filmischen Bogen weiter zu spannen, entsann sich seiner Appenzeller Wurzeln. Im 19. Jahrhundert seien sieben Brüder Schläpfer – alle Metzger von Beruf – aus dem Appenzellerland ins Luzerner Seetal ausgewandert. Deshalb ist der Luzerner Cyrill Schläpfer Bürger von Wald AR.

Von Trogen über Bukarest nach Boston

Als Bub war er in Luzern bei den Tambouren, machte als Jugendlicher bei der Luzerner Fasnacht mit, vergass in den drei Tagen den schmerzenden Rücken, die wunden Hände, erlebte trommelnd eine Art von Trance und beobachtete, wie Trommelklänge die Menschen in Bewegung zu setzen vermochten.

Nach der Matura nahm er Hackbrett- und Cymbal-Unterricht in Trogen und Bukarest, studierte zwei Semester Architektur an der ETH, besuchte die Kunstgewerbeschule, arbeitete als Taxifahrer, stiess dann auf den Ausbildungsgang am Berklee College of Music in Boston.

Im ersten Semester habe er beinahe aufgegeben – so hoch sei das Niveau gewesen. Er biss sich durch, konzentrierte sich aber auf die Musikproduktion, nahm nach seiner Rückkehr in die Schweiz eine Stelle bei der Plattenfima EMI an, entdeckte im Archiv einige alte Singles mit Aufnahmen von Rees Gwerder– und wusste, worauf er fortan fokussieren wollte.

Komplexes musikalisch-seelisches Geflecht einer ländlichen Kultur

«Dieser Menschenschlag, der heute verschwunden scheint», interessierte ihn mehr als alles andere:

«Diese Direktheit! Dieses Können!»

Gwerder war für Cyrill Schläpfer so etwas wie der Meister – die entscheidende Begegnung im Leben. Es sei dabei nicht um Didaktik gegangen, nicht ums Lehren und Lernen, sondern ums Tradieren. Gwerder spielte einfach nur vor, sagte vielleicht: «Das lernst Du nie!» Und führte den Filmemacher in das komplexe musikalisch-seelische Geflecht einer ländlichen Kultur.

«Dieser Film ist mit Respekt den traditionellen Appenzeller Musikern, den querstehenden und musikalischen Grinden aus dem Muotatal und den naturverbundenen Berglern der Innerschweiz gewidmet», verkündet der Vorspann von «UR-Musig».