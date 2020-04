«Mit angezogener Handbremse und spärlich besetzt»: Trotz verschobener Ausstellung «Thurgauer Köpfe» wird im Kunstmuseum Thurgau weiter aufgebaut

Betroffen sind fünf weitere Thurgauer Museen, welche diese erste gemeinsame Schau am 25. April eröffnen wollten. Die Kuratorin des Kunstmuseums, Stefanie Hoch, erklärt, wie die Vorbereitungen weiterlaufen. Christina Genova 18.04.2020, 05.00 Uhr

Die Kuratorin Stefanie Hoch mit Techniker Uwe Fuchs bei den Vorbereitungen für «Thurgauer Köpfe – Frauen erobern die Kunst» im Kunstmuseum Thurgau in Warth. Bilder: Donato Caspari

Noch hängt im Kunstmuseum Thurgau in Warth kein einziges Bild. Die Werke befinden sich in Warteposition, lagern an die Wände gelehnt auf Schaumstoffunterlagen. Eigentlich hätte am 25. April «Thurgauer Köpfe» eröffnet werden sollen – die erste gemeinsame Ausstellung von sechs Thurgauer Museen. In diesem Rahmen zeigt das Kunstmuseum unter dem Titel «Frauen erobern die Kunst» Werke von meist vergessenen Thurgauer Künstlerinnen, die zwischen 1880 und 1980 entstanden sind.