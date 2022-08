Lucerne Festival Am 13. August war der Anschlag auf Salman Rushdie, jetzt spielte seine Nichte in Luzern: Zu ihrem Onkel schweigt sie – ausser bei einer Frage Mishka Rushdie ist eine aufstrebende Pianistin – und die Nichte des weltberühmten Schriftstellers Salman Rushdie. Wie sie den Anschlag auf ihren Onkel verarbeitet – und ihn im Konzert ehrt. Christian Berzins Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Mishka Rushdie Momen trat letzte Woche am Lucerne Festival in der Lukaskirche auf. Dominik Wunderli (Luzern, 08.03.2022)

Es war zu 96 Prozent ein hochkünstlerisches Ereignis und zu vier Prozent ein politisches. Aber diese vier Prozent wird niemand vergessen.

In der Debüt-Reihe des Lucerne Festival spielte am Donnerstag Mishka Rushdie Momen. Seit dem 13. August 2022 ist ihr erster Nachname wieder präsent und alle wussten: Da spielt eine «Rushdie» – genauer: die Nichte von Salman Rushdie, jenem indischen Schriftsteller, der seit 1989 um sein Leben fürchtet. Damals rief der Iran die Muslime in aller Welt dazu auf, Rushdie zu töten.

Mishka Rushdies Konzert beginnt, wie ein Konzert nun mal beginnt: mit Beethoven. Und da wir in der Debüt-Reihe sitzen, ist das nicht eine verschrobene Sonate, sondern ein Schlachtross. Das Werk nimmt seinen Lauf, weder besonders gut noch besonders schlecht ­gespielt.

Kaum aber ist die Sonate fertig, stellt die Pianistin dem Publikum auf grandiose Art ein Bein. Nun nämlich wechselt Modern und Alt in kurzen Sequenzen, aber mit deutlichen Hörverbindungen. Eine Uraufführung setzt dem mutigen Programm die Krone auf, ehe sich Rushdie Hals über Kopf in Schuberts abgründige «Wanderer-Fantasie» stürzt und damit spektakulär den Bogen zur «Mondscheinsonate» schlägt. Das Publikum erhält eine grandiose Lehre in Klang und Form und jubelt.

Die Zugabe für den Onkel, den Schriftsteller

Trotz stickiger Luft in der Lukaskirche setzt Rushdie eine Grossartigkeit drauf – eine tragische. «Ich widme diese Zugabe meinem Onkel», sagt sie ins Rund und spielt dann das C-Dur-Präludium aus Bachs wohltemperiertem Klavier mit pochendem Herzen und somit zu schnell.

Drei Stunden später, in den dicken Sesseln der Lobby des Hotels Schweizerhof, sagt Rushdie, dass sie nach Schubert durch den Wind gewesen sei und ihre Worte wohl sowieso niemand verstanden hätte.

Wie es ihm gehe, dem Onkel, frage ich, und kriege keine Antwort. Wie die Fatwa von 1989 das Leben ihrer Familie beeinflusst habe, will sie ebenso wenig beantworten wie die Frage, ob sie deswegen je unter Gefahr stand. Trotzdem trage sie den Namen Rushdie, sage ich in die Stille und höre die Antwort «Weil ich eine Rushdie bin.»

Auf Facebook ist da «nur» ein «Mishka RM» zu sehen und erst auf den zweiten Blick der Verweis auf ihre offizielle Künstlerinnen-Seite: «Mishka Rushdie Momen – Pianist».

Am Lucerne Festival, weil sie Inderin ist?

Auf der privaten Seite ist allerdings auch der Onkel präsent, bat Mishka Rushdie doch vor zwei Wochen die Freunde in New York via Hashtag #standwithsalman, eine Kundgebung zu besuchen, bei der das Werk ihres Onkels im Zentrum stand. «Es war für mich sehr bewegend, wie diese Schriftsteller aus dem Werk meines Onkels lasen», sagt sie dazu leise.

Bereits am 14. August 2022, einen Tag nach dem Attentat, hatte sie ihren Onkel zitiert, der geschrieben hatte, dass Literatur der Ort sei, an den er gehe, um die höchsten und tiefsten Orte in der menschlichen Gesellschaft und im menschlichen Geist zu erforschen: «Dort hoffe ich, nicht die absolute Wahrheit zu finden, sondern die Wahrheit der Geschichte, der Vorstellungskraft und des Herzens.» Vielleicht liesse sich Ähnliches auch über die Musik sagen, ja über die ausgeklügelten Programme von Mishka Rushdie.

Ob ihr Programm zum Thema «Diversity» passe, will sie nicht kommentieren. Dass alle Debüt-Konzerte beziehungsweise die Künstler und Künstlerinnen auf das Thema zugeschnitten waren, sie als Inderin mit dabei war, interessiert Rushdie nicht: «Das müssen Sie Intendant Michael Haefliger fragen», meint sie ausweichend – und der antwortet dann klar: «Mishka Rushdie ist in der Debüt-Reihe, weil sie eine herausragende junge Pianistin ist. Wir freuen uns, dass sie als Inderin auch das diesjährige Thema Diversity repräsentiert.»

Mishka Rushdie mag wie wir alle indisches Essen, wuchs aber in London auf und durchlebte eine britisch-internationale Musikausbildung. Bevor sie den Wunsch hatte, Pianistin zu werden, neigte sie zur Schriftstellerei. Womit wir wieder beim Onkel wären.

Am Ende des Gesprächs sagt Rushdie, dass sie nicht ungern über Beziehung zu ihrem Onkel rede: «Ich bewundere seine Bücher – und alle anderen machen das hoffentlich auch. Er ist ein aussergewöhnlicher Schriftsteller – ein Talent, das es nur einmal gibt.» Aber sie wolle zurzeit die Medienaufmerksamkeit möglichst niedrig halten.

Mishka Rushdie vermittelt hohe Werte der Kunst. Benjamin Ealovega

Die Vorsicht etwas abgelegt, schiebt sie auch noch zum Thema «Diversity» und zu ihrem Inderinnen-Sein nach: «Wenn wir über unsere Identität sprechen, dann kommen da so viele Faktoren hinzu, die unser menschliches Sein ausmachen: Dank der Kunst greifen wir über die Jahrhunderte und die Kontinente, verbinden sie, obwohl die Menschen so verschieden sind. Das sind die Werte der Kunst.»

Mishka Rushdie vermittelt sie spielend.

