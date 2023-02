Ein feministischer Roman, der selbst Sexisten vergibt

MeToo Der erste ultrafeministische Roman, der selbst sexistische «kleine Arschlöcher» zurück ins Boot holt Die französische Autorin Virginie Despentes gilt als weiblicher Houellebecq, nur schreibt sie politisch wacher. Nun legt sie einen Post-MeToo-Roman vor. Julian Schütt Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Trifft den Zeitgeist: Virginie Despentes. Kiwi

«MeToo»: Eben noch breitete sich das Schlagwort in allen Köpfen aus, mal positiv, mal negativ aufgeladen. Und bereits sind wir in der Post-MeToo-Ära angelangt. Nun liegt der wohl erste Post-MeToo-Roman vor: Virginie Despentes’ «Liebes Arschloch».

Als das Buch im vergangenen Bücherherbst in Frankreich erschien, stand es wochenlang auf Platz eins der Bestsellerlisten. Schon zuvor war das Spektrum der ehrenvollen Etiketten für Despentes imposant, reichte von «Balzac unserer Zeit» bis zu «Punk der Gegenwartsliteratur».

Houellebecq brächte höchstens einen Anti-MeToo-Roman zustande

Virginie Despentes setzt zwar Balzacs «Menschliche Komödie» im 21. Jahrhundert fort, aber sie tut es aus radikal feministischer oder eben postfeministischer Perspektive. Sie schreibt auch direkt und schroff, wie eben Punk klingt, aber zugleich mit einer Differenziertheit und Zärtlichkeit, wie wir sie bei den Sex Pistols nicht unbedingt finden.

Am häufigsten verglichen wird Virginie Despentes freilich mit Michel Houellebecq. Klar, beide treffen den heutigen Zeitgeist, sodass wir uns in ihren Figuren wiedererkennen. Beide sind auch eminent gesellschaftspolitisch. Doch Houellebecq käme es nie in den Sinn, einen Post-MeToo-Roman zu schreiben, höchstens einen Anti-MeToo-Roman.

Er kann in seiner Literatur vielleicht besser Atmosphären einfangen. Und seine Figuren haben mehr Fleisch und Blut als jene von Despentes. Doch politisch ist man bei ihm keine Stunde sicher, ob er nicht völlig durchdreht und sich in rechten Sümpfen verliert.

Ganz anders Despentes: Sie schreibt bei aller Radikalität doch unvoreingenommener, will keine engen und dumpfen Denkschablonen und Ressentiments bestätigen. Kurz: Der weibliche Houellebecq hat zumindest politisch mehr drauf als der männliche.

Der vermeintlich aufgeschlossene Literaturbetrieb ist sexistisch

Vor 30 Jahren sorgte die heute 53-jährige Virginie Despentes mit dem skandalträchtig betitelten Buch «Baise-moi» («Fick mich!») für Furore, das sie selbst verfilmte. Zur wohl stärksten Stimme des französischen Feminismus avancierte sie spätestens 2006 mit dem Essay «King Kong Theorie». Als Meisterwerk gilt ihre Romantrilogie «Das Leben des Vernon Subutex», das ein Panorama der aktuellen französischen Zustände und ihrer Grausamkeiten liefert.

Ihr neues Werk «Liebes Arschloch» spricht im Titel einen Schriftsteller namens Oscar an, der von seinen Büchern ziemlich anständig leben kann. Er sieht sich als MeToo-Opfer. Zoé, eine ehemalige Pressereferentin im Verlag, inzwischen einflussreiche ultrafeministische Bloggerin, prangert ihn an, sie einst gemobbt und befummelt zu haben, als er wieder einmal betrunken oder mit Koks vollgedröhnt war.

Virginie Despentes:

Liebes Arschloch. Roman. Kiepenheuer & Witsch, 332 Seiten. zvg

Durch sie erfahren wir, wie sexistisch der vermeintlich aufgeschlossene französische Literaturbetrieb ist. Da sich Oscars Bücher gut verkaufen, weist ihn im Verlag niemand zurecht, wenn er übergriffig wird. Lieber tauscht man die Pressereferentin Zoé aus, die danach keine Stelle mehr in einem Verlag findet.

Er schimpft im Suff über das «laute Weibstück»

Oscar wehrt sich vergeblich gegen sein Macho-Image. Niemand glaubt an seine Unschuld. Auch über die Starschauspielerin Rebecca haut er in den sozialen Medien im Suff üble Prollsprüche raus. Früher habe er sich nach jedem Film in sie, die Femme fatale, verliebt, inzwischen sei sie ein «lautes Weibstück», das sich als Ratgeberin junger Feministinnen aufschwinge.

Die angesprochene Rebecca antwortet ihm nun mit der netten Anrede «Liebes Arschloch» und geizt nicht mit weiteren Beleidigungen: «Du bist wie eine Taube, die mir im Vorbeifliegen auf die Schulter kackt.» Es stellt sich heraus, dass sie gewisse Berührungspunkte haben. Sie stammen beide aus Nancy, und er kannte sie schon in ihren Teenie-Zeiten, weil er der kleine, unansehnliche Bruder ihrer besten Jugendfreundin war.

Despentes überwindet den Anschuldigungsmodus der MeToo-Debatte

Langsam verwandelt sich die anfangs typische MeToo-Story in eine Post-MeToo-Geschichte. Das gelingt Virginie Despentes mit einem Mix aus altbewährten Stilmitteln: Sie kombiniert den Briefroman mit dem philosophischen Dialogprinzip, wie es schon Diderot gepflegt hat. Rebecca und Oscar beginnen eine zuerst herrlich konfrontative, dann immer gepflegtere Mail-Korrespondenz, und dazwischen sind einzelne Blogs von Zoé, der Erzfeindin Oscars, eingestreut, mit der Rebecca sich aber ungeniert solidarisiert.

Auf diese Weise kann Despentes die MeToo-Kontroverse in allen Facetten ausloten, ohne im reinen Anschuldigungs- und Klagemodus zu verharren. Sie erzählt aus der Opfer- wie der Täteroptik, aus weiblicher und männlicher Sicht, ohne dass eine voreilige Versöhnung die Konfliktlinien verzuckert. Doch die Briefpartner emanzipieren sich gedanklich, überwinden die öden Schwarz-Weiss-Fronten.

Der Mann darf mehr sein als nur ein Auslaufmodell

Oscar bunkert sich nicht länger in seinem Selbstmitleid ein, er sucht sogar regelmässig die Narcotics Anonymous auf, um sein Drogenproblem in den Griff zu bekommen. Allgemein darf der Mann bei der Feministin Despentes mehr sein als nur «Windows 95», das nicht mehr upzudaten sei. Auch Rebecca lässt sich immer mehr auf das «Arschloch» ein.

Beide gehören sie einer Generation an, in der noch eine andere Lebenslogik faszinierte, als sie nun in den sozialen Medien gefördert werde: «Man gierte nicht nach Likes. Im Gegenteil: Man wollte von den Bescheuerten gehasst werden.»

Auch Frauen erhoben Harvey Weinstein zum King

Die Schauspielerin Rebecca und der Schriftsteller Oscar tauschen sich nun über drängende Themen der Zeit aus: sexuelle Belästigung, Feminismus, Sucht und Entzug, Altern, Kinder, die unveränderte Klassengesellschaft, das Leben in der Pandemie, den Fanatismus des Web-Aktivismus.

Und immer wieder MeToo. Doch im Post-MeToo-Stadium werden auch Tabus der Debatte verhandelt. Selbst die Feministinnen Rebecca und Zoé geben zu, dass es nicht damit getan war, Weinstein hinter Gitter zu bringen. Sie gehen der Frage nach, weshalb auch Frauen Weinstein zum King erhoben, weshalb Filmsternchen «sich prügelten, um in seine Nähe zu kommen», weshalb die Branche bewusst auch Minderjährige ins Rennen schickte, um all die Weinsteins für sich zu gewinnen.

Was mit der Anrede «Liebes Arschloch» beginnt, entwickelt sich zu einem politisch extrem klugen und extrem witzigen Roman, der in eine Hymne auf das Zuhören mündet. Und wir hängen alle an den Lippen von Virginie Despentes, selbst wenn wir Männer und Arschlöcher sind.

