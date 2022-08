Das Menuhin Festival Gstaad will nachhaltig werden

Menuhin Festival Gstaad Ein Klassikfestival wagt mit Demut den Weg in die Nachhaltigkeit – geht das gut? Das Gstaad Menuhin Festival will Verantwortung übernehmen: Ab 2023 soll es nachhaltig werden und mit gesellschaftskritischen Themen das Publikum bewegen. Christian Berzins Jetzt kommentieren 26.08.2022, 19.00 Uhr

Botschafterin für Nachhaltigkeit des Menuhin Festival Gstaad im Grünen: Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja. Raphaël Faux

Ist ein Klassikfestival mehr als eine mehr oder weniger originelle Aneinanderreihung von tollen Konzerten?

Zögerlich «ja» sagt man beim Lucerne Festival. Es hat sich 2022 das Thema «Diversity» auf die Fahne geschrieben und präsentiert neben den üblichen Stammgästen eine bunte Schar Musizierender aus aller Welt, die sonst kaum im KKL zu sehen wären.

Mit «sehr wohl!» beantwortet das Gstaad Menuhin Festival die Frage. Jedenfalls ab 2023, soll doch dann das Thema «Nachhaltigkeit» sowie «Wandel» den Anlass prägen: auf künstlerischer und organisatorischer Ebene.

Das Festival will Verantwortung übernehmen und sich auf den Weg zu umfassender Nachhaltigkeit begeben. Wir erinnern uns, dass im Lockdown alle im Klassikgeschäft davon sprachen. Doch kaum wieder startklar, setzte man sich in die Flieger und ging und geht auf Tournee wie eh und je.

«Grüne» Anreize für die Gäste

Gstaad will es nicht bei schönen Worten bewenden belassen und hat in Zusammenarbeit mit der Stiftung «myclimate» die gesamten CO2-Emissionen des Festivals gemessen (total 2109,3 Tonnen CO2). Man weiss, wie viel Treibhausgas ein Konzertbesuchende pro Abend verursacht, nämlich 82 kg CO2. Zum Vergleich: 36 kg CO2 verursacht 1 Kilo Fleisch; ein Flug Zürich–New York entspricht 2,6 Tonnen/Person. Nun will man für die Gäste Anreize schaffen, «grüner» anzureisen. Auch Künstler, ja ganze Orchester müssen auf ihre Bilanz achten, die Geschäftsstelle soll gar CO2-neutral werden.

Grün in die Gstaader Festivalzukunft: Geigerin Patricia Kopatchinskaja (links) und Intendant Christoph Müller. Raphael Faux

Eng verschlungen mit dieser rationalen Thematik steht die künstlerische Ausrichtung: die emotionale Thematik. Intendant Christoph Müller gibt den drei folgenden Jahren zur Nachhaltigkeit passende Themen, die sich wie Leitmotive durch das Programm ziehen sollen: 2023 startet man mit «Demut».

Der Schwerpunkt erinnert an Luzern, als es da einst um «Macht» oder «Natur» ging. Allerdings hätte es in der Zeit des Börsenbooms und des Festivalaufschwungs in den Nuller-Jahren kaum «Demut» geheissen. Und mit der Demut ist es bei Stars auch in finanzieller Hinsicht nicht einfach.

2023 aber – nach oder im Krieg und nach oder in der Pandemie – ist in Gstaad «Demut» gleich dreifach angesagt: «Demut & Natur», «Demut & Glaube», «Demut & Vorbilder». 2024 geht es weiter mit dem Thema «Transformation» und 2025 mit «Migration».

Mit Patricia Kopatchinskaja hat das Festival eine berühmte geigende Fürsprecherin. Sie wird Programme schaffen, die diese Themen widerspiegeln. Doch Christoph Müller will nicht nur punktuelle Ausrufezeichen setzen, sondern in den meisten Programmen den «Demut»-Schwerpunkt einbeziehen.

Ob sich die Stars darauf einlassen?

Das Gros der Künstler kommt oft mit selbst gestalteten Tournee-Programmen, die Festival allerdings mit dramaturgischem Geschick durchaus auf das eigene Thema münzen könnten. Das oft Gehörte kann dann neu diskutiert und greifbar werden. An den mit Stars gespickten Festivals geht das mal besser, mal schlechter. Internationale Künstler, die nach Luzern kamen und nach dem Motto gefragt wurden, zuckten oft mit den Schultern. Bei Allerweltsthemen ist das nicht weiter schlimm, bei gesellschaftspolitischen wie 2022 in Luzern oder 2023 in Gstaad sollte man hingegen eine Meinung haben. Diese Themen bleiben auch fürs Publikum eine Herausforderung.

Patricia Kopatchinskaja am Menuhin Festival in der Kirche Saanen. YouTube

Bisweilen bleibt ein schaler Nachgeschmack: Einen Sommer lang lebt man ein gesellschaftspolitisches Thema, danach aber geht es rasch vergessen. Anders gesagt: Wer am Schalter der Klassikwelt sitzt, sollte mit ihm nicht bloss spielen.

Gstaad schreibt sich nun «Nachhaltigkeit» auf die Fahne und gibt sich mit Demut eine Aufgabe und ein Ziel. Ob es erreicht wird, lässt sich hören – und auf die Kommastelle genau messen.

