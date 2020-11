Mehr als Ausfallentschädigungen: Wie die Ostschweizer Kulturämter den Kampf gegen Corona aufnehmen Die Auswirkungen der Pandemie treffen einmal mehr die Kultur. Um nachhaltige Schäden von der Kulturszene abzuwehren, greifen die Förderstellen nach einem neuen Hilfsmittel: Ostschweizer Kulturämter vergeben Gelder für Transformationsprojekte. Eine Übersicht, was das ist, wer davon profitiert, und was man sich erhofft. Julia Nehmiz 03.11.2020, 05.00 Uhr

Magere Zeiten für die Kultur (wie hier an der Premiere «Black Ride»r im Theaterprovisorium St.Gallen): Publikumsgewinnung in Pandemiezeiten kann neu vom Kanton mit Projektgeldern gefördert werden. Bild: Benjamin Manser

Unter den Massnahmen, mit denen der gebeutelten Kulturbranche in Pandemiezeiten geholfen werden soll, findet sich seit neustem auch ein Wortungetüm, das es in sich hat: Unterstützung von Transformationsprojekten. Katrin Meier, Leiterin Amt für Kultur St.Gallen, erklärt, was darunter zu verstehen ist.