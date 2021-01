Medien «Das wird uns finanziell irgendwann in Bedrängnis bringen»: Das sind die Auswirkungen von Corona auf die Ostschweizer Bibliotheken Corona hat bei den Ostschweizer Bibliotheken dazu geführt, dass 2020 fast ein Viertel mehr elektronische Medien ausgeliehen wurden. Die physischen Ausleihen hingegen gingen moderat zurück, obwohl Bücher während des Lockdowns gratis verschickt oder mit dem Velo bis vor die Haustüre geliefert wurden.

Christina Genova 16.01.2021, 05.00 Uhr

Die Bibliothek Hauptpost St.Gallen bleibt trotz Corona geöffnet. Bild: Michel Canonica

500 Besucherinnen und Besucher in vier Stunden zählte die Kantonsbibliothek Thurgau in Frauenfeld am 21. Dezember. In dieser kurzen Zeit liehen sie rund 2000 Medien aus. Das war laut Lukas Hefti, dem Öffentlichkeitsbeauftragten der Bibliothek, der absolute Rekordtag des Jahres 2020: «Um die Bücherberge zu bewältigen, waren wir zeitweise zu siebt im Einsatz.» Tags darauf wurde die Bibliothek bis vorläufig 22. Januar geschlossen – wegen der angespannten epidemiologischen Lage im Kanton und der verschärften Coronamassnahmen des Bundes. Auch der zweite Rekordtag ist auf Corona zurückzuführen: Es war der 16. März, der Tag vor dem Lockdown.

Auch in anderen Ostschweizer Bibliotheken stiegen die Ausleihzahlen vor der Schliessung im März bemerkenswert an, so auch in der Bibliothek Speicher-Trogen, wie Bibliotheksleiterin Anna Lutz festgestellt hat:

«Vor dem Lockdown haben sich Kundinnen und Kunden vorsorglich mit einem guten Vorrat an Medien eingedeckt.»

Bibliotheken und Coronamassnahmen Teils offen, teils geschlossen Die Bibliotheken sind von den verschärften Coronamassnahmen des Bundes, die am Montag in Kraft treten, nicht betroffen. Sie dürfen weiter offen bleiben. Viele Ostschweizer Bibliotheken bleiben aber geschlossen, so zum Beispiel die Thurgauer Kantonsbibliothek in Frauenfeld. Sie bietet jedoch ebenso wie zahlreiche andere Bibliotheken einen Abholservice für Medien an. Die Ausleihe der Kantonsbibliothek von Appenzell Ausserrhoden ist auf Voranmeldung geöffnet, der Lesesaal geschlossen.

In St. Gallen bleiben die Bibliothek Hauptpost und Stadtbibliothek Katharinen offen für die Ausleihe und Rückgabe von Medien. Lese-, Lern- und Arbeitsplätze stehen nicht mehr zur Verfügung. (gen)



So viele Komplimente und so viel Wertschätzung wie noch nie

Danach, im Lockdown, brachen die Ausleihen ein, obwohl sich die Bibliotheken sehr innovativ zeigten. Viele boten einen Abholservice an, zum Beispiel die St.Galler Stadtbibliothek Katharinen. Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Kantonsbibliothek Thurgau lieferten im ganzen Kanton Medien kostenlos zu Fuss, per Velo und mit dem Auto bis vor die Haustüre aus, in Teufen bot man zusätzliche Öffnungszeiten für Risikogruppen an, die St.Galler Kantonsbibliothek Vadiana richtete während des Lockdowns einen kostenlosen Medienversand für im Kanton St.Gallen wohnhafte Kundinnen und Kunden ein und stellte insgesamt 2280 Pakete zu.

Dieser grosse, zusätzliche Effort des Bibliothekspersonals wurde laut Karin Sutter, der Leiterin der Bibliothek Teufen, sehr geschätzt: «Wir erhielten von unserer Kundschaft so viele Komplimente und Wertschätzung wie noch nie. Die Bibliotheken haben im vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen.»

Sehr erfreulich entwickelten sich 2020 die Zahlen der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (Dibiost). Daran beteiligt sind 180 Bibliotheken aus den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St.Gallen, Thurgau und Zürich sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein. Sie ermöglichen ihren Mitgliedern die Ausleihe von digitalen Medien wie E-Books, E-Audios, oder E-Papers. Diese können auf den Computer oder das Mobilgerät heruntergeladen werden.

Sehnsucht nach einem Schwatz in der Bibliothek

2020 wurden im Verbund 23 Prozent mehr digitale Medien ausgeliehen als 2019 (1,3 Millionen Ausleihen 2019, 1,6 Millionen Ausleihen 2020). Besonders bemerkenswert ist die Rekordzunahme im Lockdownmonat April von 49 Prozent über den ganzen Verbund hinweg. Die Kantonsbibliothek Thurgau weist für den März 2020 sogar eine Steigerung der Dibiost-Ausleihen von 80 Prozent auf. Lukas Hefti geht davon aus, dass das gesteigerte Interesse an digitalen Angeboten auch über die Pandemie hinaus erhalten bleibt, man habe damit viele Neukunden erreichen können. Er denkt aber, dass die meisten Menschen sich danach sehnen, ihre Bibliothek bald wieder wie gewohnt besuchen zu können:

«Sie schätzen es, in der Bibliothek Leute zu treffen, einen Schwatz zu halten oder sich mit einer Zeitung und einem Kaffee in einen Sessel zurückzuziehen.»

Alle angefragten Bibliotheken mussten jedoch 2020 einen leichten bis mittleren Rückgang bei den physischen Ausleihen hinnehmen, von 3 Prozent (Kantonsbibliothek Thurgau) bis fast 12 Prozent (Bibliothek Hauptpost). Keine der befragten Bibliotheken konnte direkt nach der Wiedereröffnung am 11. Mai einen Aufholeffekt feststellen, im Gegenteil: «Viele Leute waren noch verunsichert und kamen zum Teil eher zögerlich wieder», berichtet Karin Sutter aus der Bibliothek Teufen. Sehr gut besucht waren die Ostschweizer Bibliotheken in den Sommer- und Herbstferien, weil die Leute weniger verreisten und zu Hause Zeit zum Lesen hatten.

Rückgang der Mitgliederzahlen

Ausleihen erlaubt, verweilen verboten: Die Bibliothek Hauptpost zu Coronazeiten.

Bild: Michel Canonica

Die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden in Trogen leiht als wissenschaftliche Bibliothek nur zurückhaltend Bücher aus. Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut stellte jedoch fest, dass die Leute mehr Zeit für Recherchen hatten: «Sie haben sich während des Lockdowns stärker mit ihrem unmittelbaren Umfeld oder mit Lokalgeschichte befasst.» Entsprechend zahlreicher und tiefergehender seien die Auskünfte gewesen, die vermehrt per Telefon oder schriftlich erteilt wurden. Auch hätten die Leute zu Hause aufgeräumt, sagt Eisenhut. Die Kantonsbibliothek habe deshalb mehr Schenkungsangebote als üblich zur Ergänzung ihrer lokalgeschichtlichen Sammlungen erhalten: «Teils waren diese Angebote sehr wertvoll.»

Zu den negativen Corona-Effekten gehört, dass zum Teil die Mitgliederzahlen der Bibliotheken zurückgingen. Das ist zum Beispiel in der Bibliothek Heiden der Fall. Leiterin Miriam Hau­schildt vermutet, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass die Bibliothek über Veranstaltungen keine Werbung für sich machen konnte:

«Die Bibliothek ist nicht mehr so präsent bei den Leuten.»

Auch Franziska Tschumi, Leiterin der Bibliothek Herisau, konnte wesentlich weniger Neuanmeldungen entgegennehmen, auch wurden Mitgliedschaften vermehrt gekündigt. Sie befürchtet, dass sich diese Entwicklungen in Zukunft noch verstärken werden: «Das wird uns finanziell irgendwann in Bedrängnis bringen.»