Maria Callas Leidenschaft, die Leid erschafft: Wie ich die Callas-Biografin fragte, ob sie mir helfen könne Eva Gesine Baur hat über Maria Callas eine Biografie geschrieben, die sich wie ein Roman liest. Das ist so grossartig wie gefährlich. Christian Berzins

Traumpaar? Aristoteles Onassis und Maria Callas (1959). Bild: Hulton Deutsch / Corbis Historical

Ich habe in meinem Opernleben viele Diven bewundert, Dutzende Rosen in die Künstlerzimmer gebracht, fuhr 2005 wegen einer jungen Russin Hals über Kopf zurück nach Salzburg, bejubelte sie als Violetta. Aber keine dieser lebenden Sängerinnen kam nur annähernd an die tote Maria Callas heran. «Ist das Verklärung?», frage ich hilferufend, meinen Opern- und Callas-Fanatismus hinterfragend.

Im Jahr 2023 darf man über solche Fragen reden, stecken wir doch mitten in einem Callas-Jahr, feiern am 2. Dezember den 100. Geburtstag der Tragödin. Und so wende ich mich denn an keine Geringere als an Eva Gesine Baur: Die 62-jährige Kulturhistorikerin hat eine 500-seitige Callas-Biografie geschrieben.

«Wir haben verlernt, uns ergreifen zu lassen»

«Menschen, die Callas wie Sie als einzigartig bezeichnen, verklären sie nicht, sie hören nur genau hin. Sie ist absolut unverwechselbar und unnachahmbar. Das merkt man vor allem dann, wenn jemand sie nachzuahmen versucht.» Peinlich werde es, wenn Schauspielerinnen Fotoposen von Callas imitieren. «Bei Callas kam der Ausdruck, kam jede Geste von innen.»

Quelle: YouTube

Was für ein schöner Satz denke ich, ideal, sage aber, dass mir die Schauspielerinnen egal seien, denn wirklich peinlich seien doch die Callas-Epigonen, diese singenden Schmalspurgrillen. Baur, die Reflektierende, entgegnet, dass es immerhin grossartig sei, wenn Sängerinnen Callas zum Vorbild hätten und somit sagen könnten, was sie an ihr Vorbildhaftes vorfinden: «Ihren Ausdruckswillen, ihre Radikalität, ihre darstellerische Intensität, die man hören kann, ihren Umgang mit dem Wort, das Bedingungslose, ihre Fähigkeit, oft Gehörtes völlig neu erleben zu lassen: Das alles war in Callas und findet sich in ihrem Gesang. Wir sehen sie, wenn wir sie hören.»

Ikonographisches Bild: Callas als Violetta (Verdi: La Traviata). Bild: www.alamy.com

Und was sieht Baur, wenn sie Callas hört? «Ihren Mut zum Risiko und zum Pathos. Sie wollte unbedingt ergreifen, hat sich dafür grenzenlos verausgabt und alles aufs Spiel gesetzt. Gleichgültigkeit war eine Krankheit und ist es heute mehr denn je, in allen Bereichen des Lebens. Callas liess keinen kalt. Wir haben verlernt, uns ergreifen zu lassen, aber wir brauchen es: dieses Erlebnis, gepackt zu werden von grossen Emotionen. Alles um uns herum, vor allem uns selbst, für ein paar Stunden zu vergessen.»

Baurs Biografie erscheint bisweilen wie eine Verteidigung der Callas. «Doch hat diese Künstlerin das nötig?», frage ich Baur zweifelnd. Sie sagt klar: «Ja, es klingt absurd, aber die Verzerrungen der Callas sind unwirklich: Sie wird zugeschüttet von Klatsch und Legenden.» Da schrieb damals eine berühmte Journalistin: «Callas hatte nur schwarze Hunde, jene der Tebaldi waren weiss.» Unsinn sei das, aber es vereinfache das Bild. «Das Bild» heisst: die böse Callas. Die machtgierige, die aufs Geld versessene.

Callas sei nicht narzisstischer als andere Künstlerinnen gewesen, sagt Baur: «Auch Renata Tebaldi war narzisstisch. Kurt Baum (ein Tenor, mit dem Callas einst sang) war viel narzisstischer: eine mittelmässige Begabung mit übermässigem Geltungstrieb. Callas war kein Opfer, man musste sie nicht als Opfer darstellen. Sie hat sich nie Dirigenten unterworfen, sondern hat ihnen gesagt, was sie will und hat sich durchgesetzt.»

«Es gibt keine Formel, die Callas erklärt»

Energisch spricht Baur auch gegen Terrence McNally, dessen Theaterstück «Masterclass» weltweit gespielt wird: «Es zeigt sie als frustrierte Frau, die ihre Schüler fertigmacht. Von den Kursen gibt es Tonaufzeichnungen, in denen davon nichts zu erkennen ist.» Und sie resümiert: «Callas noch einmal erfinden zu wollen, das geht nicht: Eine Formel, die alles an Callas erklärt, kann es so wenig geben wie eine Weltformel, die das Universum erklärt.»

Rares Live-Dokument: Die Callas in London auf der Bühne als Tosca mit Tito Gobbi (Scarpia) Quelle: YouTube

Das Buch von Eva Gesine Bauer zeigt, dass über Maria Callas längst nicht alles gesagt worden ist. Ja, in einer Zeit, in der man 25-jährigen Menschen erklären darf, wer Maria Callas überhaupt war, kann gar nicht genug über dieses Wunder gesprochen werden, auch wenn vermeintlich jeder Tonschnipsel und jedes Foto veröffentlicht ist. Es gibt neben den grandiosen Fotobüchern tatsächlich solche, die von den Brosamen leben, die nur mehr die unscharfen Bilder versammeln. Callas-Fans nehmen alles.

Eva Gesine Baur hat zwar keine neuen Fotos und keine neuen Fakten gefunden, aber die alten gründlich hinterfragt und dieses Leben so packend aufgeschrieben, dass ein neues faszinierendes Callas-Bild entstanden ist.

Die Oper war ihr alles, das Weltgeschehen nichts

Wer das Buch aufschlägt, hastig, taucht ein in ein Leben, das keine 54 Jahre dauerte: «Es war später Nachmittag und dämmerte schon, als am 7. März 1937 zwei Frauen am Hauptbahnhof von Athen aus dem Zug stiegen, die hier sofort auffielen», heisst es auf der ­ersten Seite des Epos’ von Eva Gesine Baur: Ein Satz, drei Behauptungen, ­keine Quellenangabe. Auch wer nie in einem Uniseminar gesessen ist, fragt unweigerlich: Das soll eine seriöse Biografie sein? Noch dazu eine, die Mythen über Maria Callas aus dem Weg räumen will?

Ein Halten gibt es in diesem Feld der nach Lilien duftenden Baur-Worte sowieso nicht: Das Leben der Callas rast dahin. Kaum entdeckt, singt sie in der Arena di Verona, triumphiert in Florenz und Mexiko, endlich auch im Haifischbecken Mailänder Scala und in New York. Sie heiratet einen Millionär, ist dann zusammen mit einem Milliardär, nimmt LP um LP auf, dreht einen «Medea»-Film und kämpft alsbald gegen stimmliche Schwächen und die Einsamkeit an. Zur Legende geworden, stirbt die Callas am 16. September 1977.

«Ihr Privatleben war nicht so erfolgreich, richtig?» Quelle: YouTube

«Die Stimme der Leidenschaft» ist eine typische Baur-Biografie geworden, bei deren Lesen man sich wie in einem Roman fühlt: Das war in Baurs Mozart-Buch nicht anders. Diese Autorin versucht auch nicht, mit irgendjemandem in Konkurrenz zu treten, mit einem Stimmenfachmann wie Jürgen Kesting etwa: «Wer über die Stimme etwas wissen will, soll da nachschauen», sagt sie.

Für Baur ist eine andere Frage viel wichtiger: Wie hole ich den Lesenden in Callas’ Zeit hinein? Ein Epoche, in der die Beatles Erfolge feierten, die Junta Griechenland terrorisierte, die Studentenbewegung Paris auf den Kopf stellte, der Vietnamkrieg das amerikanische Selbstverständnis erschütterte. «Obwohl die Beatles in demselben Studio aufzeichneten wie sie, obwohl Callas sich als Griechin bezeichnete, in Paris wohnte, obwohl sie in den USA geboren war und dorthin immer wieder zurückkehrte, interessierte sie das alles überhaupt nicht. Das war wohl mit ein Grund für ihre tiefe Einsamkeit.»

Abschied von der Bühne: In London mit Giuseppe di Stefano im Herbst 1973. Bild: Hulton Deutsch / Corbis Historical

Und nun? Ab in die Oper? Callas im Ohr? Das kann nicht gut gehen. Bauer weiss das und sagt: «Oper ist eine Verzauberungsmaschinerie, die nicht immer funktioniert. Es kann lächerlich wirken, wenn ein Mensch, das Messer in der Brust, noch eine Viertelstunde singt und im Dreivierteltakt stirbt. Callas macht das Unglaubwürdige glaubwürdig.» Der Rest nach 500-seitigiger Lektüre ist Hören. Und Glauben.



