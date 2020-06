Margrit Bürer baute das Ausserrhoder Amt für Kultur auf, doch zwei Wünsche blieben ihr unerfüllt

Sie gab Ausserrhoden Struktur in die Kultur: Margrit Bürer baute das Amt für Kultur auf, jetzt verlässt sie es. Zum Abschied ein Gespräch über die Kulturbrache, was sie in der Coronakrise schockierte und warum in Ausserrhoden noch immer ein Werkhaus fehlt.

Julia Nehmiz 30.06.2020, 05.00 Uhr