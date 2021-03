Corona-Einbussen Steiniger Weg zur Kurzarbeitsentschädigung: Ein St.Galler Chordirigent hat sich gewehrt Der St.Galler Chorleiter Lukas Bolt erhielt vom Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen lange abschlägige Bescheide. Für festangestellte Dirigenten gab es bislang, anders als in anderen Kantonen, keine Kurzarbeitsentschädigung. Bolt wollte das nicht akzeptieren und hat auch Hilfe bei Regierungsrätin Laura Bucher gesucht. Nach einem mühsamen Marathon fliesst jetzt das Geld für Kurzarbeit. Chöre und Musikvereine atmen auf. Martin Preisser 15.03.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Bolt hat lange für Kurzarbeitsentschädigung gekämpft und damit auch geholfen, Entlassungen bei Chören zu vermeiden. Bild: Benjamin Manser

Im ersten Lockdown ging es noch reibungslos: Chordirigent Lukas Bolt erhielt die Kurzarbeitsentschädigung für seine beiden Anstellungen beim Chorkreis St. Gallen und beim Chor Stimmmix ohne Probleme. Anders im zweiten Lockdown. Vom Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen kam eine Ablehnung, mit Begründungen, die Lukas Bolt nicht nachvollziehen konnte. Die Vereine (so sind diese beiden Chöre organisiert) stünden nicht in direktem Kontakt mit einem Markt, und der Arbeitsplatz des Dirigenten sei nicht bedroht. Lukas Bolt sagt dazu:

«Es geht in diesem Fall doch nicht nur um ein Privatvergnügen, sondern um meine gültigen Arbeitsverträge.»

Über die Ablehnung ärgerte er sich nicht in erster Linie wegen des finanziellen Schadens. Als stossend empfand er vielmehr die völlige Ungleichbehandlung eines Profimusikers mit fester Anstellung gegenüber Arbeitnehmern anderer Branchen.

«Das Chorwesen wurde gar nicht ernst genommen»

Einige Chöre und Musikvereine im Kanton hätten gar nicht erst probiert, Kurzarbeitsentschädigung zu beantragen. Der bürokratische Aufwand schreckte viele ab. Lukas Bolt sagt: «Mit dieser aus meiner Sicht unbegründeten Ablehnung wurde die Chorwelt und das gemeinsame Singen auch als gesellschaftlicher Mehrwert überhaupt nicht ernst genommen. Und er fügt hinzu:

«Chorsingen bietet vielen Menschen eine wichtige Heimat. Kultur landet hier einfach auf dem Abstellgleis.»

Auch wehrte Lukas Bolt sich gegen die Begründung des Amtes, es sei kein Markt vorhanden. «Wir dürfen als Chöre doch im Moment einfach keine Leistungen erbringen, weil es verboten ist.» Von einem fehlenden Markt zu sprechen, hält er für verkürzt. «Die Chormitglieder finanzieren über ihre Mitgliederbeiträge nur einen Teil meiner Arbeit. Und als Chöre verkaufen wir in Konzerten und Auftritten in gewissem Sinne unser Produkt, nämlich die eigentlichen musikalischen Darbietungen. Zudem sind wir als Chöre Arbeitgeber für diverse weitere Profi- und Laienmusiker.»

Lukas Bolt dirigiert den St.Galler Chor «stimmmix» beim Innerschweizer Gesangsfest in Hitzkirch 2019 Bild: PD

Regierungsrätin Laura Bucher hat sich eingesetzt

Am 15. Februar lud die St. Galler Regierungsrätin Laura Bucher, auch verantwortlich für Kultur im Kanton, zum digitalen Kulturdialog. Lukas Bolt brachte dort sein Anliegen vor. Wie Laura Bucher auf Anfrage bestätigt, hat sie mit ihrem Regierungsratskollegen Beat Tinner, dem das Amt für Wirtschaft und Arbeit untersteht, Rücksprache gehalten.

«Ich habe auf die schwierige Situation von Dirigenten in Chören und Musikvereinen aufmerksam gemacht und Verständnis und zusätzliche Sensibilität zu wecken versucht», sagt Laura Bucher und fügt an:

«Die Arbeitsverhältnisse in diesen musikalischen Bereichen sind in der Verwaltung oft nicht so bekannt.»

Nur einen Tag nach dem digitalen Kulturdialog erhielt Lukas Bolt eine Mail von der Leiterin des kantonalen Amts für Kultur, Katrin Meier. Sie schreibt: «Das Amt für Wirtschaft hat mitgeteilt, dass die bisherige Praxis des Kantons St.Gallen bezüglich Kurzarbeit für Dirigentinnen und Dirigenten im Widerspruch zur aktuellen Weisung des Staatssekretariats für Wirtschaft des Bundes (SECO) steht und es deshalb die ablehnenden Verfügungen widerrufen und durch zustimmende Verfügungen ersetzt werden.»

Dass das Amt für Wirtschaft und Arbeit auf Druck von Laura Bucher reagiert habe, verneint dessen Amtsleiterin Karin Jung: «Seit Anfang Januar gibt es eine neue Weisung des SECO und wir haben die Situation jetzt dementsprechend angepasst.»

Endlich erfahren Dirigenten eine Gleichstellung

Hinter Lukas Bolt liegt ein langer bürokratischer, oft frustrierender Marathon. Umso mehr hat er sich über die Dialogbereitschaft der Regierungsrätin und des Kulturamtes gefreut, die er beim Amt für Arbeit mit den vielen administrativen Hürden vermisst hatte. Anders als viele Musikvereine, die von der Bürokratie schlicht überfordert waren, ist Bolt drangeblieben. Jetzt ist der Kanton St.Gallen endlich anderen Kantonen gleichgestellt, wie etwa Basel, das auch im zweiten Lockdown Dirigenten problemlos Kurzarbeitsentschädigungen auszahlte.

Durch die Praxisänderung des Amts für Wirtschaft und Arbeit «wird eine Gleichbehandlung in allen Kantonen erreicht und eine Vielzahl von Gerichtsfällen kann vermieden werden», schreibt Kulturamtsleiterin Katrin Meier in ihrer Mail an Lukas Bolt. Er kann, wie viele seiner Kollegen in Chören und Musikvereinen aufatmen. Ohne Kurzarbeitsentschädigung wären nicht wenige Dirigenten von der Entlassung bedroht gewesen. Und damit wäre auch viel musikalisches Know-how einfach verschwunden.