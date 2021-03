Männerdomäne Kunst Im Museum sind Frauen entweder tot oder nackt - und wo eigentlich hängt der weibliche Picasso? Montage: CHM Die Kunstwelt ist eine unmissverständlich männliche Bastion. Werke von Frauen haben einen Bruchteil des Werts ihrer Kollegen, Frauen sind die Verliererinnen auf dem Markt und innerhalb der Institutionen. Madeleine Schuppli, eine Pionierin als Kuratorin und Direktorin, erklärt die Hintergründe. Interview: Daniele Muscionico 20.03.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Michelangelo, Rembrandt, Picasso. Wieso gibt es keine weiblichen Big Shots, die jedes Kind kennt?

Madeleine Schuppli: Sie zählen historische Positionen auf, hier ist das Ungleichgewicht unvermeidbar. Bis ins 19. Jahrhundert war es Frauen praktisch unmöglich, eine Karriere als Künstlerin anzustreben, unter anderem, weil ­ihnen der Zugang zu den Akademien verwehrt war. Es gibt jedoch Ausnahmen wie die Barockmalerin Artemisia Gentileschi. In der Generation von ­Picasso gibt es zudem doch Künstlerinnen wie Frida Kahlo oder Georgia O’Keeffe, die zu den ganz grossen ­Namen gehören.

Sie erwähnen die widrigen ­Umstände für Frauen in der ­Vergangenheit. Die Gegenwart scheint nicht minder trüb. Auf der Weltrangliste von Art Price Report der 1000 bestver­dienenden zeitgenössischen ­Künstlerinnen und Künstler stehen lediglich fünf Frauen. Was läuft falsch?

Schwierig zu sagen. Es ist vermutlich so, dass die Käuferinnen und Käufer in diesem Hochpreissegment wenig ­Ri­siko eingehen und aus dieser Perspek­tive ein Werk eines Künstlers als die sicherere Investition betrachten. Doch eigentlich sollten Sammlerinnen und Sammler – die clever investieren wollen – vor allem auf Frauen setzen, weil sie bei den tieferen Preisen für ­weniger Geld mehr Qualität be­kommen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch bereits eine Reihe von Sammlerinnen und Sammlern, die ganz bewusst auf Werke von Frauen setzen und ihre Sammlung darauf ­aufbauen.

Zur Person Colin Frei Madeleine Schuppli Die Kunsthistorikerin und Kuratorin leitete von 2007 bis 2020 das Kunstmuseum Aargau und gilt als profilierteste Museumsdirektorin der Schweiz. Bei Pro Helvetia fördert sie Gegenwartskunst und ist unter anderem für den Biennale-Auftritt der Schweiz in Venedig verantwortlich.

Sophie Taeuber-Arp wird aktuell in Basel gefeiert. Wertschätzung erfuhr sie allerdings erst nach ihrem Tod ...

Sophie Taeuber-Arp ist ein interessantes Beispiel einer weiblichen Kunstkarriere. Mit grosser Entschlossenheit und Leidenschaft entwickelte sie sich künstlerisch ständig weiter und bekam dafür auch eine gewisse Anerkennung. Sie leitete die Textilklasse der Kunstgewerbeschule Zürich und finanzierte mit dieser Arbeit zeitweise auch das Leben ihres damals viel bekannteren Künstlerpartners Hans Arp mit. Er wiederum förderte das Werk seiner Frau erst nach ihrem frühen Tod.

Tatsächlich, Künstlergatten verhinderten den Durchbruch ihrer Künstler-Partnerinnen?

Wir kennen viele Beispiele von Künstlerpaaren, bei denen die Frau ihre künstlerische Tätigkeit aufgab, um dem Mann den Rücken freizuhalten. Oder sie wollte das Werk des Partners nicht konkurrenzieren, weil zwei starke Künstlerpersönlichkeiten innerhalb eines Paars nicht möglich schienen. Taeuber-Arp hat sich von ihrem Weg als Künstlerin jedoch nicht abbringen lassen.

Taeuber-Arp galt lange nicht als Künstlerin, sondern als Kunsthandwerkerin, Emma Kunz schimpfte man gar eine Hexe. Beide wurden von Männern in der Kunstwelt durchgesetzt. Bei Kunz waren das der damalige Direktor des Aargauer Kunsthauses, Heiny Widmer und der Superkurator Harald Szeemann. Frau Schuppli, Sie waren von 2007 bis 2020 Widmers Nachfolgerin. Kennen Sie den Fall eines Künstlers, der von einer Frau grossgemacht wurde?

Eine interessante Frage. Die Zürcher Kuratorin Bice Curiger spielte für den Start der Karriere von Peter Fischli und David Weiss eine wichtige Rolle. Meist ist es aber nicht eine einzelne Person, die eine Künstlerin oder einen Künstler «grossmacht», sondern ein ganzes Umfeld. Zu Emma Kunz: Es konnte nur ein Mann sein, der sie erstmals zeigte. Denn in den 1970er-Jahren gab es in der Schweiz ja noch keine Museums­direktorinnen.

Am wichtigsten Haus der Schweiz, dem Kunsthaus Zürich, bekundet man bis heute offenkundig Mühe, eine Frau in den Direktionsposten zu wählen. Verstehen Sie das?

Wie wissen im Moment ja noch nicht, wer die Leitung des Zürcher Kunsthauses übernehmen wird. Tatsache ist, dass die ganz grossen Kunstmuseen in der Schweiz wie auch international weiterhin vornehmlich in Männerhand sind. Dafür habe ich keine Erklärung, mich lässt es ratlos. In den kunsthistorischen und kuratorischen Lehrgängen sind die Frauen längst in der Überzahl, und in den mittelgrossen Häusern sind sehr viele gute Direktorinnen am Werk. Die Kandidatinnen sind da. Es gibt eigentlich keine Gründe mehr, wieso Frauen nicht in die Top Jobs gewählt werden.

Was halten Sie von der Quote, um endlich entscheidende Fortschritte zu erreichen?

Ich glaube, sie ist in ihrer Starrheit nicht das richtige Instrument. Es braucht in den Auswahlgremien das Bewusstsein und den ernsthaften Willen, und wenn beides da ist, ist es kein Problem, eine kompetente Frau zu finden und zu wählen. Wenn man eine Professorin für Ingenieurwissenschaften sucht, ist es vermutlich nicht ganz so einfach, aber im Kunstbereich ist die Auswahl an bestqualifizierten Frauen sehr gross.

Hatte die Anerkennung des Frauenstimmrechts 1971 einen Einfluss auf die Wahrnehmung und die Produktion von Frauen in der Kunst?

Der späte Entscheid zum Frauenstimmrecht spiegelt die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft. Und auch die Kunstwelt wiederum ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. So wurde erst 1972 den Künstlerinnen der Beitritt zur Schweizerischen Vereinigung der bildenden Künstler (heute Visarte) gewährt. Auch heute noch sind Frauen in wichtigen Kommissionen oder Stiftungsräten unterrepräsentiert. In meiner Laufbahn war ich oft die erste oder einzige Frau an einer Position oder in einem Gremium. Es ist schon erstaunlich, dass eine Frau meiner Generation noch immer den «Pionierinnenstatus» hat.

Alice Bailly (1872-1938): «Femme en rouge», Jahr unbekannt. Bild: Alamy

Die Genfer Malerin Alice Bailly hat die Avantgarde in der Schweiz mit entscheidenden Impulsen gefördert. Kunstexpertinnen und -experten sind inzwischen der Ansicht, dass sie im gleichen Atemzug wie ihre Zeitgenossen Ferdinand Hodler und Cuno Amiet genannt werden müsste. Bild: Fotostiftung Schweiz Binia Bill (1904-1988): Fotografie ohne Titel, um 1932. Bild: Max, Binia + Jakob Bill-Stiftung

Binia Bill war eine herausragende Fotografin der konkreten Sachfotografie der 1930er-Jahre. Sie stand als Künstlerin stets im Schatten ihres erfolgreichen Ehemanns Max Bill. Nach elf Ehejahren, 1942, gab sie ihre künstlerische Karriere endgültig auf und fotografierte ab dann nur noch zu privaten Zwecken. Bild: Max, Binia + Jakob Bill-Stiftung Clara Friedrich (1894-1969): Ohne Titel, 1948. Die Zürcher Künstlerin war in den 1930er-/40er-Jahren eine anerkannte Stimme der konkreten Kunst. Während Sophie ­Taeuber-Arps Schaffen unterdessen zu Recht breit gewürdigt wird, blieben Friedrichs Werke bis heute zu Unrecht wenig bekannt. Bild: Jean-Pierre Kuhn/SIK-ISEA

Müssten Häuser und Gremien in diesem speziellen Jahr nicht die Repräsentation von Frauen zum Thema machen?

Unabhängig von diesem Jubiläum müssen Künstlerinnen den Platz einnehmen, der ihrer Bedeutung entspricht. Die Museen haben die Verantwortung, Vorurteile auszuräumen, die in den Köpfen noch immer herumgeistern.

Welche Vorurteile meinen Sie konkret?

Es ist die Koppelung der herausragenden Künstlerpersönlichkeit an das Männliche. Museen beziehen sich darauf, wenn sie an die Einnahmen denken und Blockbuster-Ausstellungen programmieren. Da geht es um grosse Namen, und das sind bedauerlicherweise meistens nach wie vor Männer.

Vor 30 Jahren fragte sich die Künstlerinnengruppe Guerrilla Girls, «Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen?» Sie nahmen Bezug auf den Umstand, dass das weibliche Geschlecht in der Kunst vor allem als Akt-Darstellung vorkommt.

Das Geschlechterungleichgewicht hat sich verändert, aber es gibt noch einiges zu tun. Man kann es ändern, indem man weibliche Positionen ganz oben auf die Liste setzt. Dies funktioniert auch, wie beispielsweise die sehr erfolgreiche Ausstellung von Pipilotti Rist in Zürich oder die viel beachtete Schau von Miriam Cahn in Bern zeigte.

Was steht bei Pro Helvetia in Sachen Frauenförderung oben auf der Liste?

Chancengleichheit und Diversität sind wichtige Themen für unsere Stiftung. Dies betrifft die Förderung, die Sichtbarkeit von weiblichem Kunstschaffen, aber auch die finanzielle Gleichstellung mit ihren männlichen Kollegen. Gemäss Statistik des Bundes beträgt der Gender-Pay-Gap aktuell in der Gesamtwirtschaft 12 Prozent. Bezogen auf die Kulturwirtschaft ist er erstaunlicherweise noch höher, nämlich 17 Prozent. Hier will Pro Helvetia ansetzen. Sie hat zu diesem Zweck zusammen mit dem Swiss Center for Social Research bei der Universität Basel eine Vorstudie zu den Geschlechterverhältnissen im Schweizer Kulturbetrieb in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse dazu werden diesen Frühling veröffentlicht und sind eine Basis für die Entwicklung von allfälligen Massnahmen.

Die wichtigsten aktuelle Ausstellungen von Schweizer Künstlerinnen sind in Zürich, Aarau und Basel zu sehen. Die Grafikerin Warja Lavater (1913-2007) in der Zentralbibliothek Zürich; die Malerin Sophie Taeuber-Arp (1898-1943) im Kunstmuseum Basel sowie im Kunsthaus Aargau; die Zeichnerin Emma Kunz (1892- 1963) im Kunsthaus Aargau.