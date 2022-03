Machtgierige Herrscher Um Putin zu begreifen, muss man schauen, wie es anderen Diktatoren erging Je mächtiger Autokraten werden, desto mehr verlieren sie den Bezug zur Realität – und überschätzen sich und die Schlagkraft ihrer Armee. Rolf App Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Wladimir Putin (hier im Kreml) isoliert sich zunehmend und verliert die Realität aus den Augen. Er droht der Ukraine und der ganzen Welt. Bild: Keystone

Wladimir Putin arbeitet. Er sitzt an einem langen Tisch, weit unten Generäle, die brav nicken. Abgeschottet in seinem edlen Verlies namens Kreml ­dirigiert er den Krieg, droht hinter seinem Pult den Ukrainern oder auch der ganzen Welt. Um überzeugende Argumente bemüht er sich ebenso wenig wie der Sprecher des Verteidigungsministeriums, der jeden Tag im Stil eines freundlichen Märchenonkels dementiert, was man in Filmaufnahmen sieht.

Da ist ein Diktator abgetaucht in seine eigene Welt, und er ist beileibe nicht der Einzige. Als André François-Poncet 1938 Berlin verlässt, bittet Hitler den französischen Botschafter zu einem letzten Gespräch. Er lässt ihn nach Berchtesgaden fliegen und auf einen abgelegenen Berg bringen, wo er sich eine Art Einsiedelei hat bauen lassen. Ist dies «das Werk eines normalen Geistes oder eines Menschen mit Grössenwahn, der, von seinem Machtwillen besessen, die Einsamkeit suchte», fragt François-Poncet sich in seinen Erinnerungen. Oder ist Hitler am Ende «ein Opfer der Angst»?

Jedenfalls ist er lieber hier als in der rauen Berliner Realität. Schaut sich mit charmanten Damen bis weit in die Nacht Filme an, und umgibt sich mit Ja-Sagern wie dem Aussenminister Ribbentrop, der neben François-Poncet sitzt, aber kaum je das Wort ergreift. Geheime Fühler hätten ihn mit seinem Volk verbunden, analysiert der Botschafter das geheime Erfolgsrezept des Diktators. Und doch sei er gescheitert. Warum? Sein Urteil fällt klar aus: «Er ging an seiner Masslosigkeit und an seinem grenzenlosen Hochmut, den Erfolg und Schmeichelei noch steigerten, zugrunde.»

Der, den «Gott unbezwingbar gemacht hat»

Hitler glaubt, dass er die Vorsehung auf seiner Seite hat, und ist diesbezüglich auch kein Einzelfall. Als «al-Mansur» hat der irakische Diktator Saddam Hussein sich von seinen Vertrauten anreden lassen: als einer, den «Gott unbezwingbar gemacht hat».

Der irakische Diktator Saddam Hussein mit seinen Offizieren. Bild: Keystone

Wie Hitler hat Saddam Entscheidungen immer allein gefällt, «ohne die Einbeziehung anderer. Meine Beschlüsse sind hart, streng, gerecht, so, wie eben die Wüste ist», sagt der Mann, der bis zuletzt nicht an den amerikanischen Angriff gegen den Irak glaubt, und den die gegnerischen Truppen 2003 am Ende in einem Erdloch aufspüren.

Bis dahin hat der Skrupellose nach jener Devise gelebt, die schon der griechische Philosoph Platon im 4.Jahrhundert vor Christus erkannt hat:

«Ein ­Tyrann zettelt immer irgendwo einen Krieg an, damit sein Volk einen Führer wie ihn braucht.»

Und die beispielsweise Napoleon Krieg um Krieg hat führen lassen – bis er 1812 in Russland jene ­katastrophale Niederlage erleidet, die den Anfang vom Ende des grossen ­Eroberers markiert.

Doch worin besteht sie, die Kunst der Diktatoren? Und woran scheitern sie, wenn sie nicht, wie der ewige Diktator Robert Mugabe aus Simbabwe, sich bis ins hohe Alter halten können, auch um den Preis, dass dafür ihr Land zugrunde geht? Oder wie Francisco Franco in Spanien, der als Diktator gestorben ist?

Robert Mugabe aus Simbabwe wurde bis zu seinem Tod nicht verurteilt und offiziell sogar geehrt. Bild: Keystone

Die erste Frage lässt sich mit einer Anekdote beantworten. Als Nikita Chruschtschow 1956 am Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zum ersten Mal das volle Ausmass des stalinistischen Terrors enthüllt, wird ihm ein Zettel nach vorne gereicht. Darauf steht: «Wenn Stalin ein solches Monster war, warum hast Du Dich, Genosse, dann nicht gewehrt, warum haben es die anderen politischen Führer unseres Landes nicht mit ihm aufgenommen?» Das sei, sagt Chruschtschow, «eine ausgezeichnete Frage», und bittet den anonymen ­Fragesteller, doch einmal aufzustehen. Keiner rührt sich, auch auf Nachfrage nicht. Worauf Chruschtschow sagt: «Sehen Sie, da haben Sie die Antwort auf Ihre Frage.»

Die Antwort lautet: Es ist die Angst, die in allen Diktaturen regiert, selbst wenn sie sich um ein menschenfreundliches Gesicht bemühen, und Wert darauf legen, ihre Klientel bei Laune zu halten. Nur die Angst hält die Gegenkräfte im Zaum, sie sichert die Macht des Diktators ab, macht ihn aber auf gewisse Weise auch verwundbar. Bei allen Diktatoren, die er kennen gelernt habe, «führt die zunehmende Isolation, je nach Dauer der Regierungszeit, je nach Persönlichkeitsbild, zu mehr oder weniger starkem Realitätsverlust, zu einer Überschätzung der eigenen Möglichkeiten», stellt Erich Follath in seinem Buch «Die letzten Diktatoren» fest.

Doch Angst kann auch weichen, und zwar enorm schnell – und hier sogar vom Fernsehen live übertragen. Nach landesweiten Protesten wegen der Verhaftung eines Geistlichen tritt am 21. Dezember 1989 der rumänische Diktator Nicolae Ceauşescu zusammen mit seiner Frau Elena auf den Balkon der Parteizentrale im Herzen Bukarests, um zur Menge zu sprechen. Doch zum ersten Mal applaudiert sie ihm nicht. «Was ist denn los mit euch?», fragt Elena empört.

Jetzt schliessen sich überall die Menschen den Protesten an, Ceauşescu befiehlt dem Geheimdienst Securitate, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Vergeblich. Am ersten Weihnachtsfeiertag werden die Ceauşescus nach kurzem Prozess erschossen, Elena schreit noch: «Ihr Scheisskerle!»

Rumäniens Machthaber Nicolae Ceaușescu ging gegen das eigene Volk mit äusserster Brutalität vor. Am 25. Dezember 1989 wurden er und seine Frau erschossen. Bild: Getty

Diktatoren stolpern über ihre militärischen Abenteuer

Michail Gorbatschow hat diese Ceau­şescus nie gemocht. Unter den ihm verhassten Führern der Staaten des Ostblocks sind ihm die eingebildeten zwei die verhasstesten. Dass die Sowjetunion keinen Finger rührt, um den Aufruhr hier, in Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und dann der DDR einzudämmen, hat aber noch andere Gründe. Wirtschaftlich droht dem Riesenreich der Zusammenbruch.

Und es gibt noch einen Krieg, in den die Sowjetunion verwickelt ist. 1979 ist sie in Afghanistan einmarschiert; der Kleinkrieg gegen die von den USA mit Waffen ausgestatteten Mudschahedin wird am Ende 13'000 sowjetische Soldaten das Leben gekostet haben. Mehr als eine Million Wehrpflichtige nehmen am zehn Jahre dauernden Albtraum teil, der im Jahr sechs Milliarden Rubel verschlingt. «Wir wurden hineingezogen, jetzt wissen wir nicht, wie wir wieder herauskriechen sollen», notiert Gorbatschows Berater Anatoli Tschernjajew in sein Tagebuch.

So geht es nicht selten mit den Diktatoren: Sie stolpern über ihre militärischen Abenteuer, müssen zurückstecken, aufgeben oder sogar zurücktreten. Kann sein, dass auch Wladimir Putin sich in der Ukraine tiefgreifend verkalkuliert hat, und dass er nun militärisch wie ökonomisch in die Bredouille gerät. Weil er, wie seine Diktatoren-Kollegen, die Realität aus den Augen verloren hat. In den riesigen Sälen des Kreml kann das schon mal passieren.

