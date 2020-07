Reportage «Mach nicht zu viel die Grinsekatze!»: Wie sich das Theater St.Gallen mit einem Meisterkurs neue Darsteller für zukünftige Musicals sichert Das Theater St.Gallen hat in Silvaplana einen Meisterkurs für den Musical-Nachwuchs organisiert. Erstmals im deutschsprachigen Raum. Zwanzig Teilnehmende feilen mit renommierten Profis im Engadin eine Woche lang an ihrer Musical-Ausstrahlung. Martin Preisser aus Silvaplana 16.07.2020, 05.00 Uhr

Atemtechnik, Bühnenpräsenz, genaue Intonation: Für solche Anforderungen an den perfekten Musical-Auftritt bekommen die Meisterkurs-Teilnehmenden in Silvaplana wichtige Inputs.

Bilder: Benjamin Manser

Musical Campus 3303 nennt sich der erste Meisterkurs für Musicaldarsteller. 3303 Meter hoch ist die Bergstation am Corvatsch, der sich hinter Wolken versteckt hat und vom Schulhaus Silvaplana an diesem Morgen noch nicht zu sehen ist. Werner Signer, geschäftsführender Direktor von Konzert und Theater St.Gallen, ist gut gelaunt vor Ort und misst, ein wenig «Mädchen für alles», allen Teilnehmenden Fieber. Das muss sein in Corona-Zeiten.

Zwanzig bereits studierte Musicaldarstellerinnen und -darsteller, die Hälfte aus den Niederlanden, können sich während einer Woche im Engadin bei international renommierten Profis wertvolle Inputs für ihre weitere Karriere holen. Etwa bei Gil Mehmert. In St.Gallen hat er zuletzt beim Musical «Wüstenblume» Regie geführt. Er ist neben seiner Regiearbeit Professor für Musical an der Folkwang-Universität in Essen. Szenisch arbeitet er mit den Musical-Darstellern in Silvaplana an Duetten.

«Dein eigenes Spiel darf Dir nicht peinlich sein.»

Mit diesen Worten macht Mehmert einer Teilnehmerin Mut, die eine Szene aus dem Musical «Sunset Boulevard» probiert. Die junge Holländerin hat noch ein wenig Mühe mit dem Wort Champagnerkorken und sagt zur Belustigung aller Champagnergurken.

Gil Mehmert erklärt energisch, lebendig, humorvoll und plastisch, worauf es in einer gelungenen Duettszene wirklich ankommt. Und zeigt dabei viel mit den Händen. Genau das ist ein heikler Punkt auf der Bühne: Wohin mit den Händen? Da darf keine Verlegenheit sichtbar werden. Selbstbewusst muss der Auftritt wirken; eine kleine falsche Geste oder Drehung und die Pointe ist verloren. «Du streichst mit diesem Satz die Wand mit einer neuen Farbe», ermuntert Mehmert die Musical-Darstellerin.

Mit Regisseur Gil Mehmert ist ein internationaler Profi in Silvaplana engagiert.

Schnelles Reagieren und virtuose Dialoge sind wichtig

Das Musical habe in den letzten Jahren gerade auch in der Breite enorm an Niveau gewonnen, sagt Gil Mehmert, der mit St.Gallen wieder für ein neues Musical in Verhandlung ist. Mehr will er noch nicht verraten. «Musical ist eine Theaterform, die alles ermöglicht, auch ganz komplexe Stoffe. Meine Arbeit mit den Meisterkurs-Teilnehmenden setzt an der szenischen Virtuosität an, die im Musical sehr viel wichtiger ist als etwa in der Oper oder im Theater.»

Klischees vermeiden, schnelles Reagieren, filmisch denken, das perfekte Timing bei Dialogen und der schnelle Schlagabtausch: Das sind Dinge, die in Silvaplana geübt werden. Und zu wissen, wie und wann man auf der Bühne lacht. «Mach nicht zu viel die Grinsekatze», sagt Gil Mehmert.

Klischees vermeiden, filmisch denken: Gil Mehmert arbeitet im Schauspielkurs am perfekten Timing.

Direktor Werner Signer freut sich, dass sein Theater den ersten Meisterkurs für Musicaldarsteller organisieren konnte. Die Gemeinde Silvaplana und zwei Stiftungen hat er für die Finanzierung gewonnen. Signer unterstreicht:

«Wir haben den Kurs bewusst mit hohem Anspruch angesetzt. Für das Theater St.Gallen bedeutet er auch, dass wir einen grösseren Pool an zukünftigen Musical-Darstellern aufbauen können.»

Und fügt an: «Mit Gil Mehmert und Koen Schoots sind hochkarätige Dozenten hier, die wir kennen und die ihrerseits das St.Galler Musical kennen.»

Am Morgen Yoga, dann ein Vortrag über Lampenfieber

Der Meisterkurs ist ein «ganzheitliches Gesamtpaket». Am Morgen gibt es Yoga, unterrichtet von Gina Besio, Leiterin der St.Galler Theatertanzschule. Nach der intensiven Kursarbeit stehen am Abend verschiedene Vorträge auf dem Programm. Etwa vom St.Galler Opernchef Peter Heilker. Ein Sportmediziner gibt wertvolle Tipps, um Unfälle auf der Bühne zu vermeiden. Und der St.Galler Psychiater Ruedi Osterwalder referiert über die Angst vor dem Auftritt und über Strategien, erfolgreich mit Lampenfieber umzugehen.

Genaue Lektüre der Musical-Partitur ist angesagt.

Drei Gesangsdozenten von der niederländischen Tilburg-Universität betreuen die Meisterkurs-Studierenden in Atem- und Gesangstechnik. Und mit Koen Schoots ist ein international bekannter Musical-Dirigent, Arrangeur und Supervisor mit in Silvaplana – auch er ist in der St.Galler Musicalszene kein Unbekannter.

Schoots probt eine Ensemble-Szene aus dem Musical «Sweet Charity». Wie hält man den straffen Rhythmus und singt dennoch bluesig frei? Wie kommt man von einem leisen, hintergründigen Sound in ein wirkliches Fortissimo? Hier sitzt ein Profi am Dirigentenpult und feilt zielgenau und mit dem Wissen um die wirklichen Details. Nach kurzer Zeit klingt die Szene nicht wie aus einem Schulsaal, sondern wie von einer wirklichen Musical-Bühne.

Sie singen wegen Corona hinter einem transparenten Paravent

Koen Schoots betreut auch die Gesangsduos. Gesungen wird wegen Corona hinter einem transparenten Paravent. «Insistiere mehr», sagt er einem Studenten.

«Denke Deinen Song mehr als Dialog als nur als reinen Gesang.»

Wie beim Schauspielkurs mit Gil Mehmert geht es auch bei Koen Schoots um Authentizität. Singen und schauspielern können die zwanzig Teilnehmenden alle, das haben sie studiert. Jetzt ist gefragt, was immer wieder dieselbe Herausforderung bedeutet: Wie kommt eine Figur wirklich glaubhaft rüber, wie wird ihr Charakter nachvollziehbar, wie packt sie das Publikum?

Konzentriertes Arbeiten: Wie hält man den straffen Rhythmus einer Ensemble-Nummer und singt dennoch bluesig frei?



Die Gemeinde Silvaplana hat den Kurs mitfinanziert und bekommt dafür morgen Abend auf dem neu gestalteten Dorfplatz ein Open-Air-Musicalkonzert. Nach dem Musical Campus 3303 wird da manch eine Rolle noch ausgefeilter daherkommen.

Und mit dem ersten Meisterkurs für Musicaldarsteller hat das Theater St.Gallen eine weitere Quelle, um in Zukunft mit den besten Absolventen Musical zu machen. Zwei der Teilnehmenden haben bereits in St.Gallen gesungen. Und den einen oder anderen wird man in Zukunft vielleicht hier neu entdecken.

Abschlusskonzert am Freitag, 17.Juli 2020, 20 Uhr, Dorfplatz Silvaplana; Infos unter www.musicalcampus3303.ch