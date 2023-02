Lyrik unter der Lupe (7): Johann Wolfgang von Goethe, «Rezensent» Die Leiden des jungen Goethe an der Kritik Florian Bissig Jetzt kommentieren 20.02.2023, 16.41 Uhr

Marco Goecke, Ballettdirektor der Staatsoper Hannover, ist nach einer Hundekot-Attacke auf eine Journalistin suspendiert worden. Christophe Gateau / dpa

Der Verweis auf Goethes Gedicht «Rezensent» kommt so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn mal wieder ein Künstler seine aggressiven Impulse gegen die Kritik nicht im Zaum halten kann. So geschah es auch im Nachgang zu «Gustav-Gate», der Attacke des Hannoveraner Ballettdirektors auf eine Kritikerin mit einem Häufchen Dackelkot. «Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent», lautet die Schlusszeile des Gedichts. Selbst unser Dichterfürst Goethe wählte also beleidigende Worte und rief zu Gewalt gegen einen Kritiker auf, so scheint man sich mit einem Hauch von Häme zu erinnern. Der lausige Rezensent wird ihm ja gewiss einen Grund dazu gegeben haben!

Doch bei genauerer Betrachtung handelt das Gedicht zunächst nicht vom Rezensenten, sondern von einem unhöflichen Gast. Der zu Tisch Geladene hat sich «pumpsatt gefressen», Nachtisch inklusive, und geht dann zum Nachbarn, «über mein Essen zu räsonnieren. / Die Supp hätt können gewürzter sein, / Der Braten brauner, firner der Wein.» Da platzt dem Gastgeber der Kragen. «Der Tausendsakerment!» So weit, so verständlich. Tatsächlich trug Goethes frühes Gedicht zunächst den Titel «Der unverschämte Gast». Erst mit dem letzten Wort des Gedichts wird der «Rezensent» genannt, für den der undankbare, lästernde Gast als Gleichnis dient.Der folgenschwere Vergleich in dieser Goetheschen Jugendsünde ist in dreifacher Hinsicht falsch. Zunächst ist der Adressat von Kunst kein Gast, weder der Kritiker noch überhaupt der Leser oder Theatergänger. Insofern ein Kunstwerk veröffentlicht ist (und Goethe war damals, 1774, mit dem Götz von Berlichingen bereits ein publizierter und aufgeführter Theaterautor), ist es ohne Einladung zugänglich und seine Betrachtung verpflichtet zu keinerlei Komplimenten.

Zweitens lästert ein Rezensent nicht hinter dem Rücken des Künstlers, sondern trägt eine Rückmeldung zum Kunstwerk in die Gesellschaft, damit dessen Ideen und Impulse geprüft und verhandelt werden können. Von dieser Diskussion ist auch der Urheber nicht ausgeschlossen. In späteren Jahren hatte Goethe mit seinem Begriff der «produktiven Kritik» seinerseits die Möglichkeit eingeräumt, dass ein Dialog zwischen Kritiker und Künstler den Letzteren in seinem Schaffen weiterbringen könne.

Gewiss hinken Vergleiche immer. Dennoch ist, drittens, auch die kaum je hinterfragte Metapher des Essens für die Kunstrezeption verräterisch. Literarische Leckerbissen? Die Symphonie ein Ohrenschmaus? Wer Kunst mit Schlemmerei und Genuss verwechselt, verpasst das Wesen der Kunst. Kunst, die sich selbst ernst nimmt, versteht sich nicht als Konsumartikel. Sie will nicht «verwöhnen» wie eine Schachtel Pralinés, sondern ein Bewusstsein schaffen.

Die kulinarische Metapher findet ihre notwendige Fortsetzung in einer postkulinarischen. Wenn Kunst Einverleibung ist, dann ist die Folge keine Bewusstseinsveränderung und kein Dialog, sondern ein Verdauungsvorgang. Als Endprodukt bleiben Fäkalien.

Ein Künstler, der Äusserungen der Kritik als Scheisse bezeichnet, sagt also wenig über die Qualität seiner Kunst und die Berechtigung einer Kritik, aber umso mehr über die Dürftigkeit seines Kunstverständnisses. Nachdem er sich selbst der Möglichkeit einer produktiven Kritik beraubt hat, verdingt er sich als einseitiger Dienstleister und ist dazu verdammt, vom Beifall bei Laune gehalten zu werden. Sein idealer Theaterbesucher ist ein Schosshündchen, das den Napf artig leer schleckt. Aber Gnade dem Tier, wenn es danach sein Geschäft nicht stubenrein verrichtet!