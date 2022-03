Luzerner Kultur- und Ausgehtipps vom 24. bis 31. März '22

Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter, Urs Mattenberger, Stefan Welzel und Susanne Holz Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Chor schlägt viele Brücken

Das Vokalensemble Luzern mischt individuell Zeiten, Stile und Musiker.

Bevor sich das heutige Konzertritual fest etablierte, waren im 19. Jahrhundert Mischprogramme in unterschiedlichen Besetzungen und Genres noch gang und gäbe. Daran knüpft das Vokalensemble Luzern an, indem es Vokal- und Kammermusik bunt mischt. So wirken die Geigerin Lisa Schatzman, Konzertmeisterin des Luzerner Sinfonieorchesters, der Cellist Beni Santora und die Pianistin Marian Rosenfeld mit, die die strenge Klassik-Etikette auch mit ihrer Reihe «Abendbier mit Klavier» in Rotkreuz auflockert.

«Übergang» heisst denn auch das Motto im Maihof. Es widmet sich Übergängen und Brücken vom 19. ins 20. Jahrhundert, von der Dunkelheit zum Licht, vom Winter in den Frühling, von der Knospe zur Blüte, vom Wachsein zum Einschlafen. Die meisten Kompositionen und Lebensdaten der Komponisten sind durch solche Übergänge geprägt. Das ergibt kontrastreiche Musik mit Chor-Perlen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, poetischen Momenten und temperamentvollem Klavierspiel. Die Freiheit von standardisierten Mustern signalisiert auch, dass die Werke von Claude Debussy, Carl Orff, Morten Lauridsen, Ola Gjeilo, Bob Chilcott und Frédéric Chopin nicht im Detail aufgelistet sind. (mat)

Samstag, 26. März, 19.00, MaiHof, Luzern (Abendkasse).

Zuger Sinfonietta: Lunchkonzert «Frühling»

Solobläser der Zuger Sinfonietta spielen Quintette von Reicha, dem Wegbereiter der Gattung, und Gustav Holst, der Alte Musik im Volkston mit einbezog.

Freitag, 25. März, 12.15, reformierte Kirche, Zug

Benefizkonzert für Waisenhaus in Thailand

Die Pianistin Shih-Wei Huang gibt in der International Church (Zähringerstrasse 7) ein Benefizkonzert zugunsten des «Care Corner»-Waisenhauses in Thailand.

Samstag, 26. März, 17.30, International Church of Lucerne, Luzern

«Klanghotel» mit Klaviertrio ­in der St.-Karli-Kirche

Jose Rubio (vl), Simone Ceppetelli (Vc) und Tommaso Carlini (Klavier) spielen Bach, Schumann (Fantasiestücke) und Mendelssohn (Klaviertrio Nr. 2).

Sonntag, 27. März, 17.00, Kirche St. Karl, Luzern

Neue Konzertreihe in der Hofkirche

Der Organist der Hofkirche, Stéphane Mottoul, startet mit dem Stiftschor unter Ludwig Wicki die «Musik am Hof» mit Orgelwerken und Chorälen von Bach.

Donnerstag, 31. März, 20.00, Hofkirche, Luzern

Für die Opfer des ­Krieges in der Ukraine

Benefizanlässe: Luzerner Kulturinstitutionen helfen.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch in der Schweiz sehr. Künstler und Veranstalter zeigen mit Benefizanlässen ihre Solidarität mit den Opfern des Krieges. In den nächsten Tagen finden in Luzern gleich drei grössere Veranstaltungen statt. Neben dem Luzerner Theater tritt das KKL Luzern gleich zweimal ausnahmsweise als Veranstalterin auf. Es wird zudem in den Farben der Ukraine erstrahlen.

In Regenbogenfarben für den Frieden: die Luzerner Band Hecht. Bild: PD

Hecht: ­Die Luzerner Mundartpopband Hecht füllt das Hallenstadion und begeistert das Publikum. Aber: «Bei unserem Konzert im KKL stehen nicht wir im Zentrum, sondern der gemeinsame Wunsch, mit den Besucherinnen und Besuchern zusammen die Menschen in Not in der Ukraine so schnell wie möglich zu unterstützen», sagt Frontsänger Stefan Buck. Es ist der erste Auftritt von Hecht im KKL. Im April stehen ein neues Album und eine Tour an. Alle Einnahmen des Anlasses gehen an die Caritas Schweiz.

Sonntag, 27. März, 19.30, Konzertsaal, KKL, Luzern.

Luzerner Theater – alle Sparten­: Das Opernensemble präsentiert gemeinsam mit dem Chor des Luzerner Theaters Chöre, Arien und Ensembles von Verdi, Mozart, Händel, Wagner und Dankevych sowie Lieder und Chansons von Strauss, Mahler und Vian. Mitglieder von TanzLuzern zeigen Auszüge aus Choreografien dieser Spielzeit. Und das Schauspielensemble trägt mit Kurzlesungen zu Waffengebrauch, Krieg oder Flucht sowie Lyrik der renommierten ukrainischen Autorin Halyna Petrosanyak zum Abend bei. Alle Produktionen stehen in Bezug zu Krieg und Frieden. Sämtliche Einnahmen kommen der Glückskette zugute.

Montag, 28. März, 19.30, Luzerner ­Theater.

21st Century Orchestra & Chorus­: Ein anderes Genre und somit ein weiteres Publikum bedient das 21st Century Orchestra mit Chorus unter der Leitung von Ludwig Wicki. Ertönen wird Filmmusik aus Hollywoodblockbustern der letzten Jahre wie «Harry Potter», «Lord of the Rings» und «Pirates of the Caribbean». Der Erlös der Konzert-Bar fliesst ebenfalls zu Caritas Schweiz. Da kann man auch die ukrainische Suppe Borschtsch essen. (reg)

Mittwoch, 30. März, 20.00, Konzertsaal, KKL, Luzern.

Weltmusikalischer Mix

Der Weggiser John Wolf Brennan präsentiert sich mit neuer Formation Sooon.

Sooon sind Tony Majdalani, Sonja Morgenegg und John Wolf Brennan (von links). In Luzern werden sie unterstützt von Rätus Flisch. Bild: Mark Nussbaumer

Der irisch-schweizerische Pianist und Komponist John Wolf Brennan aus Weggis ist seit zwei Jahren mit dem neuen Trio Sooon am Start. An der Seite der Sängerin Sonja Morgenegg sowie dem Sänger und Perkussionisten Tony Majdalani macht eine Mischung aus alpiner Volksmusik, Jodel, schamanischen Gesängen, arabischer Musik, Irish Folk und Jazz. Bei ihrem ersten Gig in dieser Formation in Luzern werden sie vom Kontrabassisten Rätus Flisch begleitet. (sw)

Sonntag, 27. März, 17.00, Kirchensaal Maihof (Weggismattstrasse 9), Luzern

Drei Trompeten, drei Posaunen, eine Tuba, ein Drumset

Das professionelle Ensemble UnglauBlech (Christian Plaschy, David Rufer, Florentin Setz u. a.) feiert mit einer kleinen Tour das erste Album «Kaffeeschränzchen» und frönt der Stilvielfalt.

Freitag, 25. März, 20.00, Theaterpavillon, Luzern

Franky Silence and Ghost Orchestra mit Pablo Haller

Die Musik von Franky Silence (Sabrina Troxler, Adi Rohner) ist geprägt von düsteren Bluesanleihen, Folk Noir und Vaudeville-Chanson. Pablo Haller liefert die Texte.

Samstag, 26. März, 19.30, Zentral- und Hochschulbibliothek, Luzern

«Wild und frei»: Chantal Acda tourt mit aktuellem Album

Die holländische Singer-Songwriterin Chantal Acda präsentiert ihr hochgelobtes Album «Saturday Moon» – mit Drummer Eric Thielemans (Sun Ra, John Zorn) und Deus-Bassist Alan Gevaert.

Dienstag, 29. März, 20.30, Club, Südpol, Luzern/Kriens

Blues-Rock mit Sari Schorr ­und Band

Der Startschuss für die sechste Ausgabe des «Blues ‹n› More» gibt die Blues-Rock-Sängerin und Songwriterin Sari Schorr aus Queens, New York City.

Mittwoch, 30. März, 20.30, Gaswerk Eventbar, Seewen SZ

Grenzgängerin auf Identitätssuche

Die Kabarettistin Barbara Hutzenlaub gastiert in Luzern – und bringt Muriel Zemp alias Coco Chantal mit.

Mit doppelter Comedy- und Klangwucht wird das Kleintheater-Publikum beglückt, wenn die alemannische Grenzgängerin Barbara Hutzenlaub (Ex-Acapickels) mit musikalischer Unterstützung von Muriel Zemp alias Coco Chantal ihr zweites Soloprogramm präsentiert. In «Grenzenlos» begibt sich Hutzenlaub auf Wurzelsuche – inklusive DNA-Analyse. Es wartet schrilles Kabarett, das mit Herkunft, Identitätskrisen und den Musikgenres spielt. (sw)

Dienstag bis Freitag, 29. März bis 1. April, jeweils 20.00, Kleintheater, Luzern

Italienischer Klassikerim Somehuus

In «Die Kunst der Komödie» von Eduardo de Filippo geht es um die Verschmelzung von Realität und Theater, Wahrheit und Fiktion. Das Somehuus setzt den italienischen Klassiker zusammen mit der Werkstatt für Theater (Regie Livio Andreina) um.

Donnerstag bis Sonntag, 24. bis 27. März, 20.15 (So 17.00); weitere Termine bis 9. April, Somehuus, Sursee

Zürcher Multitalent Pfändler in Küssnacht

Peter Pfändler bringt sein neues Programm «Pfändler 2.0» mit in die Zentralschweiz und beweist in generationenübergreifenden Themen sein vielseitiges Verwandlungs- und Comedytalent.

Samstag, 26. März, 20.00, Theater Duo Fischbach, Küssnacht

Orlando Budelacci spricht von der Kanzel

Bei «Die Predigt» übernimmt diesen Sonntag der Philosoph und HSLU-Dozent Orlando Budelacci die säkulare Ansprache an die Luzerner Kultur-Gemeinde. Nächste Gäste der Rede-Reihe sind Ende April LGBTQ-Expertin Anna Rosenwasser und Ende Mai die Journalistin Karin Wenger.

Sonntag, 27. März, 11.00, Peterskapelle, Luzern

«100 Blätter für Dolores» im Luzerner «Apropos»

Letzte Tage: Noch bis zum 26. März ist im Luzerner «Apropos» in der Sentimattstrasse 6 die Ausstellung «100 Blätter für Dolores» mit der Künstlerin Monika Günther zu sehen. Die von Andrea Saemann kuratierte Ausstellung zeigt Bilder, Zeichnungen sowie Bücher aus den 1980er Jahren. Öffnungszeiten sind: Do 17 bis 19 Uhr, Fr/Sa 16 bis 18 Uhr.

«Apropos» Luzern, bis 26. März

Benzeholz Meggen: Kathrin Affentranger und Pat Treyer

Der Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen, die Galerie Benzeholz, zeigt noch bis zum 1. Mai eine Ausstellung mit den Künstlerinnen Kathrin Affentranger und Pat Treyer. Unter dem Titel «In Verkörperung» setzen sich Affentranger und Treyer mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Körpers auseinander.

Benzeholz Meggen, bis 1. Mai

Das Meer in der Galerie Müller in Luzern

Ebenfalls letzte Tage: Noch bis zum 26. März ist in der Galerie Müller in Luzern der Künstler Ken Zier zu sehen, mit der Ausstellung «Faszination Meer». Geöffnet Do/Fr 14-18 Uhr; Sa 13-17 Uhr.

Galerie Müller Luzern, bis 26. März

