Ausgehtipps Zentralschweiz

Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. 06.01.2022, 05.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Das Neujahr klingt dreiköniglich aus

Mit Musikernetzwerken in der Kammermusik im Marianischen Saal, im Hotel Schweizerhof und beim «Seeklang» Hergiswil.

Kammermusik setzt unter Labels wie Neujahrs- oder Dreikönigskonzert eigene Akzente. Bei den Luzerner Kammermusikern im Marianischen Saal vereint Gerhard Pawlica (Cello) Musiker aus unterschiedlichen Bereichen – von der Musikhochschule (Yvonne Lang, Klavier) über das Luzerner Sinfonieorchester (Florian Abächerli, Horn u. a.) bis zu den Festival Strings Lucerne (Dimitri Ashkenazy, Klarinette). Sie tun es auf Topniveau mit dem Klavierquintett von Mozart und Schuberts Oktett (So, 9. Januar, 17.00, Marianischer Saal, Luzern).

In ihrer Kammermusik-Reihe sorgen die Festival Strings für einen bezaubernd-leichten Ton mit «Raffinement à la française» (von Debussy über Milhaud bis Roussel) und den solistischen Farben von Flöte (Johanna Dömötör) und Harfe (Sarah Verrue; So, 9. Januar, 17.00, Schweizerhof, Luzern). Verschiedene Fäden führt auch im Neujahrskonzert «ohne Wiener Walzer» «Seeklang»-Initiant Jesper Gasseling (Violine) zusammen. In Werken von Vivaldi, Bach und Haydn wirken Carmela Konrad (Sopran), Andrea Loetscher (Flöte) und Freddie James (Cembalo) mit, der neue Organist der Franziskanerkirche Luzern (heute, 19.30, Aula Grossmatt, Hergiswil). (mat)

www.kammermusik-luzern.ch

www.fsl.swiss

seeklang-festival.ch

Luzerner Sinfonieorchester

Dreikönigskonzert mit romantischer Musik

Das Schwyzer Ensemble Accento musicale spielt Klavierquintette von Josef Labor und César Franck.

Donnerstag, 6. Januar, 10.45, Dorfzentrum, Altendorf; Sonntag, 9. Januar, 17.15, Kloster, Einsiedeln

Klassik-Comedy rettet die Welt

Das bekannte Klassik-Comedy-Duo Igudesman & Joo (Violine/Klavier) wagt mit seinem aktuellen Programm nichts Geringeres als «Die Rettung der Welt».

Freitag, 7. Januar, 20.00, Theater Casino, Zug

Weggiser Sonntagskonzerte: Zu dritt von Bach bis Debussy

Verena Steffen (Flöte), Ricarda Kolkmann (Violoncello) und Ernst Schäfer (Klavier) spielen sich von Bach über die Romantikerin Louise Farrenc bis zu Debussy.

Sonntag, 9. Januar, 11.00 und 17.00, reformierte Kirche, Weggis

Zuger Orgel-Abendmusik mit Bach und Romantikern

Die Organistin Ruth Pfister spielt Werke von Bach (Toccata BWV 566) und der Romantiker Schumann (Studien für den Pedalflügel), Theodor Dubois und César Franck (Choral Nr. 1).

So, 9. Januar, 17.00, ref. Kirche, Zug

Melodic-Rock-Nacht im Bruch Brothers mit Fighter V

Gegründet 2009 als Haïrdrÿer, sind die Hergiswiler seit 2019 als Fighter V unterwegs. Ihr Markenzeichen ist melodischer Hardrock im Stil der 1980er-Jahre mit wuchtigen Riffs. Seit 2021 ist Emmo Acar der neue Frontsänger, Andreas Grob an der Gitarre und Roman Stalder am Bass.

Freitag, 7. Januar, 21.00, The Bruch Brothers, Luzern

Philipp Fankhauser stellt ­sein 16. Album vor

Auf seiner «Let Life Flow»-Tour ist der Schweizer Sänger und Gitarrist Philipp Fankhauser mit seiner Lieblingsformation, dem Quintett, unterwegs. Und der Bluesmusiker führt das weiter, was er 2017 auf «I‘ll Be Around» begonnen hat: Berührende Songs, die mit viel Soul aufgeladen wurden.

Samstag, 8. Januar, 20.00, «Das Zelt», Stierenmarktplatz, Zug

40 Jahre Sedel – Die Feierlichkeiten beginnen!

Zum Start ins Jubiläumsjahr bringt der Sedel gleich vier Bands auf die Bühne: The Ocean (Post Metal), PG.Lost (Post/Instrumental Rock aus Schweden), Hypno5e (Progressive Metal aus Frankreich) und Psychonaut (Post Metal aus Belgien).

Mittwoch, 12. Januar, 19.00, Sedel, Luzern; VV: www.starticket.ch

Jodlerkonzert: Der volksmusikalische Start ins 2022

«Identität durch lebendiges Brauchtum» ist das Motto des Eidgenössischen Jodler-Verbands EJV. Das erste Neujahrskonzert 2020 stiess auf grosse Begeisterung; der Sonntag soll zu einem Lichtblick für die Fahnenschwinger-, Alphorn- und Jodlerfamilie werden. Es präsentieren sich Formationen aus allen Unterverbänden mit zwei Vorträgen. Um altes Liedgut zu fördern und vor dem Vergessen zu bewahren, muss eine der beiden Kompositionen vor 1960 entstanden sein. (reg)

Sonntag, 9. Januar, 15.00, Konzertsaal, KKL Luzern:

www.kkl-luzern.ch, www.jodlerverband.ch

Stiller Has auf ­Abschiedstournee in Luzern

So haben sich Endo Anaconda und seine Stiller-Has-Bandkollegen das wohl nicht vorgestellt. Wegen Corona dauert ihre Abschiedstournee ewig. Nach mehrmaliger Verschiebung soll es nun endlich stattfinden, das letzte Konzert der Berner Kult-Mundartband in Luzern. Sie präsentieren ihr neustes und gleichzeitig letztes Album «Pfadfinder» – in veränderter Besetzung mit Boris Klecic (Gitarren, Banjo), Roman Wyss (Klavier, Orgel, Posaune) und Bruno Dietrich (Schlagzeug, Perkussion, Bass, Handorgel, Klavier, Orgel, Gesang). (reg)

Freitag, 7. Januar, 20.00, Schüür, Luzern; letzte Tickets: www.schuur.ch

Ein Stück über das Wutbürgertum

Das junge Theaterkollektiv Dionysos hat nicht nur einen Namen, der sich auf das antike Griechenland bezieht, sondern pflegt in seiner neuesten Produktion auch inhaltlich den Bezug zu historisch klassischem Stoff. Die Basis zu ihrem Stück «Aufzeichnungen aus dem Untergrund» bildet nämlich Fjodor Dostojewskis Novelle «Aufzeichnungen aus dem Kellerloch». Das Stück thematisiert das aktuelle Wutbürgertum anhand eines unüberlegten, schrillen Beamten in der Monologfalle. (sw)

Premiere: Sonntag, 9. Januar, 20.00 (weitere Vorstellungen bis 16. Januar), Südpol, Kriens/Luzern; www.sudpol.ch

Improvisationstheater mit Zuger von «ab und zufällig»

Gleich zu Jahresbeginn steht eine neue Impro-Battle im Burgbachkeller an. Die junge Zuger Gruppe «ab und zufällig» tritt gegen die Zürcher von «Berta Pan» an.

Freitag, 7. Januar, 20.00, Burgbachkeller, Zug

Lesungsreihe mit Rolf Oberhänsli

Der Jeremias-Gotthelf-Kenner Rolf Oberhänsli liest in sechs Folgen aus dem Roman «Anne Bäbi Jowäger» – Aktualitätsbezug inklusive. Denn es geht um den Hoferben Jakobli als Opfer der Pockenepidemie. Gegen deren Virus gibt es zwar eine Arznei, doch die abergläubische Mutter Anne Bäbi lässt eine Anwendung nicht zu.

Samstag, 8. Januar, 16.30, Gemeindesaal Matthäuskirche, Luzern (danach jeden weiteren Samstag bis 12. Februar)

Ohne Rolf zurück im Kleintheater

Das Luzerner Comedy-Duo ist mit dem Programm «Jenseitig» wieder auf der «Heimbühne» zu sehen. Es wartet tiefgründiges, gewandt mit dem gedruckten Wort spielendes Kabarett.

Dienstag bis Samstag, 11. bis 15. Januar, Kleintheater, Luzern

Gruppenausstellung «Take art away» in der Galerie ductus

Die Luzerner Kunstgalerie ductus veranstaltet zum dritten Mal die Gruppenausstellung «Take art away», und zwar vom 6. Januar bis zum 6. Februar 2022. Insgesamt 76 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke, die man kaufen und dann mitnehmen kann. Unter den Künstlerinnen und Künstlern befinden sich Rita Banz, Monika Günther, Liane Janissen, Charles Moser, Rob Nienburg oder Christof Zurbuchen.

Am Samstag, 8. Januar, findet um 20 Uhr ein Konzert mit Monsieur Soussol et ses amis statt. Am Freitag, 14. Januar, gibt es ab 20 Uhr einen Performance-Art-Abend mit D-Zur (Daniel Häller und Christof Zurbuchen) sowie Karyna Herrera. Die Kunstgalerie Café Bar ductus befindet sich in der Gibraltarstrasse 24 in Luzern. Das weitere Begleitprogramm findet sich unter www.ductus-luzern.ch

Kunstgalerie ductus, bis 6.2.

Thomas Krempke in der Galerie Kriens

Der Künstler Thomas Krempke stellt in der Galerie Kriens aus, und zwar vom 14. Januar bis zum 6. Februar 2022. Vernissage ist am 14. Januar, von 19 bis 21 Uhr.

Galerie Kriens, bis 6.2.