Lucerne Festival: Patricia Kopatchinskaja bricht alle Regeln

Lucerne Festival Patricia Kopachinskaja: «Die Erstarrung der klassischen Musik ist unerträglich» Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja ist ein Wirbelwind im Klassikbetrieb. Auch am Lucerne Festival unter dem Motto «Verrückt» bricht sie alle Regeln, spielt an gegen unser Verdrängen und lässt Monumente fliegen. Urs Mattenberger 10.08.2021, 05.00 Uhr

Forever Young: Patricia Kopatchinskaja (44) bei einem Auftritt mit der Camerata Bern, die sie künstlerisch leitet. Stefan Kaiser

Vor einem Jahr sagten Sie, Sie hätten während des Lockdowns vor den Vögeln im Wald gespielt. Wie haben Sie die Zeit seither erlebt?

Patricia Kopatchinskaja: Ich stelle mir jetzt vor, dass ich weiterhin für die ­Vögel spiele, und dann geht es mir gut auf der Bühne (lacht). Die Lockdowns selber waren für mich eine schmerzvolle, aber auch fruchtbare Zeit. Zuerst hatte ich mich erholt, dann durchlief ich eine Depression, danach komponierte ich viel, weil meine Seele frei von fremden Stücken war. Zum Schluss wunderte ich mich, dass im Fussball alles möglich war, aber in der Kultur nicht. Nichts gegen Fussball, aber ich verstand es einfach nicht.

Wie hat sich die Erfahrung mit Livekonzerten nach diesem Unterbruch verändert?

Ich gehörte zu den wenigen Glücklichen, die früh wieder viel spielen konnten. Sogar während des Lockdowns konnte ich vor einer beschränkten Zahl von Zuhörern in Moskau auftreten. Und zum ersten Mal wurde mir da aus dem Publikum ein Danke zugerufen. «Spasiba» – das hat mich unglaublich berührt. Nach all den Verboten spüre ich eine grosse Dankbarkeit aus dem Publikum. Corona hat uns noch mehr bewusst gemacht, wie essenziell es ist, vor Menschen zu spielen. Weil sich da Menschen, wie früher in der Kirche, versammeln und auf einer Ebene, die es im Alltag nicht gibt, Ideen austauschen oder neue Anstösse finden. Dass das wichtig ist für die seelische Gesundheit, wurde während der Lockdowns zu wenig berücksichtigt.

Am Lucerne Festival sprechen Sie an einem Podium über Nachhaltigkeit im Bereich Musik. Wie verträgt sich das mit den vielen Reisen eines Topstars – oder führt da Corona zu einem Umdenken?

Ich habe die artistische Partnerschaft mit dem Saint Paul Chamber Orchestra aufgegeben, weil ich nicht mehrmals jährlich in die USA fliegen will. Ich fahre viel mehr mit der Eisenbahn und bevorzuge nahe gelegene Auftrittsorte wie Luzern. Wenn ich mich doch in ein Flugzeug setze, empfinde ich das als eine Sünde. Und dann frag ich mich: Was hast du zu sagen, das diese Flüge rechtfertigt? Aus diesem Grund versuche ich immer schon Programme zu machen, die eine Message haben und ein Zeichen setzen. Ich versuche auch, bei einem längeren Flug eine grössere Tournee zusammenzustellen oder eine Masterclass einzubauen. Aber schon das ist ziemlich kompliziert.

Weshalb?

Weil Konzerte auf Jahre hinaus organisiert werden und verschiedene Agenturen und Veranstalter involviert sind. Aber Corona hat uns alle flexibler gemacht, weil wir gesehen haben, wie viel man in kurzer Zeit ändern kann. Jetzt müssen wir das ausnutzen und diese Verantwortung wahrnehmen für die Umwelt. Schliesslich betrifft das die ganze Menschheit und die Zukunft unserer Kinder.

Mahnmal gegen die Klimakatastrophe: Patricia Kopatchinskaja im szenischen Konzert «Dies irae», das vor vier Jahren in Luzern Premiere hatte und auch an den diesjährigen Salzburger Festspielen aufgeführt wurde. Lucerne Festival/Priska Ketterer

Ihr szenisches Konzert «Dies irae» war – vor vier Jahren am Lucerne Festival und jetzt an den Salzburger Festspielen – ein eindringliches Mahnmal zum Klimawandel. Kann man jede Musik zu einer solchen politischen Message machen?

Es geht dabei gar nicht um Politik, sondern um Fragen, die ganz Menschliches betreffen. Wir haben ja gelernt, alles zu verdrängen. Aber wenn wir uns abwenden von dem, was uns wehtut und bevorsteht, funktioniert das auf die Dauer nicht. Das gilt nicht nur für die Umweltkatastrophe, die längst begonnen hat, wie uns jetzt die Überschwemmungen und Waldbrände bewusst machen.

Wie sehen Sie dabei Ihre Rolle als Künstlerin?

Unsere Pflicht ist es, diese gesellschaftliche Wand des Verdrängens, die immer wieder aufgebaut wird, immer wieder zu zerstören. Ich nutze die Musik als Instrument, um die Sensibilisierung der Menschen zu stärken. Das können Stücke sein, mit denen man Verletzlichkeit, Abschied, Tod und Irrsinn zum Ausdruck bringen kann. Ich bin ja kein Wissenschafter, und ich habe nur die Kraft auf der Bühne, wo ich wichtige Dinge sagen kann. Nichts anderes hat zum Beispiel Beethoven als Komponist gemacht.

In «Bye-bye Beethoven» machen Sie dessen Violinkonzert zum Teil einer Collage mit Musik von Bach bis Kurtag. Was ist hier die Message?

In «Bye-bye Beethoven» wird alles in die Luft gejagt. Es ist die Inszenierung eines Albtraums, der dafür steht, dass ich die Erstarrung in der klassischen Musik nicht mehr ertragen kann. Es ist wie die Maskierung einer unglaublichen Leere, dass im heutigen Musikbetrieb immer das gleiche Repertoire bis Beethoven, Bruckner oder Brahms wiederholt wird und das die zeitgenössische Musik verdrängt. Das ist ja erst seit dem Zweiten Weltkrieg der Fall. Dass wir alles reproduzieren, kopieren und perfektionieren, hat in der Musik auch mit den CDs zu tun, die vieles kaputtgemacht haben. In Konzerten müssen doch Dinge passieren, die einen überraschen. Dafür muss man den Kopf riskieren.

Aber Beethovens Violinkonzert wird auch immer wieder gespielt, weil es ein tolles Stück ist. Was bleibt davon übrig, wenn man es in die Luft jagt?

In die Luft jagen ist vielleicht das falsche Wort. Es geht ja darum, alte Stücke wieder so frisch zu spielen, dass man heute noch das Gefühl hat, was für ein Rebell und Innovator ein Komponist wie Beethoven war. Sein Violinkonzert wird eingestrickt in eine Art Traum, in dem die Stücke fliessend auseinander hervorgehen und in dem man am Ende zu Beethoven kommt. Das ist ein Moment, wo man wie auf der Titanic versinkt, aber gleichzeitig in die Luft abhebt.

Igor Levit hat zu Beethovens Klaviersonaten gesagt, derart unvermindert aktuelle Musik brauche keine neuen Formate. Gibt es für Sie keine «Meisterwerke», die durch Verfremdung nur verlieren können?

Nein, ich betrachte Musik überhaupt nicht als Heiligtum und Komponisten nicht als Monumente. Es geht gerade darum, Monumente aufzuheben. Sie sind ein Gefängnis, aus dem wir sie befreien und wie Vögel fliegen lassen müssen. Nicht indem wir geniale Werke zerstören, sondern sie immer wieder neu denken. Deshalb gibt es für mich keine Grenzen und überhaupt keine Regeln. Grosse Kunst entsteht, wenn man sich nicht an Regeln hält – hätten Künstler diese nicht gebrochen, würden wir immer noch gregorianische Choräle singen! Zudem ist kein Komponist denkbar ohne andere Komponisten – jeder Baum hat einen Garten. Das gilt auch für Beethoven. Man kann ihn also sehr wohl kombinieren. Ganz wichtig ist in jedem Garten übrigens das Unkraut. Das mag ich am meisten.

Mit dem «Gleichgesinnten» Reto Bieri macht Kopatchinskaja aus Kurt Schwitters «Ursonate» Commedia dell' Arte. Stefan Kaiser

Die Reihe zum Festivalthema «Verrückt» eröffnen Sie mit dem Klarinettisten Reto Bieri im szenischen Projekt «Out of the Box». Was steckt ausser Kurt Schwitters «Ursonate» in der Box?

Das ist eine Überraschung! Reto Bieri ist ein genialer Musiker, der nicht aufhört, Fragen zu stellen und sich zu entwickeln. Wir haben uns mit den beiden Mitmusikern bei mir zu Hause getroffen, Salami gekauft und improvisatorisch ausprobiert, wie wir Schwitters «Ursonate» szenisch umsetzen könnten. Plötzlich ergab sich eine Geschichte mit Charakteren in der Art der Commedia dell’arte. Wir sind ein eingespieltes Team von Gleichgesinnten und machen, was uns Spass macht.

Sie sind eine hochkarätige Geigerin– können Sie da als Schauspielerin mit sich mithalten?

Das ist Teil der Idee dahinter. Gerade weil wir keine professionellen Schauspieler sind, können wir frei von Regeln agieren. Ich schminke mich auch selber und mache überhaupt möglichst alles selber – auch das wie in der Commedia dell’arte mit ihren Überraschungen und ihrer Spontaneität. So Kunst zu machen, ist mein Ziel.