Locarno Filmfest: Der Abschlussbericht

Locarno Film Festival Liebe Jubiläumsausgabe: Es war schön, doch die Filme der Vergangenheit waren leider präsenter als die der Gegenwart Der Gewinner des Goldenen Leoparden, «Regra 34», ist vor allem ob seines Themas sehenswert. Auf der Piazza hingegen herrschte wenig Grund für Enthusiasmus. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 14.08.2022, 15.00 Uhr

Die Siegercrew von «Regra 34» mit Regisseurin Júlia Murat (Mitte) an der Abschlusszeremonie. Urs Flueeler / KEYSTONE

Liebes Filmfestival Locarno! Die letzten Stühle sind zusammengeklappt, die haushohe Leinwand abgebaut, das Leopardenmuster verschwindet aus dem Stadtbild. Die 75. Ausgabe ist zu Ende gegangen. Zeit, zurückzublicken: Was ist geblieben vom Jubiläum?

Zunächst einmal das unvergleichliche Locarno-Gefühl, das man wieder bei Traumwetter im herrlichen, gastfreundlichen Tessin erleben kann. Realität gewordenes La Dolce Vita, dazu noch in einem solchen Sommer, Pizza auf der Piazza, Schwimmen im See, alte Freunde treffen, neuen begegnen. Allein Dein Umfeld macht Dich, Locarno, entspannt, stilvoll, besonders. Diese Atmosphäre kann kaum ein anderes Festival bieten, so viel Geld man auch investieren mag. Doch wie steht es um die Filmkultur?

Du bist das älteste Filmfestival der Schweiz, eines der ältesten in Europa. Diese Tradition macht sich bemerkbar – unterschwellig beim Selbstverständnis, konkret in der Retrospektive, die dieses Jahr zur Auseinandersetzung mit Douglas Sirk eingeladen hat.

Künstlerisch eine spannende Wahl: Sirk zählt zu den halb vergessenen Grössen Hollywoods. Auch seine Filme aus der Zeit des Dritten Reiches harren weiterer Diskussion. Beim Publikum kam die Reihe an. Die Vorstellungen waren gut besucht, ernteten teils kräftigen Schlussapplaus, so manche Träne wurde verdrückt.

Die Feier des Films geriet etwas schal

Sirks Werke zeichnet aus, was vielen Filmen fehlte, die dieses Jahr hier liefen: eine sauber erzählte Geschichte. Stattdessen gab es aufgesetzte Dramen, Beliebigkeit, Banalitäten und auffallend viel quälende BDSM (Bondage, Domination, Sadomaso). Die Feier des Films geriet etwas schal, weil es schlicht zu wenig zu feiern gab. Allenfalls in den Nebensektionen versteckten sich ein paar Perlen.

So avancierte die britische Produktion «Lola» zum heimlichen, bei jeder Vorstellung ausverkauften, Publikumsliebling. Zu Recht, der Film ist kurzweilig, clever, witzig – und ästhetisch originell. In rasanten, griessigen Schwarz-Weiss-Bildern aus der Handkamera sehen wir, wie zwei Schwestern zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eine Maschine konstruieren, die einen Blick in die Zukunft gewährt. Als Erster erscheint auf dem Bildschirm ein Mann, der selbst zu seiner Zeit futuristisch war: David Bowie. Doch mit dem Wundergerät lässt sich nicht nur die Entwicklung der Popkultur beobachten, sondern auch der Verlauf des Krieges beeinflussen.

Gemischt fielen die Reaktionen auf den Wettbewerb aus, was freilich in der Natur der Sache liegt; sonst wäre er keiner. Ein echtes, unbestrittenes Highlight trat bei den 17 Auswahlfilmen allerdings kaum aus dem Schatten. Noch am stärksten legte ein Dokumentarfilm den Finger auf die offenen Wunden der Gegenwart: «Matter Out Of Place» von Nikolaus Geyrhalter. In minutenlangen, oft wortlosen Tableaus führt uns der österreichische Regisseur die gigantischen Müllberge vor Augen, die wir auf dem Planeten verteilen. Simpel, effizient, bildstark.

Bei den Spielfilmen wähnte man sich hingegen in der Experimentierküche, wo die Ideen auf dem Papier besser klingen, als sie schlussendlich wirken. Filme wie «Serviam – ich will dienen» oder «Piaffe» zeigten Stilwillen, verloren sich jedoch irgendwann in ihren Geschichten. «Skaza» von Alexander Sokurov blieb eine interessante, doch wenig nachhallende Deep-Fake-Spielerei. Der Schweizer Beitrag «De noche los gatos son pardos» war zumindest so verspult, dass man ihm diese Attitüde, gerade als Début verzeihen mag.

Júlia Murat gewann mit «Regra 34» nicht unverdient den Goldenen Leoparden, reflektiert sie doch konsequent und provokant Facetten sexualisierter Gewalt. Ihr Film erzählt von einer jungen Brasilianerin, die sich tagsüber zur Pflichtverteidigerin ausbilden lässt, während sie nachts als Camgirl arbeitet und sich in immer krasseren masochistischen Spielen verliert. Die filmische Umsetzung fällt allerdings im Vergleich zum Thema weit weniger spektakulär aus.

Hoffnung auf bessere Filme im nächsten Jahr

Ein heikles Unternehmen war dieses Jahr die Piazza Grande. Gewiss, es ist eine Freude, wenn die ewig jung gebliebene Sophie Marceau dem Publikum zuwinkt oder Udo Kier über die Bühne schlingert. Aber wäre die grössere Freude nicht, mitreissende Filme zu zeigen? Das ist heuer nur selten geglückt.

Stattdessen sah man unter anderem eben­jene Marceau bogenschiessend auf einem Rachefeldzug gegen ihren untreuen Gatten in «Une femme de notre temps». Der französische Versuch eines Beziehungsthrillers kratzte stellenweise unbeabsichtigt so hart an der Parodie, dass Unmut und ungläubiges Gelächter im Publikum zu vernehmen waren.

Ein Vorprogramm auf der Piazza ist völlig in Ordnung, etwa wenn die jungen Talente der Sektion Open Doors präsentiert werden, die diesmal aus Lateinamerika und der Karibik kamen. Das ist ihre Stunde. Doch muss das alte Dogma, dass jedes Mal auf Biegen und Brechen jemand von der Filmcrew anwesend sein muss, aufrechterhalten werden? Auch um den Preis schlechter Filme?

Natürlich kann ein Festival nur das spiegeln, was ohnehin vorhanden ist. Der Zustand der Kinobranche ist volatil, womöglich war bei diesem Jahrgang einfach nicht mehr drin. Liebes Locarno Film Festival, die Hoffnung liegt auf besseren Filmen im kommenden Jahr und auf der von Marco Solari viel beschworenen Beweglichkeit, auch auf der Piazza.

Damit mehr von Dir bleibt als die Atmosphäre.